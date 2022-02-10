Їжа та рецепти

Сир та вино — найкращі друзі. Розповідаємо, як правильно поєднувати цю пару

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Лютого 2022, 15:00
Як поєднувати вино та сир
Фото: Pexels

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