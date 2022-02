Знайди час для свого розвитку: найкращі безкоштовні застосунки для вивчення англійської мови

Часто можна почути, як люди скаржаться, що через карантинні обмеження та правила, що постійно змінюються, полетіти кудись у подорож — завдання із розряду “місія нездійсненна”. Та для декого причина частіше полягає у тому, що прочитати правила чи розчути як слід, що там кажуть в аеропорту англійською, просто неможливо.

Чи то забули мову, яку вчили ще у шкільні роки, або ж не мали змоги вивчити її раніше. Причин може бути безліч. Як тепер її вивчити хоча б на мінімальному рівні, щоб гордо промовити I’m from Ukraine або ж трохи ніяково Could you help me please?

Особливо складно тим, хто постійно зайнятий на роботі, а на вихідних бракує сил, щоб іти кудись на курси. Та навіть якщо й вдасться потрапити на бодай одне заняття на тиждень, цього недостатньо, щоб запам’ятати необхідний обсяг інформації.

Тому найкращим рішенням, щоб тримати свій мозок у тонусі та вчити помірними кроками англійську, можуть стати звичайні застосунки.

Duolingo

Мабуть, ви вже чули про цей застосунок, який дає змогу користувачам спочатку визначити свій рівень знань, а потім розпочати навчання в ігровій формі. Ще одна з переваг — можливість поєднати вивчення кількох мов.

Як це? Наприклад, ви колись давно вчили німецьку і знаєте її непогано. Однак з англійською просто біда. Тоді можна обрати навчання, де переклад англійських слів буде написаний ще однією іноземною мовою. Це може як допомогти вам об’єднати знання двох мов, так і сильно заплутати, якщо хоча б одна на недостатньому рівні для повного розуміння.

Тоді у застосунку можна просто паралельно вивчати кілька мов.

BBC Learning English

Якщо ви коли-небудь чули голос дикторів чи ведучих на BBC, то знаєте — це, мабуть, найгарніша вимова у світі. Робітників компанії часто сприймають як найкращих знавців та еталонних носіїв мови.

То чому б саме в них не повчитись англійської? Застосунок дає змогу користувачам дивитись та слухати програми BBC, тренувати навички читання та аудіювання. Окрім того, він пам’ятає усі результати користувачів, тому завжди можна прослідкувати свій прогрес.

Втім, застосунок більше підійде для тих, хто вже має певні знання англійської. Оскільки прослуховування поки абсолютно незрозумілої мови не принесе значної користі, а може лише засмутити. Навіть геніям потрібен якийсь запас знань для нових звершень.

LearnEnglish Videos

British Council завжди можна згадати за гарними освітніми ініціативами. Особливо корисними стали застосунки з вивчення англійської.

LearnEnglish Videos допомагає користувачам працювати над навичками аудіювання, читання та розуміння мови. Можна дивитися відео чи слухати тексти та одночасно бачити транскрипцію до них.

Окрім того, практично до кожного слова можна знайти визначення, щоб краще розуміти, про що йдеться. Саме так викладачі філологічних факультетів радять вчити слова, а не зазубрювати їх переклад.

Johnny Grammar’s Word Challenge

Ще один корисний застосунок від British Council, який дає змогу за допомогою різноманітних вікторин закріпити та перевірити свої знання. Одна хвилина — і нескінченна кількість запитань з граматики, лексики та фонетики. Можна навіть відчути себе на місці учасника інтелектуальної гри на телебаченні.

На додачу, ви не будете лише беззмістовно забавлятись опитуваннями, а ще й зможете переглянути свої помилки, щоб краще запам’ятати матеріал. І підійде застосунок будь-кому, оскільки рівень можна обрати від початківця до справжнього сенсея англійської мови.

LearnEnglish Podcasts

Звичайно ж подкасту Керрі Бредшоу тут не знайдете, але нудно точно не буде. Просто обираєте собі один до смаку та спокійно навчаєтесь, поки їдете на роботу.

Окрім того, у застосунку можна потренуватись ще й у читанні та розумінні як розмовної, так і ділової мови. Що може бути краще для таких працьовитих бджілок, як ви, щоб вивчити англійську та підкорити світ своїм талантом?

LearnEnglish Sounds Right

Ще побоюєтесь говорити з кимось англійською? Можливо, навіть траплялись випадки, коли у вас питали дорогу і здавалося, що краще промовчати, ніж випустити на волю свій страшний акцент?

Все не так жахливо, як може здаватися. А застосунок Sounds Right допоможе трохи покращити ситуацію. Потрібно лише обрати звук, і можна почути, як він вимовляється та як мають звучати слова з ним.

LearnEnglish Kids: Playtime

Дітям зазвичай простіше навчитись чогось нового, особливо враховуючи той факт, що вони тепер вчать англійську змалечку. Проте практика мови може бути наскільки ж корисною, як і ранкові зарядки щодня.

Так, у застосунку можна слухати пісні та історії з субтитрами, а потім грати у різноманітні ігри, щоб потренуватись у розумінні матеріалу. Окрім того, можна навіть покращити правопис завдяки спеціальним вправам.

LinguaLeo

Одразу попередимо, що цей застосунок не повністю безкоштовний, а деякі функції відкриваються за додаткову плату. Проте це не так страшно, оскільки загальнодоступних завдань достатньо, щоб покращити свої знання англійської.

Спочатку можна перевірити свій рівень володіння мовою, а вже потім уже почати шлях у навчанні. Після кожного тесту застосунок позначає теми, які бажано повторити, щоб покращити знання.

До того ж коли ви успішно завершуєте один рівень, з’являється левеня, яке можна підгодувати фрикадельками.

Memrise Easy Language Learning

Ось слово крутиться на язиці, а згадати не вдається. Мабуть, з кожним траплялося. Тому застосунок пропонує використовувати спеціальні картки, щоб краще запам’ятовувати лексику.

Звичайно, існують ще й фізичні картки, але навіщо тягати їх за собою, якщо вчити англійську можна навіть у черзі на касу. До речі, так само подумали і 20 мільйонів зареєстрованих користувачів.

LingQ – Learn 42 languages

Знову ж таки, на запам’ятовуванні слів базується будь-яка спроба вивчити іноземну мову. Застосунок допомагає користувачам побачити невідомі слова у текстах, щоб зрозуміти контекст, у якому їх можна використовувати.

Виходить, що ви не просто дивитесь на невідомий набір букв, які пливуть з кожною спробою запам’ятати їх, але й отримуєте естетичне задоволення від процесу.

Cake: Lesson updates every day

Цей застосунок, напевно, вже мільйон разів з’являвся у рекламах на YouTube. Та варто визнати, він дійсно непоганий. До того ж навчатись у ньому можна у будь-якому віці та на будь-якому рівні.

Головне — бажання зрозуміти, про що говорять ті іноземці. Однак тут ще й можна нескінченну кількість разів переслуховувати фрази, щоб нарешті вловити суть.

Проте, якщо ти вже давно добре знаєш іноземну мову і хочеш, щоб і твої діти вивчили її якнайшвидше та змогли гарно склали ЗНО з англійської, читай як підготуватись до тестування без стресу. І можливо через декілька років колишні школярі перетворяться на всесвітньо відомих професорів чи зірок світової літератури.