Самі для себе опора — дієві інструменти у психологічній “аптечці” самодопомоги

Усе частіше можна почути заклики від лікарів та психологів турбуватись про себе в кризові моменти життя. І не дарма.

Згідно із соціологічним опитуванням групи Рейтинг, у жовтні 66% українців потерпали від втоми. І поки вона не переросла у вигорання та апатію, потрібно навчитись допомагати собі переживати сучасні реалії.

Практична психологиня Юлія Ворман поділилась порадами з каналом Психологічна підтримка, як підтримати себе та покращити емоційний стан під час війни.

Зараз також дивляться

Турбуйся про тіло

Відкладати своє здоров’я на “після війни” — погана стратегія. Адже фізичний стан неодмінно впливає й на емоційний.

Вчасно звертайся до лікаря, бережи себе та турбуйся про своє тіло.

Харчуйся збалансовано

Збалансоване харчування — обов’язкова складова у фундаменті самодопомоги задля стабілізації емоційного стану.

Раніше ми писали прості рекомендації дієтолога, щоб налагодити свій раціон.

Рухайся

Помірні та регулярні фізичні навантаження — запорука гарного самопочуття та подолання стресу.

Однак пам’ятай, що як надлишок, так і недостатня кількість фізичної активності є однаково шкідливими для здоров’я. Тому варто знаходити в цьому золоту середину.

Не захоплюйся ліками

У боротьбі з депресивними настроями та тривогою деякі люди шукать порятунку в медикаментах. Однак безконтрольно приймати їх не можна!

Лише лікар має право призначати антидепресанти або інші групи ліків, а також визначати дозування й термін прийому препаратів. Натомість самолікування може призвести до погіршення стану.

Обмеж моніторинг новин

З початком війни українці підписались на максимальну кількість новинних ресурсів, щоб оперативно отримувати інформацію про ситуацію у країні.

Але багато каналів здебільшого дублюють одні й ті самі повідомлення. Тому не потрібно намагатись читати та дивитись абсолютно все, що є в медіапросторі. Створи графік перегляду новин (наприклад, 15 хвилин на день).

Подбай про якісний сон

Проблеми зі сном виснажують людину та її психіку. Так неможливо бути емоційно врівноваженим(-ою).

Тож якщо ти не можеш спокійно спати вночі, то необхідно звернутись до психотерапевта та сомнолога за допомогою.

Відпочивай

Відновити свій ресурс можна за допомогою речей, які приносять задоволення. Це може бути прогулянка на свіжому повітрі, перегляд цікавого фільму, заняття творчістю.

Твій організм неодмінно подякує тобі за турботу про себе.

Слухай музику

Музика справді впливає на наші почуття та емоції. Тому завдяки їй ми можемо зробити собі відповідний настрій.

Створи кілька музичних добірок, наприклад, Музика для бадьорого ранку, Музика для сну, Музика для релаксу тощо. А потім прослуховуй композиції для створення потрібної тобі атмосфери.

Слухай ТОП-10 українських пісень війни на будь-який настрій.

Хоч багато хто не любить рутину, насправді буденність є необхідною запорукою почуття безпеки та передбачуваності світу.

Практика Mindfulness як спосіб пережити травму допоможе знизити тривогу та повернути відчуття контролю над своїм життям.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!