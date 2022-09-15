Розповіді

Вижив, бо ще потрібен цій землі. Історія Павла Познанського, котрий пережив пекло Маріуполя і полон

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Вересня 2022, 09:00
Павло Познанський
Фото: Армія FM

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Обстріл Кривого Рогу 14.09.2022 - що відомо про наслідки атаки
Кинджалами по дамбі! Наслідки обстрілу Кривого Рогу та евакуація мирного населення
субсидії
Субсидіям бути! Розповідаємо, як цьогоріч відбуватиметься оформлення допомоги
Як пересаджувати лілії
Щоб білосніжна красуня ще довго милувала око: як пересаджувати лілії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Обстріл Кривого Рогу 14.09.2022 - що відомо про наслідки атаки
Кинджалами по дамбі! Наслідки обстрілу Кривого Рогу та евакуація мирного населення
субсидії
Субсидіям бути! Розповідаємо, як цьогоріч відбуватиметься оформлення допомоги
Покарання для чоловіків при незаконному перетині кордону: адміністративне та кримінальне
Адміністративна та кримінальна — яка відповідальність чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону

Відео
Обстріл Кривого Рогу 14.09.2022 - що відомо про наслідки атаки

Кинджалами по дамбі! Наслідки обстрілу Кривого Рогу та евакуація мирного населення
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:15
Військовий РФ
“Можете мене застрелити!” ДБР знайшли покинутого військового РФ, який з голоду їв соняшники
0:01:10
Перехоплені розмови росіян від ГУР: окупанти жаліються на удари ЗСУ
Посивів від жорсткого бою — окупант жаліється дружині на “гарячий” прийом від ЗСУ
0:02:18
Ольга Сімонова
Зреклась Росії та загинула на фронті за Україну — історія Ольги Сімонової
0:06:34
Зеленський приїхав у звільнений Ізюм: ВІДЕО
Бережіть себе, ви — найцінніше, що в нас є. Володимир Зеленський відвідав звільнений Ізюм
0:01:43
Деокупація Козачої Лопані
Вірила, чекала та наварила борщу! Як син зустрівся з матір’ю в деокупованій Козачій Лопані
0:03:59
заэс новини
ЗАЕС знову зупинили? Що зараз відбувається на станції — останні новини
0:02:29
Звільнення Ізюму від росіян - як це відбувалось
Росіяни тікали, як миші! Як українські десантники звільняли Ізюм на Харківщині
Кабмін затвердив проект бюджету на 2023 рік з курсом долара по 42 грн
Кабмін погодив проект держбюджету на 2023 рік — який курс долара заклали
Більше відео
Історії дітей з Донбасу, які втратили свій дім
Читати далі
Втратили дім, але мають надію його віднайти! Історії дітей з Донбасу, які мріють про нове життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь