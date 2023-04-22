На війні є місце коханню! Подружжя вже понад рік разом рятують життя військових

Війна їх познайомила ще у 2017. Потім були кілька років життя у цивільному шлюбі. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Павло та Анна встигли розписатися, а 24 лютого знову вирушили на передову. Подружжя медиків уже понад рік рятує життя українських воїнів на передовій.

Історія кохання на війні

Вона щодня рятує українських військових. А він робить усе можливе, щоб чимшвидше вивезти поранених з-під ворожих обстрілів. Павло та Анна познайомились на війні ще 2017-го.

Я був прикомандирований до іншого підрозділу водієм евакуаційної машини. Привозив до своєї майбутньої дружини поранених, хворих. І так познайомилися, розговорилися, — згадує військовослужбовець ЗСУ Павло.

Зіграти велике весілля парі не вдалося. Наприкінці 2021 року розписалися, а потім сталося повномасштабне вторгнення.

Коли почалася повномасштабна війна, Павло сказав дружині, щоб та залишалася вдома, щоб він не хвилювався. Анна вирішила, що поїде, дожене Павла наступним автобусом.

Тож тепер Павло та Анна разом виходять на чергування. Пліч-о-пліч рятують поранених з найгарячіших точок Східного фронту.

Прекрасно розуміємо, що є смерті, то важко! І мені добре, що він є, бо я можу йому виговоритися, поплакати, позлитися на цю ситуацію. Він мій психолог, — розповідає медикиня Анна.

Чи є на війні місце коханню

Павло каже, що разом вони підтримують одне одного. Та з іншого боку — це постійна небезпека, доводиться постійно хвилюватися. Розповідають, що життя змінилося після початку війни. Почали цінувати звичайні моменти.

Разом подружжя наближує і омріяну перемогу. Бо ж плани на мирне життя — грандіозні.

Повернутися повністю і фізично, і морально, і духовно до цивільного життя. І народжувати дітей! Я хочу мати велику сім’ю. Щоб наше продовження якесь було, — ділиться планами Анна.

— На війні місце для любові є, звичайно! Якби не любов на війні…

Вся війна заради любові, любові до наших дітей, близьких, рідних і до України-неньки, — каже Павло.

А от до цивільних професій повернутися морально вже не зможуть. До війни Анна працювала у перинатальному центрі. Своє майбутнє бачить теж у допомозі людям, щоправда, в кареті швидкої.

Павло також планує рятувати інших, але вже у складі ДСНС. Та це згодом. А поки екіпаж медичної евакуації вирушає на нове чергування, рятувати життя українських захисників.

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