Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині

Війна принесла дуже багато руйнувань, горя, розпачу. Люди, які постійно живуть у стані війни, виснажуються фізично та психологічно. Та особливо важко тим, хто отримав фізичні травми, поранення, адже змінилось їхнє звичайне життя.

Травматизація у воєнних умовах — це особлива тема, адже вона охоплює одразу всі сфери життєдіяльності людини, — впевнена психологиня Наталя Цимбалюк.

За словами лікарів, ця війна незвичайна тим, що травми, поранення стали більш серйозними, адже застосовується широкий арсенал військової техніки, частішають випадки застосування забороненої зброї. Таким чином, автоматично зростає рівень інвалідизації не лише серед військових, але й серед мирного населення.

Психологиня гарячої лінії психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука Наталя Цимбалюк зазначає з власного досвіду, що чоловікам важче дається прийняття фізичної травми та інвалідизація, а жінкам — травмування зовнішності.

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Такі чинники впливають на самооцінку, змінюють образ тіла, тобто наше суб’єктивне прийняття власного тіла, наше бачення, розуміння та ставлення до себе.

Власне, від образу нашого тіла залежить оцінка своєї привабливості, турбота про себе, відчуття власної сексуальності та сили.

Тому Наталя Цимбалюк пояснила, що ж робити, якщо війна залишила травму не лише душевну, але й фізичну.

Не залишайся наодинці зі своїми страхами, переживаннями, думками, емоціями: підтримка потрібна кожному, особливо у важкі часи, тож дозволь своїм близьким підтримати тебе, побути поруч, посильно допомогти.

У нашому житті відбуваються зміни. Зміни торкнулись і тебе. Тепер ти виглядаєш і почуваєшся інакше. Тут важливе поступове, повільне прийняття себе нового/нової: у дзеркалі, у соціумі, в професійному житті. Дай собі час, звикни до себе нового/нової, дозволь собі емоціонувати, не приховувати себе справжнього/справжню.

Акцентуй на своїх перевагах, сильних сторонах власної особистості, внутрішніх якостях — розвивай їх.

Спілкуйся, проговорюй важливі для тебе речі з твоїми близькими, розвивай емоційний інтелект.

Фізичні зміни, які відбулися з тобою, вимагають соціальної переорієнтації, реадаптації до соціуму в новій ролі — віднайди її. Спробуй побачити цю ситуацію як новий старт у своєму житті, як нові професійні та особистісні можливості, переорієнтуйся на майбутнє.

Відсіюй неприємні для тебе соціальні контакти, не варто реагувати на образи та агресію, не дозволяй собі перейти на рівень тих людей, які їх проявляють.

Вір у себе. Людині дається рівно стільки, скільки вона може витримати та пережити. Отже, твоя допомога, твій досвід можуть знадобитись і іншим людям.

Благодійний фонд Запорука запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки для українців в умовах війни. Сьогодні важливо не залишатися наодинці зі своїми емоціями та страхами. Фізична безпека — наша базова потреба. Але психологічна стабільність відіграє не меншу роль.

Гаряча лінія за номером 0 800 4000 23 працює:

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Команда з 20 кризових психологів гарантує:

конфіденційність;

анонімність;

професіоналізм;

тактовність.

Розповісти про безкоштовну психологічну підтримку благодійного фонду Запорука рідним та близьким, усім тим, хто цього потребує — вже допомога ближньому.

Також Вікна розібрали з експертами, як постійний стрес впливає на фізичне та психічне здоров’я жінки. Ще чимало корисного читай за посиланням.

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