Інтерв'ю

Почав себе поважати, бо як там було вижити — не знаю! Масі Найєм про день, коли отримав поранення, людей у тилу та ветеранів

Богдана Макалюк, редакторка сайту Максим Крапівний, Журналіст програми Факти тижня 29 Березня 2023, 19:00
Масі Найєм: інтерв’ю про поранення, ветеранів та людей у тилу
Фото: Facebook

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