Идеализм и зависимость от мнения окружающих — как избавиться от синдрома отличника

Сколько существует систем оценивания в мире? Кому нужно пять баллов, кому — 12, другим — 100, а для кого-то очень важно, чтобы их назвали “хорошими”.

Обычно последних чаще все-таки называют отличниками и приписывают им одноименный синдром. Однако легко ли его определить на самом деле? И стоит ли клеить штампы на других людей, особенно героев разных шоу?

Как утверждает психолог Елена Архипова, синдром отличника часто можно наблюдать у амбициозных и успешных людей. Для него обычно характерно стремление достичь высоких целей и получить одобрение от окружающих.

Конечно же, каждому человеку приятно, когда его хвалят. Кто-то расстраивается, если услышит негатив в свою сторону. Однако у человека с синдромом отличника в таком случае будут большие эмоциональные качели.

Что такое синдром отличника?

Это нездоровая зависимость от одобрения окружающих, желание добиться идеала в любой работе, зацикленность на своих целях и неспособность наслаждаться жизнью в полной мере.

Такой человек не опирается на то, что он знает многое, что он хороший специалист, а при малейшей неудаче подчеркивает, что “все пропало”.

Елена Архипова объясняет, что синдром отличника больше зацикливает человека на том, что говорят о нем окружающие. И в случае если кто-то говорит что-то плохое в адрес “отличника” или порой сравнивает с кем-то, его самооценка очень сильно падает. Однако если им восхищаются и хвалят, то самооценка резко очень повышается.

Такой принцип мышления закладывается больше в детстве или может возникнуть и у взрослых?

Елена Архипова говорит, что мы все родом из детства. Это значит, что, став взрослыми, люди часто продолжают жить прошлыми идеалами и попытками оправдать ожидания — родителей, учителей, взрослых.

Именно с детства, как утверждает психолог, растут корни “синдрома отличника”, поэтому даже после взросления человек желает всегда все делать идеально.

Симптомы начинают проявляться в первые школьные годы, когда обучение становится основным видом деятельности для самореализации, самовыражения детей, стремящихся к одобрению, похвале со стороны взрослых.

Такой жизненный принцип формируется именно в период посещения школы, поскольку иногда родители или учителя требуют от ребенка делать еще больше, чем он порой может. Поэтому начинает развиваться синдром, когда ребенок погружается в условия, где он должен быть лучше.

Так формируется и растет послушный, старательный и легко управляемый, но зачастую глубоко несчастный человек.

После того как школа заканчивается, ребенок взрослеет, вступает во взрослую и самостоятельную жизнь. Однако продолжает стараться быть лучшим во всем. В результате чего взрослый человек может болезненно воспринимать критику и иметь нестабильную самооценку. Его представления будут существенно отличаться от реальности.

Перфекционист равен “отличнику”?

Людей с синдромом отличника ошибочно называют перфекционистами.

Как уверяет Елена Архипова, главное отличие в том, что для “отличников” очень важна оценка окружающих. Напротив, перфекционистам просто необходимо идеальное выполнение определенных задач.

Однако важно помнить, что перфекционизм может быть одним из симптомов «синдрома отличника».

Каковы основные признаки того, что у человека комплекс отличника?

Обычно такого отличника видно издалека, утверждает Елена Архипова. Человек пытается быть совершенным во всем: карьере, характере, внешности.

Основные симптомы синдрома отличника:

чрезмерная ответственность за любую ситуацию;

чрезмерные требования к друзьям и семье;

неспособность расставлять приоритеты;

желание быть лучшим в любой сфере деятельности;

неспособность проиграть.

Вы, конечно же, можете попытаться диагностировать у себя синдром отличника, но делать это самостоятельно Елена Архипова не рекомендует. Поскольку, чтобы установить это, вам следует сначала обратиться за консультацией к специалисту, которому вы будете доверять, и он сможет четко определить особенности вашей психики.

Стоит ли пытаться диагностировать комплекс отличника у участников шоу на телевидении?

Елена Архипова уверяет, что вы, конечно же, можете попробовать это сделать. Кто вам может это запретить? Однако даже если вы поставите кому-то из участников шоу такой диагноз, то не сможете быть до конца уверены, что он правильный.

