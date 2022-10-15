Про “пустий” ринок Європи, відповідь Маску та збір “на помсту” росіянам: інтерв’ю з Притулою

Повномасштабна війна в Україні внесла корективи у плани кожного з нас. Відомо, що до 24 лютого український телеведучий, актор та громадський діяч Сергій Притула планував активну політичну кар’єру. Та сьогодні ми знаємо його не як політика, а як одного з найбільших та найуспішніших благодійників країни.

З його допомогою ми збираємо просто таки космічні суми для необхідних закупівель на ЗСУ, він разом із командою свого фонду напряму співпрацює з багатьма підрозділами ЗСУ, а ще й вміє відверто та прямо говорити зі світовими знаменитостями, які помилково вважають Крим — російським.

Сам чоловік зізнається, що у перші дні війни, коли військові ставали у величезні черги біля офісу фонду, допомога видавалася у такій кількості, що злічити її зараз просто неможливо.

Зараз також дивляться

Про “помсту” та найбільші потреби ЗСУ

Журналісту Ліга.Life в інтерв’ю Сергій Притула каже: за час війни його Фонд збирав масу великих сум для ЗСУ. Звіти вони зводять щомісяця, і ймовірно на початку листопада команда відзвітує про суму три мільярди гривень.

— Які найнезвичніші потреби армії Фонд закривав?

— Про такі уже не йдеться, — зізнається Притула. Ми серйозно говоримо про купівлю гелікоптерів, у нас за спиною — супутник.

Не бачу жодного пункту, який би виглядав незвичним. Тому я кажу Резнікову: якщо він побачить десь запарковану Зірку смерті — пишіть, будемо вирішувати.

А взагалі потреби армії проговорює командування та солдати, і ніколи Фонд самостійно не вирішував, як витратити гроші. Як от і цього разу, коли він спільно із Сергієм Стерненком зібрали 352 мільйони гривень “на помсту” росіянам.

— Ми ніколи не беремо на себе відповідальність за вибір напрямку, куди спрямовувати такі колосальні суми. Як і в історії з Bayraktar, у нас вивільнився величезний бюджет, але Міноборони попросили зупинитися і подивитись, куди можна спрямувати ці кошти. І шляхом зустрічей та перемовин була намацана історія з супутником.

Зараз перед тим, як оголошувати завершення збору, ми вийшли на Міноборони й спитали, куди нам краще скеровувати цей величезний надлишок.

Але з урахуванням одного моменту: українці донатили саме на “бавовну”. Тому ми не можемо використати ці гроші на зимову форму, тепловізори чи дрони. Вони мають йти на знищення живої сили та техніки ворога.

— Міноборони накидує нам різні варіанти. Звичайно, ми вийдемо на зв’язок із людьми й повідомимо, куди будуть скеровані ці кошти.

Про книгу з історії України для Ілона Маска

Нещодавно мережу Twitter, а за нею й увесь інтернет обурив твіт Маска про його бачення завершення війни в Україні. Думки та слова Ілона були настільки насичені проросійськими наративами, що мережею навіть ширилися чутки про ймовірну нещодавню розмову Ілона Маска з Путіним.

На це не міг не відреагувати й Сергій Притула. Тож у своєму Twitter він виклав фото двох книг з історії України та зазначив у коментарі для Маска: чим більше української історії, тим краще!

Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців!

Притула презентував книги авторів Романа Піняжка та Сергія Плохія.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!



The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 12, 2022

Як відбувається координування із військовими та Генштабом

— З Генштабом та підрозділами на полі бою комунікує керівник військового напряму Роман Сініцин. В хабі у Дніпрі у нас працює 15 осіб, які займаються логістикою. Ми отримуємо запити від військових, верифікуємо.

Щодня конвої роз’їжджаються вздовж лінії фронту і роздають необхідні речі в ті підрозділи, від яких через штаб військової частини надходили запити.

Притула зізнається: часто буває таке, що рідні військових нарікають на Фонд Сергія Притули. Начебто він співпрацює лише з комбатами та комбригами.

— Насправді це нісенітниця — ми знаємо потреби й звичайних військових. Просто ми намагаємося тримати зв’язок набагато ширше, аніж з одним представником якогось підрозділу. Бо, банально, військовий скаржиться на кількість мінометів, а командир каже — в нас немає боєкомплектів до них.

Разом з тим Притула говорить, що вони проводять верифікацію кожної заявки, яка до них надходить. Водночас щодо кримінальних справ проти волонтерів Сергій вважає: ймовірно, місце людській жадобі таки є навіть в умовах війни.

Але й наші сучасні закони є досить недосконалі, тож “хапнути” можна кого завгодно.

Про найближчі закупівлі та “пустий ринок” Європи

Смішно та нереально звучить, але волонтери України вигребли практично весь колісний транспорт для війська у Європі, — ділиться Сергій Притула.

Ми з усією серйозністю починаємо кидати оком на Близький схід та Південну Америку, бо скоро у Європі не знайдеться жодного придатного пікапа.

— Ми хотіли волочити з Північної Америки морем контейнери з їхніми величезними пікапами. Але в них є величезна проблема — вони бензинові. А нам потрібен дизель.

Зараз Притула не розголошує найближчі плани на майбутні закупівлі, але запевнив: навіть відповідь на постачання іранських БПЛА до Росії буде гучною.

Іранські дрони-камікадзе уже не раз обстрілювали українські міста. Читай, що це за зброя і які збитки несе.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!