Истощены физически, но не морально: соцопрос показал настроения украинцев на восьмом месяце войны

Совершенно нормально, когда время от времени человек чувствует себя пустым — совершенно истощенным внутри и бессильным перед жизненными испытаниями.

Война очень истощает, но украинцы готовы бороться и дальше. Об этом свидетельствует и последнее исследование социологической группы Рейтинг, которая в рамках 18 волны проекта Украина в условиях войны проанализировала уровень нашей жизнестойкости и психологического истощения.

Отмечается, что на восьмом месяце войны с Россией украинцы и дальше демонстрируют хороший уровень жизнестойкости, по шкале Рейтинга 3,9 балла из 5 возможных. Но украинцы очень устали физически — по результатам социологического опроса только 34% не чувствуют усталости. Меньше половины опрошенных имеет здоровый и полноценный сон — всего 47%.

Сейчас также смотрят

По результатам опроса понятно, что женщины имеют более низкий уровень жизнестойкости, чем мужчины. Относительно более низкий уровень жизнестойкости фиксируется у самых молодых и старших.

Наличие работы положительно влияет на жизнестойкость: те, кто работает полноценно или частично, чувствуют себя лучше, чем те, кто не работает, потому что работа и зарплата закрывают базовую потребность в безопасности и принадлежности к сообществу.

Также более высокий уровень жизнестойкости наблюдается среди тех, кто имеет родственников, которые сегодня воюют, сообщает группа Рейтинг.

А вот сильное напряжение испытывает 40% опрошенных, в состоянии абсолютного покоя находится около 24% украинцев.

Повышенный уровень напряжения переживают, по результатам исследования, женщины, потому что вынуждены заботиться не только о себе, но и о детях; те, кто менял место жительства; люди преклонного возраста.

Вместе с тем психологическое истощение у украинцев все еще умеренное, отмечают эксперты. Индекс психологического истощения близок к 2, хотя у граждан вырос уровень недоверия к другим. Последнее можно объяснить недавними новостями о смертях и разрушениях, в результате которого есть понимание, что травматические события затронули абсолютно каждого.

— Как и в предыдущем исследовании, подтверждается гипотеза о том, что война физически истощила больше, а психологическая выносливость пока остается относительно устойчивой, — отмечают социологи.

Наиболее истощенными чувствуют себя респонденты младшего и старшего возраста, женщины, жители с востока и запада страны, те, кто не работает или на пенсии, сменили свое место жительства, а также имеющие родственников на войне, — заключают эксперты группы Рейтинг.

Уровень психологической устойчивости напрямую зависит от нашего доверия к миру и близким людям. К сожалению, травматические события могли разрушить эти связи, поэтому лучше начать работать над их восстановлением уже сейчас. Как восстановить доверие к себе и окружению, мы рассказывали тебе ранее.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями Украины и мира!