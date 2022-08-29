Мир

Украинцы — не дешевая рабочая сила! Сколько зарабатывают наши переселенцы в Польше

Елена Яковлева, редактор сайта 29 августа 2022, 08:00

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