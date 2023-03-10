Интервью

Большая любовь к государству должна быть фундаментом общества: Притула о том, чего не хватает украинцам для победы

10 марта 2023, 20:02
Сергій Притула
Фото: Facebook

Больше новостей
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
Що робити при нудоті
Что делать при тошноте и как от нее избавится? Объясняет гастроэнтеролог
стильні образи
Стильная весна: подборка модных луков блогера Тани Самбурской
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Прожиточный минимум 2023: размер выплат и влияние на зарплату, пенсию и пособия от государства
Смотреть больше

Материалы по теме

Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
Александр Созанский
Украинский Донбасс будет усеян памятными знаками: сестра Рагнара рассказала, как погиб известный воин
Сколько в Украине женщин-предпринимателей
Украинки стали устойчивее. Как изменился женский бизнес за год полномасштабной войны
Григорий Козловский – известный львовский меценат и бизнесмен
Григорий Козловский и ФК Рух передали Посейдоны артиллеристам ВСУ — как это поможет защитникам

Видео
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів

Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
0:06:26
Бахмут
Судьба Бахмута будет решена украинскими солдатами: защитник Мамай рассказал последние новости с передовой
Комікеса Настя Зухвала про сексистський гумор в Україні
Аудитория уже так не воспринимает — комик Настя Зухвала о переосмыслении сексистского юмора
0:03:29
Наслідки обстрілу Львівської області 9 березня 2023
Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область
0:03:00
Robotiada 2023
Юные и непобедимые! Украинцы выиграли международные соревнования по робототехнике
0:03:14
У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм
Торопятся украсить храм ко дню победы Украины — в Виннице военные самостоятельно построили церковь
0:04:05
Новости Днепра
Женщину вытащили, а домашних любимцев не успели… Марганец под прицелом РФ
Карта бойових дій в Україні 10.03.2023 онлайн
Российская тактика террора и запуск 84 ракет: карта боевых действий в Украине 10 марта в режиме онлайн
0:03:36
Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку
Россияне не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев — львовские пограничники о боях за Авдеевку
0:02:56
Николаевская область обстрел
Горело все. Новогригорьевка в Николаевской области приходит в себя от “русского мира”
Больше видео
Александр Созанский
Читать дальше
Украинский Донбасс будет усеян памятными знаками: сестра Рагнара рассказала, как погиб известный воин

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь