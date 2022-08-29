Украинцы — не дешевая рабочая сила! Сколько зарабатывают наши переселенцы в Польше

За полгода войны сотни тысяч украинок с детьми были вынуждены бежать в Польшу. В настоящее время они адаптировались к жизни в этой стране и нашли работу.

Журналистка телеканала FreeДOM Валерия Черненко разбиралась, как Польша поддерживает вынужденных переселенцев.

Всего в Польше трудоустроено 400 000 украинских беженцев. Польское правительство поддерживает компании, которые трудоустраивают украинцев, предоставляя им небольшие налоговые льготы.

Минимальная заработная плата в Польше составляет 3010 злотых в месяц (более 18 000 грн). Если речь идет о почасовой оплате, человек должен получать не менее 19,7 злотых/час (153 грн).

В среднем без знания языка в Польше можно зарабатывать 20–25 000 грн в месяц.

Для украинцев упрощают процедуру трудоустройства, а работодатели стараются максимально лояльно и понимающе относиться к ситуации, в которой оказались наши люди.

Сегодня украинцам для трудоустройства в Польше требуется только биометрический паспорт. Никаких приглашений от работодателя или рабочих виз не нужно.

Поляки уверяют, что хотят брать наших людей на работу, как высококвалифицированных специалистов, но для большинства вакансий необходимо знание польского языка. По статистике, только 1/4 украинцев в Польше знают польский на коммуникативном уровне.

Польша принимает беженцев из Украины, оказывая им необходимую помощь и предлагая рабочие места. Читай, как найти работу в Польше и с какими проблемами могут столкнуться украинские переселенцы.

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