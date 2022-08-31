Відновлення під час війни: програма для жінок та дітей. Дізнайся, хто та як може взяти участь

Війна в Україні триває вже півроку. Тисячі родин постраждали від російської агресії. Проте треба знаходити сили жити далі.

Програма Відновлення під час війни спрямована на підтримку жінок та дітей, чиє життя зруйнували окупанти.

Програма Відновлення під час війни триває в Україні з травня. Взяти участь в ній можуть жінки з дітьми вікои від 2 до 17 років, які:

Зараз також дивляться

тимчасово або незворотно втратили чоловіка/годувальника за умови наявності статусу ВПО;

перебували тривалий час в окупації або в облозі під постійними обстрілами;

незворотно втратили члена родини у результаті військових дій.

У програмі вже взяли участь понад 200 жінок. Її учасниці та їхні діти отримують всебічну й глибоку психологічну підтримку.

Як проходить програма Відновлення під час війни

Учасники програми отримують можливість тритижневого проживання у пансіонаті чи туристичній базі України. За цей період вони відвідують групові та індивідуальні заняття з психологами, займаються тілесною терапією, арттерапією тощо.

Діти долучаються до розроблених для них груп із сімейним психологом, мають різноманітні розвивальні заняття.

Також учасниці програми можуть поїхати на екскурсію куточками регіону.

Родини забезпечуються житлом, харчування, страхуванням на термін участі та трансфер до місця проведення програми.

Як стати учасницею програми

Якщо ти відповідаєш критеріям програми, можеш заповнити спеціальну анкету. Далі твою анкету ретельно вивчать, а спеціальна комісія з фахівців зробить остаточний висновок.

Кожну учасницю упродовж терміну програми супроводжує закріплений за нею волонтер і допомагає з усіма організаційними питаннями. Якщо ти матимеш бажання продовжити роботу з психологом після завершення програми дистанційно, організатори допоможуть у розв’язанні цього питання.

Зараз ми перебуваємо у такому стані, коли всі українці занадто напружені. Тож треба акуратно добирати слова, щоб ненароком не образити когось. Раніше ми розповідали, як толерантно спілкуватися під час війни.

Фото: Вероніки Зісельс, Олени Заславської, а також учасниць програми

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!