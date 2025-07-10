Стиль життя Свята

Привітання хрещеній з днем народження — вияв поваги у віршах та своїми словами

Леся Манзюк, редакторка сайту 10 Липня 2025, 16:15
Привітання хрещеної з днем народження
Фото Unsplash

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