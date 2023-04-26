Війна в Україні

Варто чи ні? Масі Найєм про те, чи потрібно військовим повертатися на фронт після поранення

Діана Просяник, практикантка сайту 26 Квітня 2023, 13:00
Масі Найєм
Фото: Facebook

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