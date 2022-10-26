Сами для себя опора — действенные инструменты в психологической “аптечке” самопомощи

Все чаще можно услышать призывы врачей и психологов беспокоиться о себе в кризисные моменты жизни. И не зря.
Согласно социологическому опросу группы Рейтинг, в октябре 66% украинцев страдали от усталости. И пока она не переросла в выгорание и апатию, нужно научиться помогать себе переживать современные реалии.
Практический психолог Юлия Ворман поделилась советами для канала Психологическая поддержка, как поддержать себя и улучшить эмоциональное состояние во время войны.
Откладывать свое здоровье на “после войны” — плохая стратегия. Ведь физическое состояние непременно влияет и на эмоциональное.
Вовремя обращайся к врачу, береги себя и беспокойся о своем теле.
Сбалансированное питание — обязательная составляющая в фундаменте самопомощи для стабилизации эмоционального состояния.
Раньше мы писали простые рекомендации диетолога, чтобы наладить свой рацион.
Умеренные и регулярные физические нагрузки — залог хорошего самочувствия и преодоления стресса.
Однако помни, что как избыток, так и недостаточное количество физической активности одинаково вредны для здоровья. Поэтому следует находить в этом золотую середину.
В борьбе с депрессивными настроениями и тревогой некоторые люди ищут спасения в медикаментах. Однако бесконтрольно принимать их нельзя!
Только врач имеет право назначать антидепрессанты или другие группы лекарств, а также определять дозировку и срок приема препаратов. Самолечение может привести к ухудшению состояния.
С началом войны украинцы подписались на максимальное количество новостных ресурсов, чтобы оперативно получать информацию о ситуации в стране.
Но многие каналы в основном дублируют одни и те же сообщения. Поэтому не нужно пытаться читать и смотреть абсолютно все, что есть в медиапространстве. Создай график просмотра новостей (например, 15 минут в день).
Проблемы со сном истощают человека и его психику. Так невозможно быть эмоционально уравновешенным(-ой).
Так что если ты не можешь спокойно спать ночью, то необходимо обратиться к психотерапевту и сомнологу за помощью.
Восстановить свой ресурс можно с помощью вещей, которые доставляют удовольствие. Это может быть прогулка на открытом воздухе, просмотр интересного фильма, занятие творчеством.
Твой организм непременно поблагодарит тебя за заботу о себе.
Музыка влияет на наши чувства и эмоции. Поэтому благодаря ей мы можем сделать себе подходящее настроение.
Создай несколько музыкальных подборок, например, Музыка для бодрого утра, Музыка для сна, Музыка для релакса и т.д. А потом прослушивай композиции для создания нужной для тебя атмосферы.
Слушай ТОП-10 украинских песен войны на любое настроение.
Хотя многие и не любят рутину, на самом деле обыденность является необходимым залогом чувства безопасности и предсказуемости мира.
Практика Mindfulness как способ пережить травму поможет снизить тревогу и вернуть чувство контроля над своей жизнью.
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