Найди время для своего развития: лучшие бесплатные приложения для изучения английского языка

Часто можно услышать, как люди жалуются, что из-за постоянно меняющихся карантинных ограничений и правил полететь куда-то в путешествие просто задача из разряда “миссия невыполнима”. Но для некоторых причина чаще заключается в том, что прочитать правила или точно расслышать, что там говорят в аэропорту на английском, просто невозможно.

То ли забыли язык, который учили еще в школьные годы, то ли не было возможности выучить его раньше. Причин может быть множество. Как теперь его выучить хотя бы на минимальном уровне, чтобы гордо произнести I’m from Ukraine или немного неловко Could you help me please?

Особенно сложно тем, кто постоянно занят на работе, а по выходным уже не хватает никаких сил, чтобы идти куда-то на курсы. Да даже если и удастся попасть хотя бы на одно занятие в неделю, этого недостаточно, чтобы запомнить необходимый объем информации.

Поэтому лучшим решением, чтобы держать свой мозг в тонусе и учить умеренными шагами английский, могут стать обычные приложения.

Duolingo

Пожалуй, вы уже слышали об этом приложении, позволяющем пользователям сначала определить свой уровень знаний, а затем начать обучение в игровой форме. Еще одно из преимуществ – возможность совместить изучение нескольких языков.

Как это? Например, вы когда-то давно учили немецкий и знаете его неплохо. Однако с английским просто беда. Тогда можно выбрать обучение, где перевод английских слов будет написан еще одним иностранным языком. Это может как помочь вам объединить знания двух языков, так и сильно запутать, если хотя бы один из них на недостаточном уровне для полного понимания.

В таком случае в приложении можно просто параллельно учить несколько языков.

BBC Learning English

Если вы когда-нибудь слышали голос дикторов или ведущих на BBC, то знаете — это, пожалуй, лучшее произношение в мире. Работники компании часто воспринимаются как лучшие знатоки и эталонные носители языка.

Так почему бы именно у них не поучиться английскому? Приложение позволяет пользователям смотреть и слушать программы BBC, тренировать навыки чтения и аудирования. Кроме того, оно запоминает все результаты пользователей, поэтому всегда можно проследить свой прогресс.

Тем не менее приложение больше подойдет для тех, у кого уже имеются базовые знания английского. Поскольку прослушивание пока совершенно непонятного языка не принесет значительную пользу, а может только огорчить. Даже гениям нужен запас знаний для новых свершений.

LearnEnglish Videos

British Council всегда можно вспомнить по хорошим образовательным инициативам. Особенно полезными стали приложения по изучению английского языка.

LearnEnglish Videos помогает пользователям работать над навыками аудирования, чтения и понимания языка. Можно смотреть видео или слушать тексты и одновременно видеть транскрипцию к ним.

Кроме того, практически к каждому слову можно найти определение, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Именно так преподаватели филологических факультетов советуют учить слова, а не зазубривать их перевод.

Johnny Grammar’s Word Challenge

Еще одно полезное приложение от British Council, которое позволяет с помощью различных викторин закрепить и проверить свои знания. Одна минута — и нескончаемое количество вопросов по грамматике, лексике и фонетике. Можно даже почувствовать себя на месте участника интеллектуальной игры на телевидении.

При этом вы не будете просто бессмысленно развлекаться опросами, а еще и сможете просмотреть свои ошибки, чтобы лучше запомнить материал. И подойдет приложение для кого угодно, поскольку уровень можно тоже выбрать от начинающего до настоящего сэнсэя английского языка.

LearnEnglish Podcasts

Конечно же, подкаста Керри Брэдшоу здесь не найдете, но скучно точно не будет. Просто выбираете себе по вкусу и спокойно учитесь, пока едете на работу.

Кроме того, в приложении можно потренироваться еще и в чтении и понимании как разговорного, так и делового языка. Что может быть лучше для таких трудолюбивых пчелок, как вы, чтобы выучить английский и покорить мир своим талантом?

LearnEnglish Sounds Right

Все еще боитесь разговаривать с кем-нибудь на английском? Возможно, даже случалось, что у вас спрашивали дорогу и казалось, что лучше промолчать, чем выпустить на волю свой страшный акцент?

Все не так ужасно, как может показаться. А приложение Sounds Right поможет немного улучшить ситуацию. Нужно просто выбрать звук, и можно услышать, как он произносится и как должны звучать слова с ним.

LearnEnglish Kids: Playtime

Детям обычно проще научиться чему-то новому, особенно учитывая тот факт, что они теперь учат английский с детства. Однако практика языка может оказаться так же полезной, как и утренние зарядки каждый день.

Так, в приложении можно слушать песни и истории с субтитрами, а затем играть в разнообразные игры, чтобы потренироваться в понимании материала. Кроме того, можно даже улучшить правописание благодаря специальным упражнениям.

LinguaLeo

Сразу предупредим, что это приложение не полностью бесплатное, а некоторые функции открываются за дополнительную плату. Однако это не так страшно, поскольку общедоступных заданий достаточно, чтобы улучшить свои знания английского языка.

Сначала можно проверить свой уровень владения языком, а потом уже начать путь в обучении. После каждого теста приложение отмечает темы, которые желательно повторить, чтобы улучшить свои знания. К тому же, когда вы успешно завершаете один уровень, появляется львенок, которого можно подкормить фрикадельками.

Memrise Easy Language Learning

Вот слово крутится на языке, а вспомнить не удается. Наверняка с каждым случалось. Поэтому приложение предлагает использовать специальные карты, чтобы лучше запоминать лексику.

Конечно, существуют еще и физические карточки, но зачем таскать их с собой, если учить английский можно даже в очереди на кассу. Кстати, так же подумали и 20 миллионов зарегистрированных пользователей.

LingQ — Learn 42 languages

Опять же, на запоминании слов базируется любая попытка выучить иностранный язык. Приложение помогает пользователям увидеть неизвестные слова в текстах, чтобы понять контекст, в котором их можно использовать.

Выходит, что вы не просто смотрите на неизвестный набор букв, уплывающих с каждой попыткой запомнить их, но и получаете эстетическое удовольствие от процесса.

Cake: Lesson updates every day

Это приложение, кажется, уже миллион раз появлялось в рекламе на YouTube. Впрочем, следует признать, оно действительно неплохое. К тому же, учиться в нем можно в любом возрасте и на любом уровне.

Главное – желание понять, о чем говорят те иностранцы. Однако здесь еще можно бесконечное количество раз переслушивать фразы, чтобы наконец уловить суть.

Однако, если ты уже давно хорошо знаешь иностранный язык и хочешь, чтобы и твои дети изучили его как можно быстрее и смогли хорошо сдать ЗНО по английскому, читай как подготовиться к тестированию без стресса. И возможно, через несколько лет бывшие школьники превратятся во всемирно известных профессоров или звезд мировой литературы.