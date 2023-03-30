Жодного алкоголю, фруктів та кров’янки! Як скласти великодній кошик і що в ньому має бути

Ніщо не дає стільки приємного клопоту, як підготовка до свят. А особливо до найбільшого християнського свята — Великодня. Найголовніше питання, яке щороку хвилює людей, як скласти великодній кошик. Що там має бути, а чого бути ні? У матеріалі ми розповідаємо, як правильно скласти великодній кошик.

Як скласти великодній кошик

Великодній кошик — річ важлива для кожного вірянина. На скільки здорожчає великодній кошик 2023 — читай у нашому матеріалі. Освятити їжу та воду, яку споживатимеш у день великого свята, дуже важливо. Кожен продукт має своє символічне значення.

Освячення їжі в церкві символізує кінець Великого посту та благословення на повернення до звичного життя і страв. На Великдень у кошик часто кладуть продукти, які були заборонені протягом 40 днів.

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Ми детально розповімо, які саме продукти можна освячувати. Але пам’ятай, що всі з них потрібно з’їсти. Викидати освячену їжу не можна. Яєчну шкарлупу та шматочки черствої паски потрібно закопувати.

А наклейки з яєць радять спалити. Якщо твій великодній кошик зіпсувався, викидати його теж не можна. Священики радять палити кошики, якщо ті вже старі та непридатні.

Що можна класти у великодній кошик, а що — заборонено

Обов’язковою складовою кожного великоднього кошика є святкова паска. Вона символізує хліб, який Христос розломив та роздав своїм учням напередодні його страти.

Мають бути в кошику і крашанки. Нині існує безліч варіантів декорування яєць — церква цього не забороняє. Тому великодні яйця також мають бути в кошику.

Сіль у кошику є символом достатку та оберегу від злого ока. Символом незламності є хрін. Так-так, він також має бути в правильному великодньому кошику. Колись Ісуса Христа хотіли отруїти корінцями хрону, бо вони мали дивний смак.

Серед м’ясних продуктів можна освячувати шинку, ковбасу та копченості. Вони символізують жертовне ягня, яке батько велів заколоти після повернення блудного сина додому.

В жодному разі до кошика на Великдень не можна класти кров’янку! У Писанні сказано не вживати продукти з крові, а тим паче — не освячувати їх. Не можна освячувати й алкогольні напої, крім кагору.

Молочні продукти — сир і масло — освятити можна. Для цього намалюй хрестик на продуктах. У великодній кошик можна покласти сало, мак та пшоно. В різних частинах України також освячують пиріжки, вареного півня та інші наїдки.

Прикрасити кошик можна рушником, зеленню та свічками — це символізує вічне життя, долю, світло між людьми.

Жодного алкоголю, фруктів та кров’янки! Як скласти великодній кошик і що в ньому має бути / 2 Фотографії

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