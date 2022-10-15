О “пустом” рынке Европы, ответе Маску и сборе “на помсту” россиянам: интервью с Притулой

Полномасштабная война в Украине внесла коррективы в планы каждого из нас. Известно, что до 24 февраля украинский телеведущий, актер и общественный деятель Сергей Притула планировал активную политическую карьеру. Но сегодня мы знаем его не как политика, а как одного из самых крупных и успешных благотворителей страны.

С его помощью мы собираем просто космические суммы для необходимых закупок на ВСУ, он вместе с командой своего фонда напрямую сотрудничает со многими подразделениями ВСУ, а еще и умеет откровенно и прямо говорить с мировыми знаменитостями, ошибочно считающими Крым — российским.

Сам Притула признается, что в первые дни войны, когда военные становились в огромные очереди у офиса фонда, помощь выдавалась в таком количестве, что счесть ее сейчас просто невозможно.

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Про “помсту” и наибольших потребностях ВСУ

Журналисту Лига.Life в интервью Сергей Притула рассказывает: за время войны его Фонд собирал массу больших сумм для ВСУ. Отчеты они сводят ежемесячно, и предположительно в начале ноября команда отчитается о сумме три миллиарда гривен.

— Какие необычные потребности армии Фонд закрывал?

— О таких уже не идет речь, — признается Притула. Мы серьезно говорим о покупке вертолетов, у нас за спиной спутник.

Не вижу ни одного пункта, который выглядел бы необычным. Поэтому я говорю Резникову: если он увидит где-нибудь запаркованную Звезду смерти — пишите, будем решать.

А вообще потребности армии проговаривают командование и солдаты, и никогда Фонд самостоятельно не решал, как потратить деньги. Как и на этот раз, когда он совместно с Сергеем Стерненко собрали 352 миллиона гривен “на помсту” россиянам.

— Мы никогда не берем на себя ответственность за выбор, куда направлять такие колоссальные суммы. Как и в истории с Bayraktar, у нас высвободился огромный бюджет, но Минобороны попросили остановиться и посмотреть, куда можно направить эти средства. И путем встреч и переговоров была нащупана история со спутником.

Сейчас перед тем, как объявлять завершение сбора, мы вышли на Минобороны и спросили, куда нам лучше направить этот огромный излишек.

Но с учетом одного момента: украинцы донатили именно на “бавовну”. Поэтому мы не можем использовать эти деньги на зимнюю форму, тепловизоры или дроны. Они должны идти на уничтожение живой силы и техники противника.

— Минобороны набрасывает нам разные варианты. Конечно, мы выйдем на связь с людьми и сообщим, куда будут направлены эти средства.

О книге по истории Украины для Илона Маска

Недавно сеть Twitter, а за ней и весь интернет возмутил твит Маска о его видении завершения войны в Украине. Мысли и слова Илона были настолько насыщены пророссийскими нарративами, что сетью даже ходили слухи о вероятном недавнем разговоре Илона Маска с Путиным.

На это не мог не отреагировать и Сергей Притула. Так что в своем Twitter он выложил фото двух книг по истории Украины и отметил в комментарии для Маска: чем больше украинской истории, тем лучше!

Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев!

Притула представил книги авторов Романа Пиняжко и Сергея Плохия.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!



The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 12, 2022

Как происходит координация с военными и Генштабом

— С Генштабом и подразделениями на поле боя коммуницирует руководитель военного направления Роман Синицын. В хабе в Днепре у нас работает 15 человек, занимающихся логистикой. Мы получаем запросы от военных, верифицируем их.

Каждый день конвои разъезжаются вдоль линии фронта и раздают необходимые вещи в те подразделения, от которых через штаб воинской части поступали запросы.

Притула признается: часто бывает такое, что родные военных наговаривают и злятся на Фонд Сергея Притулы. Вроде бы он сотрудничает только с комбатами и комбригами.

— На самом деле это чепуха — мы знаем потребности и обычных военных. Просто мы стараемся держать связь гораздо шире, чем с одним представителем подразделения. Потому что банально военный жалуется на количество минометов, а командир говорит — у нас нет боекомплектов к ним.

Вместе с тем Притула говорит, что они проводят верификацию каждой заявки, которая к ним поступает. В то же время по поводу уголовных дел против волонтеров Сергей считает: вероятно, место человеческой жадности все-таки есть даже в условиях войны.

Но и наши современные законы достаточно несовершенны, поэтому “схватить” можно кого угодно.

О ближайших закупках и “пустом рынке” Европы

Смешно и нереально звучит, но волонтеры Украины выгребли практически весь колесный транспорт для войск в Европе, — делится Сергей Притула.

Мы со всей серьезностью начинаем поглядывать в сторону Ближнего Востока и Южной Америки, потому что скоро в Европе не найдется ни одного подходящего пикапа.

— Мы хотели тащить из Северной Америки по морю контейнеры с их огромными пикапами. Но у них есть огромная проблема — они бензиновые. А нам нужен дизель.

Сейчас Притула не разглашает ближайшие планы на будущие закупки, но заверил: даже ответ на поставки иранских БПЛА в Россию будет громким.

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