Все, что можно увидеть на экранах, мы иногда пропускаем не через собственное восприятие, а через реакции других людей. Поэтому брать за основную характеристику человека его поведение перед камерами нельзя.

Как помочь в жизни комплекс отличника? Чем он полезен?

По словам Елены Архиповой, “отличники” могут достичь нереальных высот, благодаря своему усердию, усидчивости и любви к тяжелому труду.

Они могут браться за какую-то область в своей жизни и стать в ней невероятно успешными.

Однако, к сожалению, такой фокус на одном деле всей его жизни может нанести вред другим областям.

Как комплекс отличника мешает жить полноценно?

Само по себе желание человека быть успешным, побеждать в соревнованиях не должно вызывать у вас беспокойство, уверяет Елена Архипова. Однако это только в том случае, если нет ряда “осложнений”.

Еще с детства может тянуться неспособность наслаждаться любым процессом, поскольку интересным будет оставаться его результат — получить оценку. И не какую-нибудь, а только самую лучшую.

Также во взрослую жизнь можно взять от синдрома одержимость каждым пустяком, что приведет к неспособности мыслить абстрактно. Вместо этого появится привычка все зубрить и творческое мышление останется чем-то непостижимым.

Еще одной проблемой может стать усложнение характера, из-за чего некоторые друзья могут не выдержать общения с “отличником”, его постоянное недовольство и требовательность к себе и к другим. Такой человек будет стремиться всегда оставаться на первом месте и даже прибегнуть к нечестной борьбе. Ко всему этому может прибавиться эмоциональная нестабильность, раздражительность и апатия.

Какие последствия для “отличника” в будущем?

Елена Архипова отмечает, что у “отличника” может остаться неоправданно высокая требовательность к себе и другим, из-за чего ухудшаются отношения со всеми окружающими, особенно с семьей и любимым человеком.

Также возникает страх перед ошибками, что не позволяет человеку жить полноценной жизнью и иметь свободу выбора. А в случае даже самой маленькой вины возникает сильная самокритика.

Кроме того, отчетливо видим дисбаланс в развитии личности. Человек воспринимается как профессионал своего дела и высококвалифицированный специалист. При этом эмоциональная сторона жизни бедная и узкая.

У человека может быть неадекватная самооценка. При каждой критике она будет снижаться, а при похвале — завышаться.

К этому прилагается перфекционизм, проявляющийся в постоянном контроле над собой и другими. Человек будет тратить время и ресурсы на приведение всех процессов в идеальное состояние.

В таком случае могут возникнуть трудности в определении собственных потребностей, что приводит к подавленному внутреннему состоянию и неудовлетворенности жизнью.

Как помочь преодолеть комплекс отличника? Возможно ли сделать это самостоятельно?

Самостоятельное освобождение от психологической проблемы — это то же самое, что пытаться вырвать себе зуб в домашних условиях.

Елена Архипова рекомендует обратиться к специалисту, как мы это обычно делаем, когда у нас что-то болит в теле. Как, например, при головной боли или болях в желудке. Необходим специалист, который назначит терапию, которая изменит ваши личностные установки и самооценку.

Конечно, вы можете снизить требования, больше наслаждаться жизнью, отдыхать.

Однако, как утверждает Елена Архипова, к сожалению, самостоятельно человек этого сделать не может. Поскольку если есть стереотипные способы мышления, то от них довольно трудно избавиться самому.

Как можно помочь близкому человеку, если подозреваешь, что у него такой комплекс?

Тот же совет касается ситуации, если вы заметили, что у вашего близкого человека есть сходство с “отличником”. При разговоре со специалистом станет понятно, действительно ли эмоциональное состояние человека говорит о напряжении, страхе неудачи, волнении при выполнении задач, депрессии после ошибок и негативных оценок окружающих.

Однако родителям, замечающим у своего ребенка склонность к синдрому, Елена Архипова советует:

Постарайтесь скорректировать особенности воспитания: уменьшите требования, цените его качества, а не достижения, проявляйте безусловную любовь, не сравнивайте его с другими детьми и не наказывайте за неудачи.

А чтобы помочь своему ребенку развиваться постепенно, читай, как добавить в его жизнь детские кружки без перегрузки.