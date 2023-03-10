Большая любовь к государству должна быть фундаментом общества: Притула о том, чего не хватает украинцам для победы

Кто-то привык с детства видеть Сергея Притулу в телевизионных программах, а кто-то уже растет с пониманием, что этому человеку следует отдавать средства, когда хочешь помочь ВСУ.

Сергей Притула в интервью журналисту Максиму Крапивному в спецпроекте Горять вуха рассказал, чего не хватает украинцам для победы, как выбирал свое место на войне между службой и волонтерством, а также о том, что должно стать фундаментом украинского общества.

Сегодня утром услышал от военнослужащего ВСУ любопытное мнение. На вопрос, чего не хватает Украине для победы, он сказал, что не хватает осады Киева, когда каждый украинец понимал, что война касается его личного. Что вы по этому поводу думаете?

— Я хотел бы, чтобы украинское общество, которое было тогда в таком состоянии, чтобы оно в нем оставалось навсегда. Когда было очень много любви, когда было очень много хлопот. Когда закопали все топоры, когда не было никакой ненависти друг к другу.

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Когда людям было безразлично, на каком языке плакал ребенок, который бежал с Востока от российской армии и нуждался в убежище в Хмельницком, Тернополе или Черновцах. Когда нам было все равно, за кого голосовал парень или девушка, которые в этот момент нуждалась или нуждается там в кевларовом шлеме, или бронежилете. Как все понимали, что наше выживание зависит исключительно от того, насколько мы прилагаемся к поддержке наших ВСУ. Я не скажу, что сейчас нет единства в украинском обществе. Мы продолжаем делать какие-то невероятные огромные успешные проекты. И поддерживаем дальше армию. Но все же это не совсем корректно сравнивать с тем, что было год назад. И я понимаю, что это, пожалуй, естественная реакция людей — как-то заблокировать ощущение опасности, которая приводит к тотальному травматизму. Но мне бы все-таки хотелось, чтобы люди просыпались и ложились спать с мыслью о том, что мы полезного сегодня сделали для наших защитников. Если ты, условно говоря, не в окопах, то посвяти свою жизнь тому, чтобы помочь своей армии, своему государству таким способом, который для тебя возможен. То есть найти свое место в этом хаосе, который породила большая война.

Можно помогать переселенцам, можно помогать людям на оккупированных территориях. Можно помогать ВСУ, силам обороны в целом. Можно помогать в приютах для животных или еще где-нибудь.

Это, во-первых, оставит тебя в покое и, во-вторых, нет ничего круче ощущения вовлеченности в что-то важное.

Вы верите в то, что война закончится в 2023 году? И почему?

— Нет, потому что начиная с 2014 года, занимаясь волонтерской деятельностью, я понимаю разницу между тем, что хочется и тем, что есть в реалии.

Нам всем хочется, чтобы война кончилась быстрее. Слова о том, что мы этим летом будем уже в Ялте рыбу ловить где-нибудь на набережной, звучат очень красиво.

Но опыт работы, волонтерство, поддержка армии, коммуникация с военными, к сожалению, не дают мне пока оснований утвердительно сказать, что в этом году все может закончиться. Я подозреваю, что этот дождь надолго.

Вы говорили, что обычно подготовка к сбору происходит примерно в течение трех недель. Расскажите, что это за процесс?

— Начнем с того, что любой сбор сначала благословляется военными. Условно, нам нужны БПЛА или нам нужны бронетранспортеры, или нам нужен спутник. То есть это не мы придумываем. Мы, как волонтеры, делаем то, о чем нас просят военные.

После того как мы понимаем куда бежать, мы начинаем такую многотонную коммуникацию. Любой сбор требует как визуального освещения, так и каналов коммуникации, которые позволят нам привлечь всех в стране и за ее пределами.

Тогда мы заручаемся поддержкой инфлюансеров, звезд эстрады, спорта, шоу-бизнеса, блоггеров. Мы выходим на всевозможные медиа, электронные и общенациональные.

Просим их в определенное время стать поддержкой для нас, для того чтобы мы смогли закрыть полностью информацию о том, что мы собираемся купить, сколько нам на это нужно денег, для кого оно предназначено, как оно будет работать. И таким образом через несколько недель мы подходим к реализации проекта.

Сергей, учитывая опыт вашей работы, виден и это чувствуется, что фонд всегда может качественно и вкусно продать идею. Но у меня вопрос, как удается продать что-нибудь не модное?

