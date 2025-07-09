Лучшие поздравления с днем ​​рождения тете: своими словами и в стихах

Фото Pixabay Если ты помнишь день рождения конкретного человека, значит он тебе дорог. Поздравить самых родных, близких, друзей, знакомых всегда хочется искренне и незабываемо. И даже если поздравляешь без подарка, именинник чувствует свою ценность для тебя. Тетя — близкий член семьи, а иногда, становится и самым родным человеком. Читай подборку искренних и хороших поздравлений для тети с днем рождения, стихи и прозу — в материале. Согрей душу, сердце и подари хорошее настроение. Поздравления с днем рождения тетя в прозе Поздравляю, дорогая тетушка! С праздником! Пусть с неба к тебе падают только хорошие известия. А волнение посещает сердце только от радостных событий и новостей. Здоровья крепкого, как гранит, любви от родных, искренности от друзей. Пусть то, о чем ты мечтаешь, сбывается. Пусть дни будут если и с кислинкой, то с пикантной и вкусной. Очень тебя любим! *** Моя любимая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю от всего сердца тебе большого семейного счастья, крепкого здоровья, приятных жизненных ситуаций и море любви. Пусть все твои желания исполняются, а все твои цели достигаются. Желаю, чтобы твоя жизнь была радостной, красивой и счастливой.*** С днем рождения, моя тетушка! Из чистого сердца желаю никогда не унывать, быть на позитиве. Желаю отличного здоровья, вечной молодости, прекрасных моментов, долгих лет жизни, море удачи, верных друзей, уюта и тепла в душе. Поздравляю! *** Дорогая тетушка! C днем рождения! Пусть мечты и планы сбываются, а успех сопровождает по жизни. Пусть в твою дверь стучат только хорошие люди, добрые вести и интересные события. Пусть дом твой пахнет счастьем, уютом и миром. Целую. *** Дорогая тетушка, поздравляю! У такого искреннего, доброго, положительного человека должно в жизни быть все в порядке. От твоего тепла и солнечной улыбки становится теплее на душе и радостнее на сердце. Пусть вокруг тебя собираются такие же позитивные люди. Знаю, что есть у тебя мечты и планы, которые давно уже созрели. Пусть они, как со взмахом волшебной палочки, осуществляются и реализуются. C днем рождения! Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале. Поздравления тете с днем рождения Тетушка, примите искренние поздравления! Желаю вам счастливого сегодня, радостного и мирного завтра, исполнения мечтаний и планов. Пусть судьба пошлет много лет в благополучии, здоровье и любви. Люблю и ценю. *** С днем рождения, тетушка! Пусть здоровье и друзья никогда не подводят тебя. Улыбайся новому дню и мирному небу. Позитива и добра, счастья и благополучия. Пусть в твою дверь стучат только хорошие люди, добрые вести и интересные события. Помни, что ты у нас такая ОДНА. Береги себя! Дай телу и разуму отдых от работы и суеты. Знаем, любишь путешествия. Пусть у тебя будет эта возможность. Узнавай мир, людей, наслаждайся новыми впечатлениями. Да хранит тебя Господь! *** Поздравляем, тетушка! Пусть Господь дарит тебе много лет земного жизненного пути. Иди по нему стойко, в здоровье, рядом с любящими людьми. Пусть жизненный колодец будет полноводным, чистым и целебным. Благополучия и любви, энергии и позитива. Мы всегда подставим плечо. C Днем рождения! *** Поздравляю тебя, дорогая тетушка, с днем рождения. Искренне желаем тебе быть счастливой и любимой, невероятно успешной и удачливой, жизнерадостной и оптимистичной, здоровой и красивой. Пусть в жизни будет праздник каждый день, а удача — круглый год. Unsplash Поздравления с днем рождения тете в стихах Родная тетя — близкий человек, С тобой всегда друг друга понимали. Пусть будет долгим твой счастливый век, Чтоб мы тебя почаще обнимали. Ты очень много значишь для меня, Пускай уйдут волненья и сомненья! Хочу поздравить, милая, тебя, В твой самый светлый праздник — день рожденья! Родная тетя, с днем рождения,Будь всех счастливей на земле!Пусть жизнь приносит наслаждение,Живи в достатке и тепле! Родная, будь любима теми,Кого безумно любишь ты!Пусть прочь уходят все проблемы,Пусть все сбываются мечты! С днем рождения, дорогая,Тетя милая моя!Разреши тебя поздравить,Пожелать много добра. Будь здорова и счастлива,В окружении людейБлизких и для сердца милых,Важных для судьбы твоей! Тетя милая моя,Поздравляю я тебя.Очень крепко обнимаюИ здоровья лишь желаю. Будь счастливой ты всегда,Не печалься никогда.«С днем рождения!» — говорю.Знай, что я тебя люблю. Unsplash Поздравляй родных людей, но помни, что поздравляют с днем рождения один раз в год, а помнят о человеке постоянно. И это подтверждается не только словами, но и действиями. Помним о тех, кто нуждается в заботе, особенно сейчас, в это сложное время. Для тебя в помощь наш материал поздравления с днем рождения девочке: красивые и искренние слова для маленькой принцессы. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter