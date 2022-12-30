Моего возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда: Сергей Притула дал интервью Маше Ефросининой

Самый известный украинский шоумен Сергей Притула сейчас известен не благодаря телевизору или политике: от 24 февраля он стал волонтером, который в сутки может собрать миллионы гривен для армии и военной техники.

О его больших сборах уже существует много мемов: мол, когда мы с его помощью купим астероид, который уничтожит Россию.

Интервью у шоумена и волонтера взяла также известная телеведущая Маша Ефросинина, в рамках своего шоу Экзамен. Новая реальность. О разлуке с семьей во время войны, феномене доверия к Притуле, какую сумму удалось собрать благодаря детям-волонтерам и откуда берется хейт его деятельности — расскаываем в материале.

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Разлука с женой и детьми

За время войны Сергей Притула, как он сам признался, “прокачал” свои умения в быту.

— Я научился пользоваться стиральной машинкой, а еще теперь знаю, как у нас работает система кондиционеров, — признался шоумен.

Сейчас Притула редко спорит с женой Екатериной, потому что говорит: имеют возможность видеться очень редко, поэтому для ссор места в их жизни нет.

Как я могу тратить такое драгоценное время на споры с дорогими мне людьми? Это очень иррационально во время войны.

О разговорах со своими детьми Сергей говорит: старшему сыну Дмитрию не пришлось объяснять что-то о войне, ведь в 2014 году ему было всего шесть, поэтому сын рос вместе с этой ситуацией в стране. Сын всегда знает, когда папа выезжает в опасные места, и никогда не рассказывает об этом маме, чтобы не беспокоить ее, как просил отец.

Дочь Соломия уже знает о Небесной Сотне, потому что для ее родителей важно, чтобы дети росли с национальным осознанием истории Украины.

Вместе с тем девочка очень переживала разлуку с папой и плакала каждый раз, когда их телефонный разговор заканчивался, — рассказывает Притула.

Какую сумму удалось собрать благодаря помощи детей?

По словам Сергея Притулы, за три месяца, благодаря помощи украинских детей, Фонду удалось собрать более шести миллионов гривен.

— Мы всегда спрашиваем детей, на что они хотят, чтобы мы потратили эти деньги. Кто-то хочет отправить средства на ремонт техники, кто-то — на закупку дронов.

А одна девочка сказала мне: “Купите такую ракету, чтобы в нее можно было посадить 140 миллионов россиян и отправить их в космос”.

Но, как говорит Сергей, дети приходят в фонд с уже готовой идеей. К примеру, купить танк.

О феномене доверия к Притуле и хейте в его сторону

Не найдется украинца, который хотя бы один раз не сбросил денег на сбор Фонда Притулы. Но Маша Ефросинина отметила: если спросить кого-то о мотивации такого поступка, человек просто ответит: “Ну, это же Притула!”.

И такой феномен доверия не может объяснить и сам Сергей: он просто любит помогать людям. Распространяет информацию о необходимости помочь.

Сейчас Притула не позиционирует себя как телеведущий или шоумен. Он признается, что история его как телезвезды продолжалась с 2005 года по февраль 2022 года.

— После 24 февраля вещи, которые любил, исчезли полностью или остановились. Вещи, касающиеся войны, это то, чем я сейчас живу.

Я не скучаю по тому, что осталось за спиной. Моего возвращения в развлекательное телевидение не будет уже никогда.

По словам волонтера, он больше не видит себя в той системе координат, которая до полномасштабной войны являлась его привычной средой.

— Чтобы выйти к зрителям с целью вызвать смех, нужно иметь абсолютный позитив. Сейчас я понимаю, что внутри меня больше ничего не “тёхкает”, — заявил Сергей Притула.

В интервью Маше Ефросининой не обошел стороной Притула и тему хейта его деятельности. Действительно, многие украинцы находят причины не доверять волонтеру и его фонду, критикуют и обвиняют в воровстве собранных денег.

Сам Сергей говорит: он всегда пытается разобраться, компетентен ли этот человек в критикуемом вопросе.

— Такая ситуация возникла на фоне покупки спутника. И я по пальцам руки могу пересчитать людей, которые понимали эту ситуацию и знали, что именно и как мы покупаем. В соцсетях “многие” — эксперты по “спутниковедению”, но никто никогда вообще не покупал спутники.

Раньше эти люди были “инфекционистами”, а сейчас готовы заменить Залужного и весь Генштаб, — шутит Притула. — Для меня оценкой нашей работы есть обратная связь от военных.

Также Притула отметил, что при сборах и закупках не существует фиксированной цены на необходимые вещи. Все это связано также с пустым рынком Европы, о котором волонтер рассказывал в другом интервью — его ты можешь найти в нашем материале.

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