Психологія

Життя може продовжуватися! Коло надії — програма підтримки жінок, які втратили чоловіка чи сина на війні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Жовтня 2022, 08:00
Проект Коло надії для жінок, які втратили чоловіка на війні
Фото: Pexels

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