Психологія

Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині

Даніела Долотова, журналістка сайту 05 Травня 2024, 17:00
Як прийняти свою нову зовнішність після травми
Фото: Unsplash, Pexels

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