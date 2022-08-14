Единственная красота – это здоровье: простые рекомендации диетолога, чтобы наладить свой рацион

Говорят часто среди людей, что красота всегда идет изнутри. Художники подумают, что от души. А вот нутрициологи и диетологи уверенно скажут – все зависит от питания.

Наше здоровье, молодость и красота не просто зависят от генетики, но и от того, насколько мы о себе заботимся. Особенно влияет на нас качество рациона и умение его рационализировать.

Чтобы этому научиться, диетолог Дарья Мотова поделилась простыми рекомендациями, которые помогут хорошо чувствовать себя еще долгие десятилетия.

Что нужно помнить, формируя свой рацион

Красное мясо можно употреблять только дважды в неделю. Это необходимо, чтобы предотвратить появление заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Спросишь, а что тогда готовить на обед? Всегда пригодится рыба и морепродукты, которые нужно есть по меньшей мере два раза в неделю. Поэтому можешь просто попытаться заменить вредное на что-то более полезное.

Также нужно добавлять хотя бы дважды в неделю порции белка растительного происхождения. Это может быть как привычная нам фасоль или горох, так и менее тривиальный нут или маш.

Еще хорошим дополнением рациона станут яйца. Их нужно съедать минимум два штуки в день. А вот в потреблении сыра придется ограничить себя и сократить его порцию до 30 граммов.

К ним также следует добавлять ежедневно 30 граммов жареных орехов и пять граммов сливочного масла 82,5% жирности. Все это, конечно, может идти в разных блюдах.

Также важным элементом станут сложные углеводы в виде цельных круп, цельнозернового хлеба и макарон из твердых сортов пшеницы. Их должно быть в рационе две порции в день.

Однако больше всего нашему организму нужны фрукты и овощи. Их порция в день составит около 500 граммов.

Что нужно употреблять из напитков для здоровья

Важнейшим элементом питания должна стать вода. Ее необходимо выпивать 1,2-1,5 литра в день.

Также следует помнить, что вода должна играть первую скрипку в симфонии завтрака. То есть сначала нужно попить водички, потом поесть, а дальше уже можно наслаждаться ароматным кофе.

Полезные привычки, которые нужно воспитывать в себе

В первую очередь важно не утолять голод сладким. Оно всегда должно быть только как десерт, что принесет удовольствие, а не утихомирит громкие звуки желудка, который просит есть.

Между приемами пищи тоже нужно придерживаться важной привычки – три часа между едой ничего не есть. Можно пить только воду.

И достаточно простое, но также важное правило касается физической активности. Она должна наполнять расписание четыре раза в неделю. Стоит только выбрать ту, которая именно тебе понравится.

А если ты хочешь сегодня отойти от всех правил и насладиться вечерним отдыхом, читай, как правильно сочетать сыр и вино.

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