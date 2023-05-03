Розповіді

Коли родина разом, то результат — питання часу! Як сестри-бійчині боронять Україну

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Травня 2023, 18:00
Жінки на війні
Фото: Facebook

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