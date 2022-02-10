Сир та вино — найкращі друзі. Розповідаємо, як правильно поєднувати цю пару

Сир та вино — нерозлучні у своєму поєднанні. Вони прекрасно доповнюють одне одного і посилюють смак.
Про це класичне поєднання говорять усі сомельє, а в ресторанах часто подають сирну тарілку до вина.
Тож сьогодні ми розповімо про те, як правильно поєднувати вино та сир.
Спочатку треба розібратися, які існують види сирів.
Свіжі сири — рикотта, маскарпоне, шевра, фета, адигейський.
Варені пресовані сири — ементаль, парміджано реджано (пармезан), грюєр, конте.
М’які сири з цвілевою білою скоринкою — камамбер, бри.
М’які сири з митою скоринкою — епуас, мюнстер, ліваро, таледжіо.
Сири з блакитною пліснявою — рокфор, горгонзол, дорблю, стилтон.
Копчені сири — “косичка”, чечил.
Розсільні сири — моцарелла, бринза, чанах, сулугуні.
До речі, професійна тренерка та нутриціологиня Аніта Луценко розповіла, скільки сиру можна їсти на день, щоб не перевищувати норму жирів.
В день можна їсти 30-40 грамів сиру, адже це наполовину жири.
В день можна їсти 30-40 грамів сиру, адже це наполовину жири.
— Особливо на вечірках полюбляють пити вино та “їсти лише сир”, думаючи, що це не впливатиме на вагу. Впливатиме.
Але щоб тримати тіло і здоров’я у тонусі, Аніта Луценко рекомендує їсти сиру не більше ніж 40 грамів на день. Його можна додати в салат, просто з’їсти шматочок або приготувати запечені під сиром овочі.
Білі вина краще поєднуються з сирами, ніж червоні. Адже в них немає танінів (група фенольних сполук рослинного походження — ред.), які часто в парі з сирами дають гіркоту.
Також просто ідеальним поєднанням будуть сири та вина з одного регіону.
Також просто ідеальним поєднанням будуть сири та вина з одного регіону.
Ці поєднання перевірялися віками та не одним поколінням.
До невитриманих вин з хорошою кислотністю найкраще підійдуть молоді свіжі сири. З комплексними винами найкраще поєднуються сири з тривалою витримкою.
Ідеальну пару до свіжих сирів складають альбариньо, рислінг чи мюскаді. Адже ці сири мають виражену кислинку і вина також.
Такі сири мають у своєму смаку горіхові нотки, тож неймовірно смачним поєднанням буде біле вино, витримане в дубових бочках.
Вдалі поєднання: бургундський шардоне, ронський віоньє, біла ріоха.
Вдалі поєднання: бургундський шардоне, ронський віоньє, біла ріоха.
А якщо любиш червоне, то обирай аргентинські вина або американський каберне совіньйон.
У знайомому нам пармезані присутня виражена солоність. Через це його складно поєднати з вином. Тому на допомогу нам приходять ігристі вина.
Ігристі вина, які багаті ароматами горіхів і сухофруктів, своєю кислотністю легко впораються з жирністю сиру.
Ігристі вина, які багаті ароматами горіхів і сухофруктів, своєю кислотністю легко впораються з жирністю сиру.
Італійські та французькі вина у поєднанні з пармезаном задовольнять твої рецептори та забезпечать вдалий вечір.
Для цих жирних сирів потрібно підбирати вина з високою кислотністю. Ми знову можемо взяти ігристі.
Якщо хочеш червоного вина, то треба обирати легке та не перенасичене смаком.
Якщо хочеш червоного вина, то треба обирати легке та не перенасичене смаком.
До пікантних пахучих сирів чудово підійдуть вина з ароматичних сортів із залишковим цукром.
Існує легенда, що улюбленим поєднанням Наполеона Бонапарта був бургундський епуас з місцевим Шамбертеном, червоним вином з сорту піно нуар.
Ти теж можеш спробувати таке поєднання й оцінити смак відомого імператора.
Пікантні сири з блакитною пліснявою потребують особливого супроводу.
Дякуємо англійцям, адже саме вони відкрили світові поєднання вінтажного портвейну та англійського стилтону.
Дякуємо англійцям, адже саме вони відкрили світові поєднання вінтажного портвейну та англійського стилтону.
Ще одне правило: поєднуйте сир та вино за їхньою інтенсивністю:
А ще пропонуємо тобі незвичний рецепт лосося з ігристим вином. Цей рецепт риби з ігристим від Євгена Клопотенка стане доповненням у твоїй кулінарній книзі. Читай про рецепт запеченого лосося з соусом сабайон.