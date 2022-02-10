Сир та вино — найкращі друзі. Розповідаємо, як правильно поєднувати цю пару

Сир та вино — нерозлучні у своєму поєднанні. Вони прекрасно доповнюють одне одного і посилюють смак.

Про це класичне поєднання говорять усі сомельє, а в ресторанах часто подають сирну тарілку до вина.

Тож сьогодні ми розповімо про те, як правильно поєднувати вино та сир.

Різновиди сирів

Спочатку треба розібратися, які існують види сирів.

Свіжі сири — рикотта, маскарпоне, шевра, фета, адигейський.

Варені пресовані сири — ементаль, парміджано реджано (пармезан), грюєр, конте.

М’які сири з цвілевою білою скоринкою — камамбер, бри.

М’які сири з митою скоринкою — епуас, мюнстер, ліваро, таледжіо.

Сири з блакитною пліснявою — рокфор, горгонзол, дорблю, стилтон.

Копчені сири — “косичка”, чечил.

Розсільні сири — моцарелла, бринза, чанах, сулугуні.

До речі, професійна тренерка та нутриціологиня Аніта Луценко розповіла, скільки сиру можна їсти на день, щоб не перевищувати норму жирів.

В день можна їсти 30-40 грамів сиру, адже це наполовину жири.

— Особливо на вечірках полюбляють пити вино та “їсти лише сир”, думаючи, що це не впливатиме на вагу. Впливатиме.

Але щоб тримати тіло і здоров’я у тонусі, Аніта Луценко рекомендує їсти сиру не більше ніж 40 грамів на день. Його можна додати в салат, просто з’їсти шматочок або приготувати запечені під сиром овочі.

Основні правила поєднання сиру та вина

Білі вина краще поєднуються з сирами, ніж червоні. Адже в них немає танінів (група фенольних сполук рослинного походження — ред.), які часто в парі з сирами дають гіркоту.

Також просто ідеальним поєднанням будуть сири та вина з одного регіону.

Ці поєднання перевірялися віками та не одним поколінням.

До невитриманих вин з хорошою кислотністю найкраще підійдуть молоді свіжі сири. З комплексними винами найкраще поєднуються сири з тривалою витримкою.

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Свіжі сири та вино

Ідеальну пару до свіжих сирів складають альбариньо, рислінг чи мюскаді. Адже ці сири мають виражену кислинку і вина також.

Напівтверді сири та вина

Такі сири мають у своєму смаку горіхові нотки, тож неймовірно смачним поєднанням буде біле вино, витримане в дубових бочках.

Вдалі поєднання: бургундський шардоне, ронський віоньє, біла ріоха.

А якщо любиш червоне, то обирай аргентинські вина або американський каберне совіньйон.

Варені пресовані сири

У знайомому нам пармезані присутня виражена солоність. Через це його складно поєднати з вином. Тому на допомогу нам приходять ігристі вина.

Ігристі вина, які багаті ароматами горіхів і сухофруктів, своєю кислотністю легко впораються з жирністю сиру.

Італійські та французькі вина у поєднанні з пармезаном задовольнять твої рецептори та забезпечать вдалий вечір.

М’які сири з пліснявою скоринкою

Для цих жирних сирів потрібно підбирати вина з високою кислотністю. Ми знову можемо взяти ігристі.

Якщо хочеш червоного вина, то треба обирати легке та не перенасичене смаком.

М’які сири з митою скоринкою

До пікантних пахучих сирів чудово підійдуть вина з ароматичних сортів із залишковим цукром.

Існує легенда, що улюбленим поєднанням Наполеона Бонапарта був бургундський епуас з місцевим Шамбертеном, червоним вином з сорту піно нуар.

Ти теж можеш спробувати таке поєднання й оцінити смак відомого імператора.

Сир з блакитною пліснявою

Пікантні сири з блакитною пліснявою потребують особливого супроводу.

Дякуємо англійцям, адже саме вони відкрили світові поєднання вінтажного портвейну та англійського стилтону.

Ще одне правило: поєднуйте сир та вино за їхньою інтенсивністю:

вина міцністю більше ніж 14,5% насиченіші та підійдуть до сирів з більш інтенсивним смаком;

вина з міцністю менше ніж 12% менш інтенсивні та добре поєднуються з сирами, які мають тонкий смак;

яскраві червоні вина найкраще поєднуються з витриманими сирами.

А ще пропонуємо тобі незвичний рецепт лосося з ігристим вином. Цей рецепт риби з ігристим від Євгена Клопотенка стане доповненням у твоїй кулінарній книзі. Читай про рецепт запеченого лосося з соусом сабайон.