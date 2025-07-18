Історії Розповіді

Її поминали на 40-й день, а вона вийшла з коми: історія Нелі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Липня 2025, 22:00
Її поминали на 40-й день, а вона вийшла з коми: історія Нелі

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