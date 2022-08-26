Обіцяють до 10 млн грн на розвиток бізнесу! Як фермерам отримати грантові гроші від держави

Щоб підтримати українських фермерів, уряд передбачив гроші на гранти на закладку садів і теплиць у межах нової програми єРобота.
Щоб отримати фінансову допомогу, потрібно:
Держава дає 70% — до 10 млн грн, а 30% треба знайти самотужки. Витратити грантові гроші можна на різне: садивний матеріал, саджанці, матеріали для поливу тощо.
Теплиці й сади — дуже затратні проекти. Вони не одразу окупаються, треба чекати. Але це значить, що ви в країні хочете жити. Це бізнес на десятки років, — каже міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Теплиці й сади — дуже затратні проекти. Вони не одразу окупаються, треба чекати. Але це значить, що ви в країні хочете жити. Це бізнес на десятки років, — каже міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Нині вже 18 підприємств отримали гроші на загальну суму понад 63 млн грн.
Українці планують займатись ягідними господарствами, яблунево-грушевими садами, виноградниками на заміну тим, які ми втратили на тимчасово окупованому півдні.
Це дасть поштовх галузі. Те, що Європейський Союз зняв обмеження, квоти, імпортні тарифи, теж дозволяє нашим агровиробникам розвивати цей сектор.
Це дасть поштовх галузі. Те, що Європейський Союз зняв обмеження, квоти, імпортні тарифи, теж дозволяє нашим агровиробникам розвивати цей сектор.
Таку думку висловлює генеральний директор Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Роман Сластьон.
Тим часом українські аграрії дедалі сміливіше беруться за вирощування колись екзотичних для наших країн культур. У Черкаській області фермери вирощують спаржу. Дивись, як їм це вдається.
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