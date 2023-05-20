У цивільному житті був організатором подій, а нині годує до 500 бійців: історія Олексія на псевдо Йогурт

Олексій на псевдо Йогурт до повномасштабної війни був відомим організатором танцювальних і гастрономічних фестивалів, а також забігів із перешкодами. Він любив створювати атмосферу музикою на вечірках та фестивалях, які сам влаштовував.

Від березня 2022 року його основне заняття — годувати людей. Спочатку він годував цивільних, які ремонтували військову техніку. А нині — військових, які захищають мирне населення.

У 47-й бригаді Маґура Олексій обіймає посаду старшого кухаря.

Його основне завдання — годувати військових смачно, корисно, своєчасно і різноманітно. Кількість бійців, яких треба нагодувати, може коливатись від 26 до 500.

Олексій як старший кухар ділиться думками про свою роботу:

Їжа — це паливо для нашого організму. Її якість та смак напряму впливають на настрій бійця. І те, з яким настроєм кухар насипає чергову порцію, теж важливо! Навіть найсуворіші військовослужбовці після смачного обіду стають котиками.

Олексій відверто розповідає, що у 2005 році він уник призову в армію радянського формату. Але добровільно приєднався до 47-ї бригади Маґура, бо вірить, що з правильним командуванням можливо реформувати навіть складні армійські структури.

Для Олексія армія — це місце для саморозвитку. Хоча іноді це важко, але завжди цікаво.

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Його порада для цивільних людей: якщо ви збираєтесь до ЗСУ, не вагайтесь. Час для роздумів уже минув.

Для тих, хто залишається в тилу, — допомагайте військовим. Підтримка дуже важлива. Підготовка, вивчення тактичної медицини та навички ментального відновлення також мають велике значення.

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