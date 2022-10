Про “пустий” ринок Європи, відповідь Маску та збір “на помсту” росіянам: інтерв’ю з Притулою

Повномасштабна війна в Україні внесла корективи у плани кожного з нас. Відомо, що до 24 лютого український телеведучий, актор та громадський діяч Сергій Притула планував активну політичну кар’єру. Та сьогодні ми знаємо його не як політика, а як одного з найбільших та найуспішніших благодійників країни.

З його допомогою ми збираємо просто таки космічні суми для необхідних закупівель на ЗСУ, він разом із командою свого фонду напряму співпрацює з багатьма підрозділами ЗСУ, а ще й вміє відверто та прямо говорити зі світовими знаменитостями, які помилково вважають Крим — російським.

Сам чоловік зізнається, що у перші дні війни, коли військові ставали у величезні черги біля офісу фонду, допомога видавалася у такій кількості, що злічити її зараз просто неможливо.

Журналісту Ліга.Life в інтерв’ю Сергій Притула каже: за час війни його Фонд збирав масу великих сум для ЗСУ. Звіти вони зводять щомісяця, і ймовірно на початку листопада команда відзвітує про суму три мільярди гривень.

— Про такі уже не йдеться, — зізнається Притула. Ми серйозно говоримо про купівлю гелікоптерів, у нас за спиною — супутник.

А взагалі потреби армії проговорює командування та солдати, і ніколи Фонд самостійно не вирішував, як витратити гроші. Як от і цього разу, коли він спільно із Сергієм Стерненком зібрали 352 мільйони гривень “на помсту” росіянам.

— Ми ніколи не беремо на себе відповідальність за вибір напрямку, куди спрямовувати такі колосальні суми. Як і в історії з Bayraktar, у нас вивільнився величезний бюджет, але Міноборони попросили зупинитися і подивитись, куди можна спрямувати ці кошти. І шляхом зустрічей та перемовин була намацана історія з супутником.

Зараз перед тим, як оголошувати завершення збору, ми вийшли на Міноборони й спитали, куди нам краще скеровувати цей величезний надлишок.

— Міноборони накидує нам різні варіанти. Звичайно, ми вийдемо на зв’язок із людьми й повідомимо, куди будуть скеровані ці кошти.

Нещодавно мережу Twitter, а за нею й увесь інтернет обурив твіт Маска про його бачення завершення війни в Україні. Думки та слова Ілона були настільки насичені проросійськими наративами, що мережею навіть ширилися чутки про ймовірну нещодавню розмову Ілона Маска з Путіним.

На це не міг не відреагувати й Сергій Притула. Тож у своєму Twitter він виклав фото двох книг з історії України та зазначив у коментарі для Маска: чим більше української історії, тим краще!

Притула презентував книги авторів Романа Піняжка та Сергія Плохія.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians!



The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1