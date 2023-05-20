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У цивільному житті був організатором подій, а нині годує до 500 бійців: історія Олексія на псевдо Йогурт

Діана Просяник, редакторка сайту 20 Травня 2023, 18:00
Олексій Йогурт
Фото: Instagram

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