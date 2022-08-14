Єдина краса – це здоров’я: прості рекомендації дієтолога, щоб налагодити свій раціон

Кажуть часто між людей, що краса завжди йде з середини. Митці подумають, що від душі. Натомість нутриціологи та дієтологи впевнено скажуть – все від харчування.

Наше здоров’я, молодість та краса не просто залежать від генетики, але й від того, наскільки ми про себе піклуємось. Особливо впливає на нас якість нашого раціону та вміння його раціоналізувати.

Щоб цьому навчитись, дієтологиня Дар’я Мотова поділилась простими рекомендаціями, що допоможуть добре почуватись організму ще довгі десятиліття.

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Що потрібно пам’ятати, формуючи свій раціон

Червоне м’ясо можна вживати лише двічі на тиждень. Це необхідно, щоб запобігти появі захворювань серцево-судинної системи.

Запитаєш, а що ж тоді готувати на обід? Завжди стане у пригоді риба та морепродукти, які потрібно їсти щонайменше два рази на тиждень. Тому можеш просто спробувати замінити шкідливе на щось більш корисне.

Також необхідно додавати хоча б двічі на тиждень порції білка рослинного походження. Це може бути як звичні нам квасоля чи горох, так і менш тривіальний нут чи маш.

Ще гарним доповненням раціону стануть яйця. Їх потрібно з’їдати щонайменші два штуки на день. А ось у споживанні сиру доведеться себе обмежити та скоротити його порцію до 30 грамів.

До них також варто додавати щодня 30 грамів несмажених горіхів та п’ять грамів вершкового масла 82,5% жирності. Усе це, звісно, може йти у різних стравах.

Також важливим елементом стануть складні вуглеводи у вигляді цілісних круп, цільнозернового хліба та макаронів з твердих сортів пшениці. Їх має бути в раціоні дві порції на день.

Однак найбільше нашому організму потрібні фрукти та овочі. Їх порція на день має становити близько 500 грамів.

Що потрібно вживати з напоїв для здоров’я

Найважливішим елементом харчування повинна стати вода. Її необхідно випивати 1,2-1,5 літра на день.

Також варто пам’ятати, що вода має грати першу скрипку у симфонії сніданку. Тобто спочатку потрібно попити водички, потім поїсти, а далі вже можна насолоджуватись ароматною кавою.

Корисні звички, які потрібно виховувати в собі

Насамперед важливо не тамувати голод солодким. Воно завжди має бути лише як десерт, який принесе насолоду, а не вгамує гучні звуки шлунку, який просить їсти.

Між прийомами їжі теж потрібно дотримуватись важливої звички — три години між їжею нічого не їсти. Можна пити лише воду.

І досить просте, але також важливе правило стосується фізичної активності. Вона має наповнювати розклад чотири рази на тиждень. Варто лише вибрати ту, яка саме тобі буде до вподоби.

А якщо ти хочеш сьогодні відійти від усіх правил та насолодиться вечірнім відпочинком, тоді читай, як правильно поєднувати сир та вино.

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