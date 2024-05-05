Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині

Війна принесла дуже багато руйнувань, горя, розпачу. Люди, які постійно живуть у стані війни, виснажуються фізично та психологічно. Та особливо важко тим, хто отримав фізичні травми, поранення, адже змінилось їхнє звичайне життя.
Травматизація у воєнних умовах — це особлива тема, адже вона охоплює одразу всі сфери життєдіяльності людини, — впевнена психологиня Наталя Цимбалюк.
Травматизація у воєнних умовах — це особлива тема, адже вона охоплює одразу всі сфери життєдіяльності людини, — впевнена психологиня Наталя Цимбалюк.
За словами лікарів, ця війна незвичайна тим, що травми, поранення стали більш серйозними, адже застосовується широкий арсенал військової техніки, частішають випадки застосування забороненої зброї. Таким чином, автоматично зростає рівень інвалідизації не лише серед військових, але й серед мирного населення.
Психологиня гарячої лінії психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука Наталя Цимбалюк зазначає з власного досвіду, що чоловікам важче дається прийняття фізичної травми та інвалідизація, а жінкам — травмування зовнішності.
Такі чинники впливають на самооцінку, змінюють образ тіла, тобто наше суб’єктивне прийняття власного тіла, наше бачення, розуміння та ставлення до себе.
Власне, від образу нашого тіла залежить оцінка своєї привабливості, турбота про себе, відчуття власної сексуальності та сили.
Власне, від образу нашого тіла залежить оцінка своєї привабливості, турбота про себе, відчуття власної сексуальності та сили.
Тому Наталя Цимбалюк пояснила, що ж робити, якщо війна залишила травму не лише душевну, але й фізичну.
Благодійний фонд Запорука запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки для українців в умовах війни. Сьогодні важливо не залишатися наодинці зі своїми емоціями та страхами. Фізична безпека — наша базова потреба. Але психологічна стабільність відіграє не меншу роль.
Гаряча лінія за номером 0 800 4000 23 працює:
Звертатися можна з будь-якою проблемою, зокрема:
Команда з 20 кризових психологів гарантує:
Розповісти про безкоштовну психологічну підтримку благодійного фонду Запорука рідним та близьким, усім тим, хто цього потребує — вже допомога ближньому.
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