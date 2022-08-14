Единственная красота – это здоровье: простые рекомендации диетолога, чтобы наладить свой рацион

Говорят часто среди людей, что красота всегда идет изнутри. Художники подумают, что от души. А вот нутрициологи и диетологи уверенно скажут – все зависит от питания.
Наше здоровье, молодость и красота не просто зависят от генетики, но и от того, насколько мы о себе заботимся. Особенно влияет на нас качество рациона и умение его рационализировать.
Чтобы этому научиться, диетолог Дарья Мотова поделилась простыми рекомендациями, которые помогут хорошо чувствовать себя еще долгие десятилетия.
Красное мясо можно употреблять только дважды в неделю. Это необходимо, чтобы предотвратить появление заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Спросишь, а что тогда готовить на обед? Всегда пригодится рыба и морепродукты, которые нужно есть по меньшей мере два раза в неделю. Поэтому можешь просто попытаться заменить вредное на что-то более полезное.
Также нужно добавлять хотя бы дважды в неделю порции белка растительного происхождения. Это может быть как привычная нам фасоль или горох, так и менее тривиальный нут или маш.
Еще хорошим дополнением рациона станут яйца. Их нужно съедать минимум два штуки в день. А вот в потреблении сыра придется ограничить себя и сократить его порцию до 30 граммов.
К ним также следует добавлять ежедневно 30 граммов жареных орехов и пять граммов сливочного масла 82,5% жирности. Все это, конечно, может идти в разных блюдах.
Также важным элементом станут сложные углеводы в виде цельных круп, цельнозернового хлеба и макарон из твердых сортов пшеницы. Их должно быть в рационе две порции в день.
Однако больше всего нашему организму нужны фрукты и овощи. Их порция в день составит около 500 граммов.
Важнейшим элементом питания должна стать вода. Ее необходимо выпивать 1,2-1,5 литра в день.
Также следует помнить, что вода должна играть первую скрипку в симфонии завтрака. То есть сначала нужно попить водички, потом поесть, а дальше уже можно наслаждаться ароматным кофе.
В первую очередь важно не утолять голод сладким. Оно всегда должно быть только как десерт, что принесет удовольствие, а не утихомирит громкие звуки желудка, который просит есть.
Между приемами пищи тоже нужно придерживаться важной привычки – три часа между едой ничего не есть. Можно пить только воду.
И достаточно простое, но также важное правило касается физической активности. Она должна наполнять расписание четыре раза в неделю. Стоит только выбрать ту, которая именно тебе понравится.
А если ты хочешь сегодня отойти от всех правил и насладиться вечерним отдыхом, читай, как правильно сочетать сыр и вино.
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