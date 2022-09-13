“Боевая пшеница”: россияне стреляют по элеватору в Вознесенске и отчитываются об уничтожении военных складов

Вознесенск Николаевской области страдает от российских обстрелов. В результате последнего из них 11 сентября — тонны пшеницы под открытым небом в разбитых зернохранилищах. Военная администрация области показала последствия вражеского удара по элеватору.

Агрессоры выпустили по нему две противокорабельные ракеты Оникс и три крылатых ракеты Х-55.

Осколками ранило шесть жителей частных домов, среди них — ребенок. Россияне отчитались: уничтожили склад боеприпасов!

Рядом с разрушенным элеватором находились жилые многоэтажки. Сейчас они сильно повреждены и непригодны для жизни.

Городской голова Вознесенска Евгений Величко анонсировал помощь от государства тем, кто потерял свой дом и пострадал от войны.

Приняли решение о выделении 2 млн грн в качестве материальной помощи нуждающимся.

О силе наших граждан можно писать сотни историй: как фермер из Киевской области пожертвовал собственным бизнесом и сдал позиции войск РФ — читай в материале.

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