Життя може продовжуватися! Коло надії — програма підтримки жінок, які втратили чоловіка чи сина на війні

Ми підтримуємо наших героїв із ЗСУ. Збираємо їм на амуніцію, авто, дрони, піклуємося про них після повернення з фронту. Але не менше треба хвилюватися і про їхні родини, особливо про ті, які втратили свого героя.

Проект Коло надії створений для дружин, жінок з дітьми та матерів, які втратили чоловіка чи сина на війні.

Керівниця проекту Олена Заславська розповіла про цей проект для видання Українки.

— Коло надії ставить за мету насамперед посилену психологічну підтримку учасниць. Це окремий проект, який органічно входить до великої програми Відновлення під час війни, — розповідає Заславська.

Учасниці проекту матимуть змогу приїхати до Карпат, відпочити та попрацювати з психологами. Це буде як щоденна індивідуальна робота зі спеціалістами, так і групова, а також із дітьми.

Психологи проекту мають досвід роботи у Всеукраїнському центрі по роботі з втратою Родинне коло й в інших схожих проектах.

За словами Заславської, психологи не тільки повинні мати достатній досвід роботи, але й бути відповідальними й за те, що відбувається безпосередньо на зустрічах й поза ними.

Проект називається Коло надії, бо це сподівання на те, що попри все пережите, життя ще може буде продовжене — наголошує Олена.

Цей проект підтримав фонд Разом — RAZOM, INC (Нью-Джерсі, США), а також Голландський гуманітарний фонд. Фінансування роботи психологів узяв на себе Ваад України.

Щоб взяти участь у проекті, треба заповнити анкету за посиланням. Щоб допомогти проекту або надіслати запитання: votezion@gmail.com.

Українцям відновитися після травматичного досвіду допомагають багато різних організацій. Раніше Маша Єфросиніна розповіла про програму реабілітації жінок.

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