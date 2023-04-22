Розповіді

На війні є місце коханню! Подружжя вже понад рік разом рятують життя військових

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 22 Квітня 2023, 11:00
Подружжя військових медиків понад рік рятують життя — історія кохання
Фото: Facebook

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