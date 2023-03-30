Никакого алкоголя, фруктов и кровянки! Как составить пасхальную корзину и что в ней должно быть

Ничто не дает столько приятных хлопот, как подготовка к праздникам. А особенно к самому большому христианскому празднику — Пасхе. Самый главный вопрос, который каждый год волнует людей, как составить пасхальную корзину. Что там должно быть, а что нет?

В материале мы рассказываем, как правильно составить пасхальную корзину.

Как составить пасхальную корзину

Пасхальная корзина — вещь важная для каждого верующего. На сколько подорожает пасхальная корзина 2023 — читай в нашем материале. Освятить еду и воду, которую будешь употреблять в день большого праздника, очень важно. Каждый продукт имеет свое символическое значение.

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Освящение пищи в церкви символизирует конец Великого поста и благословение на возвращение к привычной жизни и блюдам. На Пасху в корзину часто кладут продукты, которые были запрещены в течение 40 дней.

Мы подробно расскажем, какие именно продукты можно освящать. Но помни, что все из них нужно съесть. Выбрасывать освященную пищу нельзя. Яичную скорлупу и кусочки черствого кулича нужно закапывать.

А наклейки с яиц советуют сжечь. Если твоя пасхальная корзина испортилась, выбрасывать ее тоже нельзя. Священники советуют жечь корзины, если те уже старые и непригодные.

Что можно класть в пасхальную корзину, а что — запрещено

Обязательной составляющей каждой пасхальной корзины является праздничный кулич. Он символизирует хлеб, который Христос разломил и раздал своим ученикам накануне казни.

Должны быть в корзине и пасхальные яйца. Сейчас существует множество вариантов декорирования яиц — церковь этого не запрещает. Поэтому пасхальные яйца должны быть в корзине.

Соль в корзине является символом изобилия и оберега от злого глаза. Символом несокрушимости является хрен. Да-да, он также должен быть в правильной пасхальной корзине. Когда-то Иисуса Христа хотели отравить корешками хрена, потому что у них был странный вкус.

Среди мясных продуктов можно освящать ветчину, колбасу и копчености. Они символизируют жертвенного ягненка, которого отец велел заколоть, когда блудный сын вернулся домой.

Ни в коем случае в корзину на Пасху нельзя класть кровянку! В Писании сказано не употреблять продукты из крови, а тем более — не освящать их. Нельзя освящать и алкогольные напитки, кроме кагора.

Молочные продукты — сыр и масло — освятить можно. Для этого нарисуй крестик на продуктах. В пасхальную корзину можно положить сало, мак и пшено. В разных частях Украины также освящают пирожки, вареного петуха и другие яства.

Украсить корзину можно вышитым полотенцем, зеленью и свечами — это символизирует вечную жизнь, судьбу, свет между людьми.

Никакого алкоголя, фруктов и кровянки! Как составить пасхальную корзину и что в ней должно быть / 2 Фотографии

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