Выращивание спаржи — дело хлопотное: как черкасские фермеры собирают урожай, несмотря на войну

Украинские фермеры все смелее берутся за выращивание когда-то экзотической для нас спаржи. Два года назад приступила к разведению аспарагуса и семья из Черкасской области.

В прошлом году высадили первые два гектара. Этой весной они с нетерпением ожидали первого урожая. Но пришли российские оккупанты. Читай, как война повлияла на фермерский бизнес.

Житель Черкасской области Анатолий Скрынник собирает свой первый урожай спаржи. На него уже и не надеялся, ведь в начале войны россияне обстреляли область. Но через месяц, когда шок прошел, фермер принялся искать технику, обратился за помощью к местным и начал сбор урожая.

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Выращивание спаржи — дело хлопотное, требует много денег, времени и терпения. Первый урожай будет только через два года, и то минимальный. Во время войны все усложнилось из-за повышения цен и отсутствия рабочих рук.

Дизтопливо подорожало, резко выросли все расходы. Все производство завязано на ручном труде. Сейчас очень тяжело найти рабочих, — делится Анатолий.

Поэтому вместо рабочих теперь вся семья. Сейчас они высаживают еще один гектар аспарагуса. Корешки заказывали в Нидерландах. Цены на них в этом году тоже выросли.

Фермеры пока ищут, куда сбывать свой урожай — посылают пробные партии ресторанам и экомагазинам. Ведь война уничтожила налаженные связи.

Несмотря на то, что для Украины спаржа — довольно необычный корнеплод, оказывается, еще три столетия назад у нас ее выращивали.

Потом в СССР это растение стали называть пережитком феодализма, а вместо него украинские поля засадили капустой. Теперь же традиция выращивания аспарагуса возрождается.

Из-за войны во многих областях Украины до сих пор не началась посевная. Кроме того, что российские оккупанты воровали у фермеров технику, удобрения и семена, после себя россияне оставили заминированные поля.

Таких территорий настолько много, что просто не хватает саперов. Смотри, когда начнут засевать поля в Киевской области.