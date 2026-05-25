Безробітна з Лимана коригувала удари по ЗСУ та переховувала вдома бойовика — СБУ

Служба безпеки України у тісній взаємодії з підрозділами Збройних Сил України провела успішну спецоперацію у прифронтовій зоні Донецької області, в результаті якої було нейтралізовано небезпечний ворожий осередок.

Силовикам вдалося викрити та затримати місцеву мешканку, яка працювала на ворога, а також ліквідувати кадрового російського військовослужбовця, що переховувався в її помешканні.

Під час штурму та спроби затримання рашист відмовився скласти зброю і вчинив активний збройний спротив, унаслідок чого був знищений на місці вогнем у відповідь українських воїнів.

У Лимані нейтралізували ворожий осередок, який коригував вогонь по Силах оборони

Досудове розслідування встановило, що ліквідований окупант із позивним Шаман проходив службу у складі 31 мотострілецького полку 67 мотострілецької дивізії 25 загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора.

Він таємно проник на територію Лимана з метою проведення розвідки та виявлення точних позицій Сил оборони у прифронтовій громаді. Закріпившись у місті, російський військовий встановив конспіративний зв’язок із місцевою безробітною жінкою, яка погодилася на співпрацю та надала йому притулок у власному приватному будинку.

Надалі бойовик залучив свою спільницю до активного збирання розвідданих та коригування ворожого артилерійського й ракетного вогню по підрозділах українських військ, які тримають оборону безпосередньо в Лимані та на його околицях.

Для виконання завдань російського куратора фігурантка регулярно обходила прилеглу місцевість під виглядом звичайних побутових прогулянок, фіксуючи та перевіряючи місця тимчасового базування, блокпости та напрямки переміщення техніки Сил оборони України.

Отримані геолокації потенційних цілей жінка передавала російському військовому особисто в руки, а той, користуючись військовою рацією, оперативно доповідав координати своєму вищому командуванню для завдання прицільних ударів.

Контррозвідники СБУ завчасно виявили та повністю задокументували розвідувальну активність ворожого тандему, що дозволило вчасно вжити комплексних заходів для безпеки позицій українських захисників Лимана.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою за рішенням суду, їй загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

