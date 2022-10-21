Коли здається, що більше не можеш: як відновити довіру до себе й оточення

Якщо тобі довелося покинути рідний дім та людей і здається, що більше не можеш відкритися нікому — психологиня Софія Терлез розповіла, як відновити довіру до себе й світу. Більше про це читай у матеріалі.

Як будувати довіру до людей

Про довіру, як її будувати та відновити українцям після пережитого, психологиня розповіла в подкасті Простими словами Марку Лівіну.

Певно ти стикався(-лась) з тим, що люди, які були нам близькі, зраджували або ставали іншими, внаслідок чого довіра до них зникла. Після такого складно відкритись людям і почати довіряти комусь ще.

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Здорова довіра до людини передбачає сумніви й аналіз вчинків. Натомість ті, хто сліпо відкриваються, не очікуючи жодних “сюрпризів”, роблять себе беззахисними й неготовими до маніпуляцій та газлайтингу, які можна просто не помітити.

До речі, ми розповідали, як вберегти себе від психологічних маніпуляторів.

Довіра людей базується на маленьких речах і знаках, якими людина щодня маркує власну довіру. Напевно, тому нас так дратує, коли партнер забув помити посуд чи купити масло, — вважає соціальна працівниця Брене Браун.

Тому довіра до людей має будуватися на чесності й повазі. Вчитися будувати довіру — рух у правильному напрямку.

Як відновити довіру до себе й світу

Як відновити довіру до світу, людей і себе, коли здається, що це неможливо? Закритись у собі та не спілкуватися з людьми — це, звісно, найпростіший варіант, але чи довго ти так зможеш?

Довіра — це про комфорт. Добре, коли є до кого звернутися і розповісти, що на душі. Потрібно починати з малого. Познайомся з сусідами, запроси їх у гості. Так ти зможеш відкритися новим людям і почати будувати довіру наново.

Вона зростатиме разом з тим, як страх до світу й людей поступово зникатиме.

Коли людина наважується зробити крок у невідомість і натрапляє на нове, це дає простір для наступного кроку.

Усвідом, де ти зараз і хто поруч із тобою. Надай сенс тому, що відбувається. За потреби обговори це з близькими. Будь добрішим(-ою) до себе. Пам’ятай про власні кордони, за потреби нагадуй людям про них. Бережи свої принципи, не зраджуй собі.

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