— Есть определенный набор номенклатуры, который не есть столь заманчивым предложением. Например, мы уже заметили, что люди на рации не настолько сбрасываются деньгами, как на дроны.

Важность дрона всем ясна. Все смотрят видео, как из дронов уничтожается враг. Уже даже наш фонд выставлял на своих ресурсах всевозможные видео с дронами.

А важность смысла, это словами не передать. Это нужно людям рассказывать. Объяснять, почему защищенная связь так важна, что все покупаемое имеет свой функционал: защитить нашего бойца, помочь уничтожить врага.

Почему в 2014 и 2022 годах вы решили быть волонтером, а не военнослужащим ВСУ?

— Я откровенно в 2014 году не задавал перед собой подобного вопроса, потому что была армия. И размах собственно военного противостояния был локализован в двух областях.

Казалось, что украинского войска вроде бы хватает. Плюс волонтерство тогда набирало размах, объем и мне кажется, что та работа, которую я выполнял в 2014 году по популяризации этого движения — это достаточно хороший участок ответственности.

В 2022 году у меня, конечно, возник вопрос, где себя лучше проявить — с автоматом в руках или в фонде.

Из нашей всей большой семьи у меня два брата офицера. Из всех взрослых мужчин в нашей семье я единственный, кто остался гражданским. Поэтому в принципе вопрос, опять-таки более эффективного применения меня как боевой единицы.

Я убежден, что рано или поздно вопрос тотального сопротивления будет стоять перед украинским обществом, но мне не стыдно за то, чем наш фонд занимался после 24 февраля 2022 года.

Что с чувством юмора, в вашем личном во время войны? Трансформация какая-то, что-то изменилось? Как вы, как вы это ощущаете?

— Скажем так, произошла определенная атрофия. То есть из целины профессионального занятия я перерос все-таки больше в человека, который уже не производит, а воспринимает. Но я понимаю, что чувство юмора у украинцев во время войны — это в принципе то, что спасло общество от такой массовой травмы.

А иногда где-то приезжаешь к бойцам. Бывают ситуации, когда они смешат меня больше, чем я их.

Есть одна вещь, которая вряд ли прошла мимо вас — это фактически казнь украинского военного после лозунга Слава Украины. Что вы почувствовали, когда это прочитали или увидели?

— То же, что любой нормальный человек, который видит это, это пропускает через себя. Мне тяжело просто подбирать слова.

Мы живем в период, когда герои рождаются вот, к сожалению, таким ужасным способом. Слава Украине — два слова, которые сказал этот мужественный человек и просто смотрел врагам в лицо. И столько достоинства было в этом.

На таких примерах должно расти поколение. И это какой-то не фейковый, не выдуманный герой.

Я считаю, что мы все должны стараться быть достойными таких наших защитников.

Что управляет миром?

Любовь управляет миром, это однозначно и не обсуждается. И это то, что я хотел бы, чтобы это было фундаментом нашим общим.

Ненависть, которая есть у украинского народа к россиянам, понятна. И то, что наша русофобия недостаточна — это тоже правда. Ненавидеть врага — это правильно, особенно во время войны, и жалости уже не должно быть никакого. Однако я хотел бы, чтобы любовь к Родине была объединяющим фактором украинского общества.

В этом есть огромная разница. Ненависть к противнику сейчас может объединять. А что дальше, когда его не станет? Сдохнет Путин, Россия проиграет, мы победим, враг отступит, репарации будет платить, все будет классно. И что будет дальше? Далее будет “срач”.

Другое дело, когда враг исчез, а единство нет. А что? Потому что есть любовь к Украине. А что такое любовь к Украине? А это когда лозунг Украины превыше всего — это не о превосходстве над кем-то. А это о том, что Украина является самой большой ценностью твоей жизни, всего общества и всех нас.

И то, за что люди кладут свои жизни за Украину. Это и есть Украина превыше всего. И это большая любовь к своему государству, которое должно быть тем фундаментом, на котором должна появиться новая Украина, о которой мы мечтали, которую нам не стыдно передать нашим детям.

Делал все возможное ради своей Родины и Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Он ушел на фронт добровольцем еще в свои 18 лет, но навечно остался 27-летним после очередного боя под Бахмутом. Читай историю легендарного военного с позывным Да Винчи.

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