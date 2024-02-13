Привітання з золотим весіллям: я житиму в серці твоєму, допоки сходитиме сонце за нашим вікном…

У сімейному житті 50 річниця, прожита разом, вважається золотою. Це великий відрізок часу, протягом якого, можна сказати, подружня пара “дихає разом”. В цей час заведено вітати “молодят” з “золотим весіллям”. Щирі привітання з річницею весілля — у нашому матеріалі.

Усе життя, тримаючись за руки, Пліч-о-пліч йти, не знати перешкод. Ловити погляд, стукіт серця чути… Мені не треба більших нагород.

Так писала поетеса Яна Корольова.

Люди, які прожили разом стільки часу, дійсно не потребують більших нагород, крім того, щоб цей час подовжити якнайдовше. А їхні рідні, близькі та друзі не повинні лишатися осторонь і мають зробити все для того, щоб це “весілля” запам’яталось.

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Привітання із золотим весіллям своїми словами

Вітаю з 50-річчям спільного життя, з золотою річницею весілля. Нехай сьогодні діти, онуки, сусіди, друзі, родичі щиро радіють за вас і разом з вами святкують цю знаменну подію — свято вашої вірної любові. Тож бажаю, щоб наступні 50 років принесли вам ще більше радості й щастя, ніж ті, які залишилися позаду. Ви — наша гордість і радість. Зі святом вас, наші рідні. Любіть одне одного й радуйте нас своїм світлом і теплом!

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Від щирого серця вітаю вас із визначною подією у вашому житті, з золотим весіллям, зі щасливим 50-річчям вашої родини. Нехай ваш дім залишається затишним і теплим, нехай любов буде до кінця взаємною й щирою, нехай у домі панує достаток і добробут. Бажаю завжди залишатися один для одного справжнім золотом.

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Дорогі наші ювіляри, сьогодні ми вітаємо вас з річницею — золотим весіллям! Мало кому даровано щастя зустріти цю ювілейну дату разом. Ви — гідне продовження один одного. Ви поряд, рука об руку йшли ці роки, разом будували свою долю, створювали сім’ю, облаштовували затишний будинок. Через 50 років ви так само щасливі та красиві, як у перший день. Нехай ваша сімейна ідилія не закінчується до кінця ваших днів, а любов горить все дужче й полум’яніше. Гірко!

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Із золотим весіллям вас! Ви — приклад, як потрібно любити й піклуватися один про одного. Адже через стільки років спільного життя, ваші очі також повні любові та щастя, як і в день вашого одруження. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і розуміння. Щоб кожен новий день мав тільки хороші та приємні емоції.

Золоте весілля — це півстолітній ювілей щасливого спільного життя двох людей, які знайшли щастя, один одного! Вітаємо вас зі святом. Бажаємо, щоб ваша душевна близькість була прикладом для наслідування. Щастя вам у кожному мить, проведену разом, радості, здоров’я і гордості за дітей і онуків. Любіть і бережіть себе!

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50 років разом — це гідно! Ви пройшли шлях рука об руку, пронесли свої почуття через все життя, ви жили завжди душа в душу, і ми всі хочемо вас привітати з річницею вашої прекрасної сім’ї, створеної з любові, турботи й тепла. У вас є діти, онуки, які з гідністю несуть ваше прізвище в майбутнє. Будьте здорові, бережіть себе.

Привітання з річницею весілля — 10, 20, 30, 40, 50 років

Вітаю з річницею вашого весілля! Нехай любов кружляє голову, взаєморозуміння рятує ваше сімейне вогнище, а щастя живе у ваших серцях. Здоров’я, радості, любові! За річницю весілля.

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Що можна побажати людям, які мають набагато більше, ніж кожен із нас? Адже серце, що кохає, і надійне плече поруч багато років — це не просто удача, це справжнє щастя. Щиро раді вас привітати з цим чудовим днем! Хочемо побажати міцного здоров’я і довгих років життя, щоб ви змогли поділитися мудрістю зі своїми дітьми та онуками.

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Пройшло так багато років з того часу, коли ваші закохані серця злилися воєдино, утворивши нову гарну сім’ю. Нехай щастя, яке роками жило у вашому домі, ніколи його не покине, а радість та веселощі, які сповнювали ваші серця, тільки примножуються! Нехай доля подарує вам ще багато років життя, щоб змогли, як колись, радувати один одного своєю любов’ю!

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З річницею весілля! Злагоди, миру вам, здійснення заповітних мрій та бажань. Серцем і душею залишайтеся такими ж чарівними та молодими. Хай завжди на життєвій стежині друзі й діти дарують вам радість, ласку і тепло, зігрівають любов’ю і турботою. Хай Бог надалі дарує вам сил і терпіння, любові та невтомності у всіх добрих справах, щоб дожити вам і нам до вашого наступного ювілею.

Привітання із золотим весіллям — 50 років

Дожити до золотого весілля випадає тільки обраним, і велике провидіння не дарма обрало на цю роль винуватців свята, золотих ювілярів! Запитаємо себе: коли люди доживають до золотого весілля? У тому випадку, коли у них золоте серце і золотий розум. Ці якості й визначили їх обраність. З усього серця вітаємо вас з ювілеєм! Дай Боже вам здоров’я на багато років і щасливого життя в оточенні дітей, онуків і правнуків. Нехай же весело і дружно задзвенять наші келихи, і ми вигукнемо: Хай живуть наші любі “золоті молодята”!

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Чому весілля називається золотим? Адже на скронях у вас — срібло, на очах діамантами виблискують сльози радості, а дитячий сміх ваших правнуків звучить кришталевими дзвіночками. Ваші стосунки міцні, як сталь і ніжні як шовк. І тільки обручки у вас золоті. Невже через обручки? Ні, любі мої ювіляри — сьогодні золотими стають ваші серця, які зуміли зберегти кохання і ніжність цілого півстоліття. Зі святом вас!

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Дорогі ювіляри, ви прожили в коханні та злагоді цілих півстоліття. Не кожному випадає таке щастя, і, мабуть, без секрету тут не обійшлося. Не інакше як є якесь чарівне заклинання, і ви часто нашіптуєте його. Від щирого серця бажаю вам не забувати цього заклинання, дай вам бог здоров’я і щастя на багато років!

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Минуло вже 50 років, як ви тримаєте один одного за руки, півстоліття ви вдвох зустрічаєте світанки та проводжаєте заходи сонця. Змінюються дні, тижні, місяці, роки, десятиліття, тільки ваша любов незмінна. Вона як якір, не тільки для вас, але і для ваших дітей, онуків і правнуків. Ви бачили, як у кожного з вас сивіли волосся, а на обличчі з’являлися нові зморшки, але це породжувало у вас тільки більше ніжності один до одного. Ви разом плакали й сміялися, хворіли та одужували, так нехай же тепер ваше сімейне життя перетвориться на тиху гавань вашої великої любові!

Сподіваємось, ми допомогли тобі підшукати слова привітання для найрідніших. Сьогодні є багато способів сказати вдячні слова. Підшукай ті, які ідеально підійдуть під подію і зможуть передати твої відчуття. Слова, які ми вимовляємо нашим рідним, мають великий вплив — створи правильний настрій своїм близьким!

Нехай цей день буде зітканий лише з теплих слів та подій, а приємні спогади про нього збережуться якнайдовше.

Якщо тобі треба привітати свою половину з Днем Святого Валентина — наш матеріал саме для тебе.

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