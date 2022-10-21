Когда кажется, что больше не можешь: как восстановить доверие к себе и окружению

Если тебе пришлось покинуть родной дом и людей и кажется, что больше не можешь открыться никому, психолог София Терлез рассказала, как восстановить доверие к себе и миру. Больше об этом читай в материале.

Как выстраивать доверие к людям

О доверии, как его выстраивать и восстановить украинцам после пережитого, психолог рассказала в подкасте Простыми словами Марку Ливину.

Наверняка ты сталкивался(-лась) с тем, что люди, которые были нам близки, предавали или становились другими? В результате чего доверие к ним исчезло. После такого сложно открыться людям и начать доверять кому-то еще.

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Здоровое доверие к человеку предполагает сомнения и анализ поступков. В свою очередь те, кто слепо открываются, не ожидая никаких “сюрпризов”, делают себя беззащитными и неготовыми к манипуляциям и газлайтингу, которые можно просто не заметить.

Кстати, мы рассказывали, как уберечь себя от психологических манипуляторов.

Доверие людей базируется на маленьких вещах и знаках, которыми человек каждый день маркирует собственное доверие. Наверное поэтому нас так раздражает, когда партнер забыл помыть посуду или купить масло, — считает социальная работница Брене Браун.

Поэтому доверие к людям должно строиться на честности и уважении. Учиться строить доверие — движение в правильном направлении.

Как восстановить доверие к себе и миру

Как восстановить доверие к миру, людям и себе, когда кажется, что это невозможно? Закрыться в себе и не общаться с людьми — это, конечно, простой вариант, но долго ли ты так сможешь?

Доверие — это о комфорте. Хорошо, когда есть к кому обратиться и рассказать, что на душе. Надо начинать с малого. Познакомься с соседями, пригласи их в гости. Так ты сможешь открыться новым людям и начать строить доверие заново.

Оно будет расти вместе с тем, как страх к миру и людям будет постепенно исчезать.

Когда человек решается сделать шаг в неизвестность и наталкивается на новое, это дает пространство для следующего шага.

Осознай, где ты сейчас и кто рядом с тобой. Придай смысл происходящему. При необходимости обсуди это с близкими. Будь добрее к себе. Помни о своих границах, напоминай людям о них, если это необходимо. Береги свои принципы, не изменяй себе.

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