Какие основные проблемы могут возникнуть у беженца при поиске работы в Польше? Как их решить?

Польша принимает беженцев из Украины, оказывая им необходимую помощь и предлагая рабочие места. Известно, что часть работодателей ищет временных работников на простую работу, другим нужны опытные специалисты.

Пока на одних давят сроки, другие не спеша проводят тщательный отбор. Однако в каждом случае от украинских граждан ожидают должного отношения к своим обязанностям и эффективной работы на пользу компании.

Узнайте о том, какие вызовы ждут работников-беженцев из Украины и как их решать.

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Особенности работы в Польше для беженцев из Украины

Все ли смогут найти работу в Польше?

Как отмечают HR-специалисты, проблем с вакансиями для граждан Украины быть не должно, поскольку потенциал Польши по трудоустройству иностранцев остается высоким. Так, в конце октября прошлого года на порталах по поиску работы размещено 324 тыс. вакансий. Начало же 2022 года демонстрирует готовность польской экономики к трудоустройству вдвое большего количества человек.

В целом речь идет о том, что рынок труда благоприятен для работников. Больше всего вакансий сейчас открыто в сфере транспорта — 17,5 тыс. предложений для водителей. Так же заинтересованы в кадрах представители сектора торговли, которые совокупно приглашают на должности кассиров и продавцов 17 тыс. человек.

Следует отметить спрос на специалистов в области бухгалтерии (4,3 тыс.), маркетинга (1,9 тыс.), здравоохранения (1,7 тыс.) и управления персоналом (1,4 тыс.). Ознакомиться с актуальными вакансиями можно на сайте Aplikuj.pl.

Нужно ли беженцам разрешение на работу в Польше?

Согласно новому Закону о помощи беженцам из Украины, разрешение на трудоустройство в Польше не нужно. Лица, которые спасаются от войны, должны иметь временное разрешение на проживание. На время действия Закона такое разрешение предоставляется максимум на 18 месяцев (с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2023 года).

В случае объективной необходимости этот срок может быть продлен до трех лет.

Упрощенная процедура позволяет получить номер PESEL (запись в электронной системе реестра населения), который понадобится при открытии счета в банке, оформлении страхования, посещении врача, аренде авто и т.д.

Вызовы, связанные с работой в Польше

Могут ли беженцы найти работу без знания языка?

Незнание языка и, соответственно, недостаток должного уровня коммуникации может быть препятствием для поиска работы. Украинский язык похож с польским, что в большинстве случаев позволяет найти общий язык.

Однако для беспрепятственной и эффективной работы одного понимания мало.

Работодатели ожидают, что беженцы смогут полноценно общаться.

Именно поэтому, когда это возможно, разрешается пользоваться английским, а в других случаях работникам предлагают пройти экспресс-курсы по изучению языка. Это важно не только для работы, но и для культурной интеграции.

Впрочем, язык — это не единственная проблема, над решением которой придется поработать. Так, сегодня в Польшу прибывают большей частью матери с детьми, что свидетельствует о необходимости создания гибких моделей работы, организации дистанционной работы.

Как написать CV и пройти собеседование?

Для приема на работу нужно иметь CV. Если у беженца нет навыков оформления такого письма, он/она может попросить о помощи в отделе службы занятости или центре развития карьеры. В документе должны содержаться личные данные, контактные данные, сведения об образовании и опыте работы, о дополнительных умениях и навыках, пройденных курсах и полученных сертификатах, а также об увлечениях или хобби, которые могут стать полезными в работе.

Качественное резюме содержит исключительно правдивую информацию, лаконично и четко представляет компетенции претендента. По возможности, можно добавить фотографию.

Еще одно требование к CV — это выражение согласия на обработку работодателем персональных данных. Самый простой способ подготовить CV с соблюдением всех пунктов — это воспользоваться инструментом Kreator CV на портале Aplikuj.pl. Минута для регистрации, пять минут для заполнения данных, и документ можно отправлять работодателям!

Просмотрев CV, работодатель захочет познакомиться кандидатом лично. Это хорошая возможность подтвердить и дополнить то, что было описано в документе. Кандидат и работодатель во время такого разговора могут лучше узнать друг друга, обсудить все аспекты сотрудничества.

К собеседованию нужно быть готовым: подготовить ответы на возможные вопросы по содержанию CV, самые распространенные вопросы, ознакомиться с профилем и идеями, которыми руководствуется работодатель в своей деятельности. Часто претенденты слышат вопрос о том, что их привлекает в компании и почему их необходимо нанять.

Какие отличия существуют между работой в Польше и Украине?

Различий между работой в Польше и Украине не так уж много, однако они существуют. Во-первых, в зависимости от места работы, в Украине может использоваться либо имя, либо имя и отчество, а также обращение на “ты” и “вы”.

В Польше чаще используется менее формальное “ты”, в то же время вежливая форма предполагает добавление перед именем слов “пан/пани”. К этому легко привыкнуть.

Что касается корпоративной культуры, то в Польше высоко ценится пунктуальность.

За хорошую работу принято похвалить, а от работников ожидают ответственного отношения и вежливого общения.

Какие мифы относительно работников-украинцев стоит опровергнуть?

За долгие годы пребывания украинцев в Польше сформировалось заблуждение о том, что это преимущественно нелегальные работники. Такие случаи действительно бывают, однако не столь часто, чтобы это можно было назвать правилом.

Теневое трудоустройство не дает никаких гарантий, заключение договора — это основа законной и безопасной работы.

Новым законом Польша максимально упростила условия для трудоустройства и социальной интеграции беженцев, поэтому легальное сотрудничество должно стать естественным встречным шагом.

Еще одно заблуждение касается мнения о том, что украинцы работают только на заводах, складах и в сфере клининга. Действительно, трудовые мигранты, не имеющие другой квалификации, выбирают простую работу. Однако на самом деле в Польшу приезжают разные люди, в том числе с хорошим образованием, и отзываются на вакансии в разных отраслях.

Трудоустройство в Польше — это возможность реализоваться в должности инженера, технолога, водителя, HR-специалиста, строителя, финансового консультанта, официанта, бренд-менеджера.

Узнайте больше на сайте Aplikuj.pl.

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