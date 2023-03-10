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Велика любов до держави має бути фундаментом суспільства: Притула про те, чого не вистачає українцям для перемоги

10 Березня 2023, 20:02
Сергій Притула
Фото: Facebook

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