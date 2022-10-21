Виснажені фізично, але не морально: соцопитування показало настрої українців на восьмому місяці війни

Цілком нормально, коли час від часу людина почувається спустошеною — зовсім виснаженою всередині та безсилою перед життєвими випробуваннями.

Війна дуже виснажує, але українці готові боротися й надалі. Про це свідчить і останнє дослідження соціологічної групи Рейтинг, яка в рамках 18 хвилі проекту Україна в умовах війни дослідили рівень нашої життєстійкості та психологічного виснаження.

Зазначається, що на восьмому місяці війни з Росією українці й далі демонструють хороший рівень життєстійкості, який за шкалою Рейтингу є 3,9 з 5 можливих. Але українці дуже потерпають від втоми — за результатами соціологічного опитування лише 34% не відчувають її. Менша частина опитаних має здоровий та повноцінний сон — лише 47%

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За результатами опитування зрозуміло, що жінки мають нижчий рівень життєстійкості, ніж чоловіки. Відносно нижчий рівень життєстійкості фіксується у наймолодших та найстарших.

Наявність роботи позитивно впливає на життєстійкість: ті, хто працює повноцінно або частково, почуваються краще, ніж ті, хто не працюють, бо робота та зарплата закривають базову потребу у безпеці та приналежності до спільноти.

Також вищий рівень життєстійкості спостерігається серед тих, хто має родичів, які сьогодні воюють, повідомляє група Рейтинг.

А ось сильну напругу відчуває аж 40% опитаних, у стані абсолютного спокою перебуває близько 24% українців.

Підвищений рівень напруги переживають, за результатами дослідження, жінки, бо змушені піклуватися не лише про себе, а й про дітей; ті, хто змінював місце проживання; люди старшого віку.

Разом з тим психологічне виснаження в українців усе ще помірне, зазначають експерти. Індекс психологічного виснаження близький до 2, хоча в громадян виріс рівень недовіри до інших. Останнє можна пояснити новинами про смерті та руйнування, унаслідок якого є розуміння, що травматичні події торкнулися абсолютно кожного.

— Як і в попередньому дослідженні, підтверджується гіпотеза про те, що війна фізично виснажила більше, а психологічна витривалість поки що залишається відносно стійкою, — зазначають соціологи.

Найбільш виснаженими почуваються респонденти наймолодшого та найстаршого віку, жінки, мешканці зі сходу та заходу країни, ті, хто не працює або на пенсії, змінили своє місце проживання, а також ті, хто мають родичів на війні, — висновують експерти групи Рейтинг.

Рівень психологічної стійкості прямо залежить від нашої довіри до світу та близьких людей. На жаль, травматичні події могли зруйнувати ці зв’язки, тож краще почати працювати над їхнім відновленням уже зараз. Як відновити довіру до себе та оточення, ми розповідали тобі раніше.

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