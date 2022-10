О “пустом” рынке Европы, ответе Маску и сборе “на помсту” россиянам: интервью с Притулой

Полномасштабная война в Украине внесла коррективы в планы каждого из нас. Известно, что до 24 февраля украинский телеведущий, актер и общественный деятель Сергей Притула планировал активную политическую карьеру. Но сегодня мы знаем его не как политика, а как одного из самых крупных и успешных благотворителей страны.

С его помощью мы собираем просто космические суммы для необходимых закупок на ВСУ, он вместе с командой своего фонда напрямую сотрудничает со многими подразделениями ВСУ, а еще и умеет откровенно и прямо говорить с мировыми знаменитостями, ошибочно считающими Крым — российским.

Сам Притула признается, что в первые дни войны, когда военные становились в огромные очереди у офиса фонда, помощь выдавалась в таком количестве, что счесть ее сейчас просто невозможно.

Журналисту Лига.Life в интервью Сергей Притула рассказывает: за время войны его Фонд собирал массу больших сумм для ВСУ. Отчеты они сводят ежемесячно, и предположительно в начале ноября команда отчитается о сумме три миллиарда гривен.

— О таких уже не идет речь, — признается Притула. Мы серьезно говорим о покупке вертолетов, у нас за спиной спутник.

А вообще потребности армии проговаривают командование и солдаты, и никогда Фонд самостоятельно не решал, как потратить деньги. Как и на этот раз, когда он совместно с Сергеем Стерненко собрали 352 миллиона гривен “на помсту” россиянам.

— Мы никогда не берем на себя ответственность за выбор, куда направлять такие колоссальные суммы. Как и в истории с Bayraktar, у нас высвободился огромный бюджет, но Минобороны попросили остановиться и посмотреть, куда можно направить эти средства. И путем встреч и переговоров была нащупана история со спутником.

Сейчас перед тем, как объявлять завершение сбора, мы вышли на Минобороны и спросили, куда нам лучше направить этот огромный излишек.

— Минобороны набрасывает нам разные варианты. Конечно, мы выйдем на связь с людьми и сообщим, куда будут направлены эти средства.

Недавно сеть Twitter, а за ней и весь интернет возмутил твит Маска о его видении завершения войны в Украине. Мысли и слова Илона были настолько насыщены пророссийскими нарративами, что сетью даже ходили слухи о вероятном недавнем разговоре Илона Маска с Путиным.

На это не мог не отреагировать и Сергей Притула. Так что в своем Twitter он выложил фото двух книг по истории Украины и отметил в комментарии для Маска: чем больше украинской истории, тем лучше!

Притула представил книги авторов Романа Пиняжко и Сергея Плохия.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!



The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1