Він як янгол охоронець для усіх своїх товаришів… Історія бойового медика із Тернопільщини

У свої 26 він уже урятував не одне життя на полі бою. Військовий медик Мар’ян Левицький із Тернопільщини добровільно подався до лав прикордонників у перші місяці повномасштабного вторгнення. Останні три місяці служби рятував побратимів у Бахмуті. Нині він на відновленні. Каже, що більшість із тих, кому допоміг на війні, стали хорошими друзями.

Мар’ян Левицький, він же Льова, як його прозвали побратими, почав свою боротьбу із російськими окупантами у червні 2022 року. Чоловік підписав контракт і став одним із прикордонників. Спершу служив у Чорнобилі, Краматорську, а відтак — у Бахмуті.

В той час була ну дуже сильно напружена обстановка. Порання були також, різноманітні, від простої контузії , шоку та стресу до важких у військовослужбовців, — розповідає бойовий медик Мар’ян Левицький.

У цивільному житті Мар’ян — фізіотерапевт. Цей досвід не аби як знадобився на фронті, та нині він уже знає, як діяти, коли по позиціях працює російська артилерія і не залишилось жодних медзасобів.

Разом із побратимами пліч-о-пліч пережив не один десяток обстрілів, не вагаючись ні на мить, він ризикував своїм життям заради інших.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інтерв’ю з Масі Найємом, в якому він розповів, чи потрібно військовим повертатися на фронт після поранення.

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