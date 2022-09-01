Переселенцы-фермеры. Как отец и сын из Донбасса начали новую жизнь в Одесской области

50 тысяч внутренних переселенцев лиц готова принять Одесская область в связи с обязательной эвакуацией из зоны боевых действий на Востоке и Юге Украины.

Около 200 человек могут поселить в корпусах бывшего детского лагеря в поселке Маяки.

Сейчас вы можете увидеть, здесь у нас свиньи. Курник у нас есть и также голубятня. Все для того, чтобы здесь было какое-то производство, — показывает глава волонтерской организации Денис Сердиченко.

Первые переселенцы из Донбасса въехали туда еще в 2014 году.

Волонтеры помогли им обустроить фермерское хозяйство. Там люди производят домашнюю продукцию и продают ее. А на вырученные деньги покупают все необходимое и платят за коммунальные услуги.

Сколько зарабатывают наши переселенцы в Польше?Смотри, как Польша поддерживает вынужденных переселенцев из Украины, бежавших от войны, и сколько можно зарабатывать там.