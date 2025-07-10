Привітання хрещеній з днем народження — вияв поваги у віршах та своїми словами

Фото Unsplash Хрещена мати — духовна мама у християнській традиції, яка під час таїнства хрещення приймає відповідальність перед Богом за духовне виховання похресника(-ці). Заведено як хрещеній, так і похресникові(-ці) завжди вітати одне одного зі святами та знаковими подіями. У нашому матеріалі ми поділимося з тобою, як привітати свою “другу маму” з днем народження, щоб словами показати свою любов та повагу. Читай привітання хрещеної з днем народження у віршах та у прозі. Привітати свою “духовну маму” з днем народження можна по-різному. Усе залежить від того, які в тебе взаємини з нею, який у неї характер, який у неї вік. Комусь буде до душі зворушливе до сліз вітання, а хтось налаштований повеселитись і вислухати прикольні побажання. Що сказати хрещеній на день народження своїми словами *** Моя фея-хрещена, вітаю вас із днем народження! Бажаю, щоб ваші очі ніколи не втрачали вогник, серце завжди було повне любові, а сил вистачало на виконання всіх планів! Не хворійте та давайте собі відпочивати частіше! ***Моя мила, люба, улюблена хрещена матуся! Я дуже люблю і дуже вдячна за те, що ти даруєш мені свою турботу, тепло і любов. Я бажаю тобі, щоб ти ніколи не хмурилася, не засмучувалась і не плакала. Нехай твоє добро завжди повертається бумерангом. Бажаю величезного здоров’я, нескінченного щастя і добробуту. З днем народження! *** Дорога хрещена, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі здоров’я, сімейного затишку та простого людського тепла. Щоб кожен твій день був сповнений позитивом. Більше душевності, відпочинку, ідилії та гарного настрою. Ти мені, як друга мама, я безмежно тебе люблю і бажаю того, щоб у тебе все було максимально добре! Читати на тему Вітання з днем народження мамі: щирі та люблячі слова для найріднішої Як красиво привітати маму з Днем народження: добірка привітань у віршах та у прозі – у нашому матеріалі. Привітання з днем народження хрещеній у прозі *** З днем народження, моя хрещена! Бажаю, щоб здоров’я тебе не підводило, а ти завжди залишалось такою ж красивою та життєрадісною, як сьогодні. Ти — моя духовна наставниця, всіх благ тобі. Нехай негаразди ніколи не прийдуть у твій дім, а везіння й удача завжди залишаються постійними жителями! Всього тобі найкращого, а в цей світлий день — чудового настрою! Привітання з днем народження хрещеній *** Дорога хрещена! Вітаю і бажаю бути завжди в хорошому настрої, вірити у свої сили, прагнути до втілення своїх мрій у реальність. Здоров’я міцного, підтримки від рідних, надійного тилу. Бажаю квітнути й отримувати квіти. *** Дорога моя хрещена, вітаю зі святом! Ви — моя духовна наставниця і друга мама. Нехай ваш життєвий човен буде повний любові й здоров’я та щасливо пливе, оминаючи вирви, круті береги та стрімкі пороги. Люблю та обожнюю! *** Моя дорога хрещена, вітаю вас з днем народження! Бажаю вам прекрасного самопочуття, відмінного настрою, чудових друзів, люблячих рідних. Завжди дивуйте нас своєю життєлюбністю та позитивом. Насолоджуйтеся життям на повну і просто будьте щасливі! *** Хрещена, у ваш день народження я поспішаю сказати теплі слова щирої подяки за вашу теплоту і ласку, розуміння і турботу! Нехай небеса чують кожну вашу молитву і відповідають благодаттю. Нехай все задумане збудеться, все заплановане — здійсниться, а життя підносить вам лише позитивні новини та емоції. Привітання з днем народження хрещеній у віршах *** Дорога хрещена! З усього серця вам бажаю Здоров’я, затишку, тепла. Хай гарний настрій розквітає, Щоб в серці молодість жила. Бажаю вам снаги та сили, Щоб був щасливим кожен день. Щоб і до ста років радіти, Вітанням люблячих людей. *** Дорога хрещена, вітаю! Хай квітнуть дні яскравим квітом, І будуть в них сердечність і тепло, Щоб у житті було чому радіти, А смутку в душі ніколи не було. *** Дорога хрещена, в честь цієї дати Дозвольте вас щиро від душі привітати! Бажаю вам довгих років і любові,Щоб ви були дуже щасливі й здорові!У праці, в усіх ваших справах поважнихДосягнень бажаю, успіхів справжніх!Щоб гарні події в житті відбувались,Щоб ви, як сьогодні, щодня посміхались! *** Вітаю, хрещена! Любові вам і злагоди в родині, Не знати горя, смутку і біди, Хай прибуває щедро вам щоднини Із сонця й вітру, і з роси й води. *** Люба хрещена, з днем народження! З роси, з води на добру сотню літ, Людського щастя, благ земних по вінця. Здоров’я шлю міцного, мов граніт. Щоб теплих весен сонячні проміння Будили в серці ніжні почуття. Щоб не торкалась скронь зими пороша. Щоб ти пройшла через усе життя Така, як є — привітна, гарна і хороша. *** Вітаю я хрещену щиро!Бажаю їй добра і миру!Світанків сонячних, привітних,А днів прекрасних, теплих, світлих.Ночей спокійних, не тривожних,А щастя стільки, скільки хоче!Здоров’я вдосталь і без ліку,Кохання щирого довіку! *** Вітаю, хрещена, вас зі святом! Нехай життя буде багатим: На здоров’я і на силу, І на доленьку щасливу! На яскраві довгі роки Без турбот і без мороки. На прибутки і достаток На фінансовий порядок! На підтримку і повагу, На рішучість і відвагу, На тепло і розуміння, На удачу і везіння. На розумне, добре, вічне, На строкате й різнобічне, Словом — на усе прекрасне, На постійне й своєчасне! Зичу успіхів, визнання І великого кохання! Сподіваємось, наша добірка з варіантами привітань помогла тобі засвідчити свою повагу та любов хрещеній. Тримай ще привітання іменинникам з днем народження своїми словами. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter