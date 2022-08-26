Обещают до 10 млн грн на развитие бизнеса! Как фермерам получить грантовые деньги от государства

Чтобы поддержать украинских фермеров, правительство предусмотрело деньги на гранты на закладку садов и теплиц в рамках новой программы єРобота.

Чтобы получить финансовую помощь, нужно:

подать через Дію детальный проект, что и сколько земледельцы планируют сажать;

иметь собственную или арендованную землю до 25 га;

иметь наемных работников.

Государство дает 70% — до 10 млн грн, а 30% нужно найти своими силами. Потратить грантовые деньги можно на разное: посадочный материал, саженцы, материалы для полива и т.д.

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Теплицы и сады — очень затратные проекты. Они не сразу окупаются, нужно ждать. Но это значит, что вы хотите в стране жить. Это бизнес на десятки лет, — говорит министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

В настоящее время уже 18 предприятий получили деньги на общую сумму более 63 млн грн.

Украинцы планируют заниматься ягодными хозяйствами, яблонево-грушевыми садами, виноградниками взамен тех, которые мы потеряли на временно оккупированном юге.

Это даст толчок отрасли. То, что Европейский Союз снял ограничения, квоты, импортные тарифы, тоже позволяет нашим агропроизводителям развивать этот сектор.

Такое мнение высказывает генеральный директор Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен.

Тем временем украинские аграрии все смелее берутся за выращивание когда-то экзотических для наших стран культур. В Черкасской области фермеры выращивают спаржу. Смотри, как им это удается.

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