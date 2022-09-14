От рассказов местных наворачиваются слезы: как Балаклея приходит в себя после шести месяцев оккупации

Освобожденные города и поселки Харьковской области приходят в себя после оккупации. Сегодня в уже свободную Балаклею прибыли представители Минобороны и других силовых ведомств, а также журналисты, чтобы своими глазами увидеть последствия преступлений россиян.

Изможденная, без еды, света и связи — так пережила оккупацию врага Балаклея. Из 30 тысяч населения здесь осталась только треть.

Местные жители рассказывают, что жили они, как в концлагере. Выходить на улицу оккупанты разрешали всего несколько часов в день, и даже это было опасно.

В большинстве своем жили все в погребах, часто мерзли. Когда обстрелы утихали где-то на полчаса, то удавалось выйти в туалет и поискать что-нибудь поесть.

Захватчики хватали любого, кто им не понравился. В местном отделении полиции враг обустроил свой штаб, где оккупанты держали десятки горожан. Мирных жителей убивали, беспощадно пытали, в том числе электропроводами, держали в тесных комнатах по 15 человек.

Теперь все совершенные врагом преступления фиксируют правоохранители. По предварительным данным главного следователя области Сергея Болвинова, в камерах пыток РФ только в балаклейской общине за время полномасштабного вторжения могли находиться до 300 жителей.

Известно, что в темнице побывала учительница, которую полуживой после пыток россияне выбросили за городом. Оккупанты пытались заставить педагогов работать по российской программе с 1 сентября, но сотрудничать с оккупантами согласились только единицы.

Как рассказывает директор Балаклейского департамента образования Светлана Швид, она гордится устойчивостью своих коллег, а что касается коллаборантов, то они уже успели бежать из освобожденного города вместе с захватчиками.

Директор Борщевской гимназии Наталья Засадченко делится, что была рада видеть ВСУ настолько, что побежала встречать их.

Побежала через огород, смотрю — сидят ребята сверху на этом транспорте. Мы стоим и машем, а они флаг раскрыли. Это была такая радость!

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что контрнаступление в Харьковской области было запланировано на несколько дней, и так все и произошло, хотя оперативные действия продолжаются.

Эксперты американского института изучения войны ISW сходятся во мнении, что наступательные действия ВСУ уже переломили ход войны. Читай объяснение ISW, как украинские силы отвлекли внимание и провели решающие атаки.

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