Найкращі вітання з днем народження тітці: своїми словами та у віршах

Якщо ти пам’ятаєш день народження конкретної людини, значить вона тобі не байдужа. Привітати найрідніших, близьких, друзів, знайомих, завжди хочеться щиро і незабутньо. І навіть якщо привітання буде без подарунка, воно символізує для іменинника просту істину — небайдужість і зацікавленість у своїй особі. Тітка — близький член родини, і, часом трапляється, що стає й найріднішою людиною.

Читай добірку щирих та гарних привітань для тітки з днем народження, гарні вірші та прозу — у матеріалі.

Зігрій душу, серце і створи хороший настрій.

Вітання з днем народження тітці у прозі

Вітаю, люба тітонько! Зі святом! Нехай з неба для тебе падають лише хороші звістки. А хвилювання панує в серці лиш від радісних подій та новин. Здоров’я міцного, як граніт, любові від рідних, щирості від друзів. Нехай те, про що ти мрієш, збувається. Нехай дні будуть якщо й з кислинкою, то з пікантною і смачною. Любимо тебе!

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Моя улюблена тітко, вітаю тебе з днем народження! Щиро бажаю великого сімейного щастя, міцного здоров’я, приємних життєвих ситуацій і море любові. Нехай усі твої бажання виконуються, а всі твої цілі досягаються. Бажаю, щоб твоє життя було радісним, красивим і щасливим.

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З днем народження, моя тітонька! З щирого серця бажаю ніколи не сумувати, бути на позитиві. Бажаю відмінного здоров’я, вічної молодості, прекрасних моментів, довгих років життя, море удачі, вірних друзів, затишку та тепла в душі. Вітаю!

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Дорога тітонько! З днем народження! Нехай мрії та плани здійснюються, а успіх супроводжує по життю. Нехай у твої двері стукають тільки хороші люди, добрі вісті та цікаві події. Затишку в домі та тепла в серці. Нехай твій дім пахне щастям та миром. Цілую.

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Люба тітонько, вітаю! У такої щирої, доброї, позитивної людини у житті має бути все гаразд. Від твого тепла і сонячної усмішки стає тепліше на душі та радісніше на серці. Нехай навколо тебе збираються саме такі ж позитивні люди. Знаю, що є мрії й плани, які давно вже визріли. Нехай вони, як за помахом чарівної палички, здійснюються та реалізовуються. З днем народження!

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Вітання тітці з днем народження

Тітонько, прийміть щирі вітання! Бажаю вам щасливого сьогодні, радісного і мирного завтра, здійснення мрій та планів. Нехай доля пошле багато років у добробуті, здоров’ї та любові. Люблю та ціную.

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З днем народження, тітонько! Нехай здоров’я та друзі ніколи не підводять тебе. Посміхайся новому дню і мирному небу. Позитиву і добра, щастя і добробуту. Нехай у твої двері стукають тільки хороші люди, добрі вісті та цікаві події. Пам’ятай, що ти у нас така ОДНА. Бережи себе! Дай тілу і розуму відпочинок від роботи та метушні. Знаємо, любиш подорожі. Нехай у тебе буде ця можливість. Пізнавай світ, людей, насолоджуйся новими враженнями. Нехай тебе береже Господь!

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Вітаємо, тітонько! Нехай Господь, дарує тобі багато років земної життєвої дороги. Йди нею стійко, в здоров’ї, поруч з люблячими людьми. Нехай життєва криниця буде повноводна, чиста та цілюща. Добробуту та любові, енергії та позитиву. Ми завжди підставимо плече. З днем народження!

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Вітаю тебе, дорога тітонька, з днем ​​народження. Щиро бажаємо тобі бути щасливою і коханою, неймовірно успішною, життєрадісною та оптимістичною, здоровою і красивою. Нехай в житті буде свято кожен день, а удача круглий рік.

Вітання з днем народження тітці у віршах

Вітаю, тітонько, з днем народження!

Минули, наче мить, десятки літ,

Вони — як дощик по тоненькій шибці,

Вони — як ніжний яблуневий цвіт,

Вони — як тонкі струни в першій скрипці,

Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Нехай життя квітує буйним цвітом,

І день народження приходить знов і знов,

А доля хай дарує з кожним роком,

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З днем народження, тітко! Хай життя тече рікою, Між квітучих берегів, Сонце сяє над тобою, І луна пташиний спів! Щоб усі твої бажання Веселково розцвіли, Щастя, радість, привітання, Поруч завжди щоб були! Хай буревії обминають Завжди дім твій і поріг, Любов із щастям завітають – Лише легких тобі доріг!

Люба тітко, з днем народження!

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба.

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку.

Хай обминають дім твій тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро.

Краси та наснаги, здоров’я без ліку

І довгого, довгого щедрого віку.

Зі святом, з днем народження, люба тітко! Молодість твоя хай буйним цвітом квітне,

А з нею разом – любов і доброта

Хай завжди гостем у твоєму домі буде

Мир, злагода й теплота!

Вітай рідних людей, але пам’ятай, що вітають з днем народження один раз в рік, а пам’ятають про людину постійно. І це підтверджується не тільки словами, а й діями.

Пам’ятаємо про тих, хто потребує цього, особливо, в теперішній складний час.

Тобі в допомогу наш матеріал привітання з днем народження дівчинці: гарні та щирі слова для маленької принцеси.

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