Варто чи ні? Масі Найєм про те, чи потрібно військовим повертатися на фронт після поранення

Нерідко військові, що отримали поранення, прагнуть якомога швидше одужати та знову взяти до рук зброю. Але чи справді варто це робити? Свою думку з цього приводу висловив військовослужбовець і адвокат Масі Найєм в інтерв’ю виданню NV.

Чи потрібно військовим повертатися на фронт після поранення

Масі Найєм зазначає, що більшість військових прагнуть якомога швидше повернутися воювати, але він не радив би усім так робити.

Військовослужбовець пригадує, як його товариш, український військовий та лідер руху Гонор Сергій Філімонов, був поранений двічі. Після першого випадку він уже за тиждень вирішив повертатися на війну.

Він дійсно молодець, це приклад для мене. Якщо людина дійсно може бути корисною — це гарна історія, це правильно, — каже Найєм.

Та додає: необхідно розуміти, що психоемоційний стан людини, що ухвалює таке рішення, може бути не завжди адекватним.

Найєм вважає, що після отриманого поранення дуже важливо, щоб військовий вилікувався, відпочив і лише після цього ухвалював рішення, повертатися на фронт чи ні.

Іноді буває, що бійцям після отримання тяжких поранень складно пристосуватися до буденного життя. Але в цьому їм можуть допомогти рідні люди.

На думку адвоката, чимало залежить від близьких та родичів, що допоможуть бійцю знайти новий сенс, подивитися на можливості і прагнення, відшукати те, що людині дійсно цікаве, те, чого вона хоче і в чому раніше вона, можливо, собі відмовляла.

Найєм наголошує, що потрібно бути терпимими та більш чутливими до потреб поранених. Це дуже допоможе. І головне — ставитися до них на рівних.

Чи повернеться Масі Найєм на війну

По-пацанячому скажу — так, — відповідає на це запитання чоловік.

Та додає: якщо говорити про більш зважене та доросле рішення, то необхідно розуміти, з якою метою ти хочеш повернутися.

— Якщо ти хочеш знімати відосики — ні. Для того щоб бути ефективним для перемоги України? То я розумію, що я в кризовій ситуації можу бути проблемою для підрозділу. В мене одне око, я не завжди нормально бачу, — каже Масі Найєм.

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