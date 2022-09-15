(Не) пережити окупацію: житель Малої Рогані викопав 30 тіл вбитих військових та цивільних

Юрій Сорокотягін живе у Малій Рогані. Навесні її звільнили з-під російської окупації — та “рускій мір” це село пізнало сповна.

Чоловік від початку повномасштабної війни у своєму селищі відкопав 30 тіл: це були односельці, українські військові та російські окупанти.

Саме з його городу почалася ексгумація тіл останніх після деокупації селища.

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Тут було п’ять тіл. Спочатку я не зрозумів, що це — але собаки дуже лізли туди. Коли смикнув — вийняв людську кисть.

Він самотужки викопував трупи у Малій Рогані. А згодом його почали кликати на ексгумацію тіл і в сусідні села — раніше чоловік працював у похоронному бюро, тож така робота не стала для нього чимось неочікуваним і страшним.

— Було таке, що й по 10 в ямі лежало — розповідає Юрій.

Але під час окупації чоловік мусив ховати й цивільних — своїх односельців. Не завжди була можливість робити це на кладовищі, тож город чоловіка перетворився на “місто померлих”.

Зараз ексгумація тіл у селищі Мала Рогань вже завершена, але в пам’яті місцевих жителів події війни залишаться назавжди. Так само оговтується від шестимісячної окупації й селище Балаклія — історії місцевих жителів вражають.

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