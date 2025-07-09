Стиль життя Свята

Смарагдове весілля: коли шлюб триває більш як півстоліття

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Липня 2025, 16:45
смарагдове весілля
Фото Pexels

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