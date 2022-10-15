О “пустом” рынке Европы, ответе Маску и сборе “на помсту” россиянам: интервью с Притулой

Полномасштабная война в Украине внесла коррективы в планы каждого из нас. Известно, что до 24 февраля украинский телеведущий, актер и общественный деятель Сергей Притула планировал активную политическую карьеру. Но сегодня мы знаем его не как политика, а как одного из самых крупных и успешных благотворителей страны.
С его помощью мы собираем просто космические суммы для необходимых закупок на ВСУ, он вместе с командой своего фонда напрямую сотрудничает со многими подразделениями ВСУ, а еще и умеет откровенно и прямо говорить с мировыми знаменитостями, ошибочно считающими Крым — российским.
Сам Притула признается, что в первые дни войны, когда военные становились в огромные очереди у офиса фонда, помощь выдавалась в таком количестве, что счесть ее сейчас просто невозможно.
Журналисту Лига.Life в интервью Сергей Притула рассказывает: за время войны его Фонд собирал массу больших сумм для ВСУ. Отчеты они сводят ежемесячно, и предположительно в начале ноября команда отчитается о сумме три миллиарда гривен.
— О таких уже не идет речь, — признается Притула. Мы серьезно говорим о покупке вертолетов, у нас за спиной спутник.
Не вижу ни одного пункта, который выглядел бы необычным. Поэтому я говорю Резникову: если он увидит где-нибудь запаркованную Звезду смерти — пишите, будем решать.
Не вижу ни одного пункта, который выглядел бы необычным. Поэтому я говорю Резникову: если он увидит где-нибудь запаркованную Звезду смерти — пишите, будем решать.
А вообще потребности армии проговаривают командование и солдаты, и никогда Фонд самостоятельно не решал, как потратить деньги. Как и на этот раз, когда он совместно с Сергеем Стерненко собрали 352 миллиона гривен “на помсту” россиянам.
— Мы никогда не берем на себя ответственность за выбор, куда направлять такие колоссальные суммы. Как и в истории с Bayraktar, у нас высвободился огромный бюджет, но Минобороны попросили остановиться и посмотреть, куда можно направить эти средства. И путем встреч и переговоров была нащупана история со спутником.
Сейчас перед тем, как объявлять завершение сбора, мы вышли на Минобороны и спросили, куда нам лучше направить этот огромный излишек.
Но с учетом одного момента: украинцы донатили именно на “бавовну”. Поэтому мы не можем использовать эти деньги на зимнюю форму, тепловизоры или дроны. Они должны идти на уничтожение живой силы и техники противника.
Но с учетом одного момента: украинцы донатили именно на “бавовну”. Поэтому мы не можем использовать эти деньги на зимнюю форму, тепловизоры или дроны. Они должны идти на уничтожение живой силы и техники противника.
— Минобороны набрасывает нам разные варианты. Конечно, мы выйдем на связь с людьми и сообщим, куда будут направлены эти средства.
Недавно сеть Twitter, а за ней и весь интернет возмутил твит Маска о его видении завершения войны в Украине. Мысли и слова Илона были настолько насыщены пророссийскими нарративами, что сетью даже ходили слухи о вероятном недавнем разговоре Илона Маска с Путиным.
На это не мог не отреагировать и Сергей Притула. Так что в своем Twitter он выложил фото двух книг по истории Украины и отметил в комментарии для Маска: чем больше украинской истории, тем лучше!
Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев!
Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев!
Притула представил книги авторов Романа Пиняжко и Сергея Плохия.
The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 12, 2022
The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1
— С Генштабом и подразделениями на поле боя коммуницирует руководитель военного направления Роман Синицын. В хабе в Днепре у нас работает 15 человек, занимающихся логистикой. Мы получаем запросы от военных, верифицируем их.
Каждый день конвои разъезжаются вдоль линии фронта и раздают необходимые вещи в те подразделения, от которых через штаб воинской части поступали запросы.
Каждый день конвои разъезжаются вдоль линии фронта и раздают необходимые вещи в те подразделения, от которых через штаб воинской части поступали запросы.
Притула признается: часто бывает такое, что родные военных наговаривают и злятся на Фонд Сергея Притулы. Вроде бы он сотрудничает только с комбатами и комбригами.
— На самом деле это чепуха — мы знаем потребности и обычных военных. Просто мы стараемся держать связь гораздо шире, чем с одним представителем подразделения. Потому что банально военный жалуется на количество минометов, а командир говорит — у нас нет боекомплектов к ним.
Вместе с тем Притула говорит, что они проводят верификацию каждой заявки, которая к ним поступает. В то же время по поводу уголовных дел против волонтеров Сергей считает: вероятно, место человеческой жадности все-таки есть даже в условиях войны.
Но и наши современные законы достаточно несовершенны, поэтому “схватить” можно кого угодно.
Но и наши современные законы достаточно несовершенны, поэтому “схватить” можно кого угодно.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)
Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)
Смешно и нереально звучит, но волонтеры Украины выгребли практически весь колесный транспорт для войск в Европе, — делится Сергей Притула.
Мы со всей серьезностью начинаем поглядывать в сторону Ближнего Востока и Южной Америки, потому что скоро в Европе не найдется ни одного подходящего пикапа.
Мы со всей серьезностью начинаем поглядывать в сторону Ближнего Востока и Южной Америки, потому что скоро в Европе не найдется ни одного подходящего пикапа.
— Мы хотели тащить из Северной Америки по морю контейнеры с их огромными пикапами. Но у них есть огромная проблема — они бензиновые. А нам нужен дизель.
Сейчас Притула не разглашает ближайшие планы на будущие закупки, но заверил: даже ответ на поставки иранских БПЛА в Россию будет громким.
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