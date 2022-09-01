Украина

Переселенцы-фермеры. Как отец и сын из Донбасса начали новую жизнь в Одесской области

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 01 сентября 2022, 12:00

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