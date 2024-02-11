Свята

Вітання з днем народження мамі: щирі та люблячі слова для найріднішої

Леся Манзюк, редакторка сайту 11 Лютого 2024, 09:15
Вітання з Днем народження мамі
Фото: Pexels

Більше новин
Гра на музичному інструменті запобігає появі деменції: що відомо
Хобі для душі та здоров’я мозку: як гра на музичних інструментах запобігає розвитку деменції
Задишка: причини появи і як її позбутися
Після фізичних навантажень мучить задишка? Розповідаємо, чому вона з’являється і як її позбутися
Низький тиск
Головні болі, запаморочення та дискомфорт — що робити, якщо впав тиск
Що подарувати дівчині на 14 лютого: ідеї подарунків коханій
Кохана точно цьому зрадіє: що подарувати дівчині на 14 лютого
Дивитись більше

Матеріали по темі

10 лютого: яке свято в Україні у 2024 році
10 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
Валентинки своїми руками: креативні ідеї
Найщиріші привітання, виготовлені власноруч! Як зробити валентинки на 14 лютого
9 лютого: яке свято в Україні у 2024 році
9 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
Коли китайський Новий рік 2023: звичаї та традиції
Коли китайський Новий рік 2024: дата святкування та традиції

Відео
0:03:12
В'ячеслав Бутрім

Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Більше відео
Чим підживити малину навесні
Читати далі
Для здоров’я кущів і смачних ягід: чим підживити малину навесні 2024
Вітання з днем народження мамі: щирі та люблячі слова для найріднішої
Читати далі
Уникай таких помилок: стилістка про тренди зимових образів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь