Вітання з днем народження мамі: щирі та люблячі слова для найріднішої

Ще в дитячому садочку пам’ятаємо, як співали “І всміхнеться сонце — матінка моя!”. Це сонце гріє нас змалечку, в юності та в дорослому віці. І, хочеться, щоб воно світило довго-довго, а ми розганяли всі хмари навколо нього.

День народження мами — свято сімейне. Всі найтепліші та найщиріші слова — для неї. Як красиво привітати маму з днем народження — добірка привітань у віршах та у прозі у нашому матеріалі.

Привітання з днем народження мамі у прозі

Рідна мамусю! Немає людини ближче і дорожче, ніж ти. Сьогодні твій день народження. Мені хочеться побажати тобі довгого життя, повного розуміння і любові, щирої радості! Спасибі тобі за турботу, роки нескінченного щастя і душевної теплоти, мудрі поради, прагнення завжди зрозуміти й прийти на допомогу! Нехай все у тебе буде чудово! Бережи себе і пам’ятай, що ми всі тебе дуже любимо.

Вітаю, мамусю! Нехай твоя життєва криниця буде повноводною, з чистою, прозорою водою. Черпай з неї здоров’я, позитив, удачу. Відчувай нашу і Божу опіку кожної миті. Цінуємо і любимо.

Матусю, ти мій промінчик світла, який завжди вказує вірну дорогу, допомагаєш прийняти правильне рішення! Ти завжди вмієш гарно розрадити та підтримати в потрібну мить! Вітаю тебе з твоїм найбільшим святом, нехай у твоєму житті завжди панують добро і гармонія! Бажаю, щоб ти була здорова, раділа кожній миті життя, а у твої двері постійно стукали щастя і добро! Дуже тебе люблю і ціную! З Днем народження!

З днем народження, люба мамо! Нехай не лякають тебе роки, які спливають. Кращої мами у світі я не знаю! Тож будь завжди молода душею. Нехай здоров’я з кожним роком міцніє, частіше відпочивай. Нехай у твоїх очах палає вогонь. Нехай здійснюються твої мрії.

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Дорога матусю! Колись ти подарувала мені цей світ! Той, який дуже складний, добрий і злий, теплий і холодний — найрізноманітніший. Ти пізнавала його зі мною, ми разом росли, розвивалися та дорослішали. Ти раділа всім успіхам, які ми переживали разом, і засмучувалася тим невдачам, які часом чатували. Тому свято твого народження таке важливе і радісне для мене. Моя найближча людина! Ти сонечко, яке випромінює тепло. Цього прекрасного дня хочу побажати тобі міцного здоров’я, щирого щастя, вічної молодості та краси. Я тебе дуже люблю, найрідніша людина! З днем народження, люба мамо!

Дорога та кохана, наша матуся! Прийми наші вітання з днем ​​народження! Пробач нам, якщо ми тебе хоч раз засмутили або образили словом. Незважаючи ні на що, знай, що ми тебе завжди любимо і цінуємо. Ти найкраща людина в нашому житті, найрозумніша і найкрасивіша. Ти нас завжди підтримаєш, допоможеш, навіть коли всі відвернуться, і щиро радієш будь-яким нашим успіхам. Ти наш найкращий друг! У тебе найсмачніший борщ і неповторні вареники. Спасибі тобі за все, чому ти нас навчила! Ми тобі побажаємо натхнення, адже так, як тобі, більше нікому не підкоряться будь-які вершини! Звісно ж, ніколи не хворіти, не засмучуватися через дрібниці й частіше посміхатися. Ми дуже любимо твою посмішку! З днем народження тебе!

Матусенько рідна! Нехай твої дні будуть яскравими, як твої очі, теплими, як твоє серце, та чудовими як ти! Любимо тебе! З днем народження!

Мамуся, вітаю! Бажаю міцного здоров’я, позитиву, спокою, менше хвилювань, хороших людей на довгому життєвому шляху. Нехай збудеться все про що ми мовчимо, але молимось.

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Привітання мамі у день народження у віршах

Бажаю Вам миру, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість — на серці, і хліб на столі,

Хай доля дарує приємні хвилини,

У дружньому колі, у колі родини.

Бажаю здоров’я з роси та з води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди!

********

Моя найкраща у світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасний

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, рідненька мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

*******

Бажаємо Вам довго-довго жити,

Щоб здоров’я у Вас було і хліб,

Щоб Вам пісню щебетали діти,

Внуки й правнуки на сотню літ.

Спасибі, рідненька, за щире тепло,

За людяність Вашу, безмежне добро,

За все Вам спасибі, уклін до землі.

*******

Найдобріша й найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоров’я з роси та води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

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З днем народження, моя люба матуся!

Боже, Отче наш єдиний,

Нашу маму збережи,

Її кожну мить й годину

У своїх руках держи.

Обдаруй її здоров’ям,

В смутку завжди потішай,

В тяжкій праці повсякчасно

Все життя благословляй.

Дай, щоб люба наша ненька

Довгі роки прожила,

І здорова, і весела

Всім на радість нам цвіла!

*******

Минули, наче мить, десятки літ,

Вони — як дощик по тоненькій шибці,

Вони — як ніжний яблуневий цвіт,

Вони — як тонкі струни в першій скрипці.

Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля, мамо, не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Нехай життя квітує буйним цвітом,

І день народження приходить знов і знов,

А доля хай дарує з кожним роком,

Міцне здоров’я, щастя і любов!

*******

Мчать роки, мов сполохані коні.

Як багато Ви встигли зробить,

Вже й пороша покрила Вам скроні,

А життя не стоїть ні на мить.

З днем народження Вас щиро вітаємо,

Зичим щастя, здоров’я й добра,

Усіх благ у Вашім домі бажаємо

І дожити Вам років до ста.

********

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб та сіль.

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

Сподіваємось, наша добірка привітань допоможе тобі привітати найріднішу людину. Вітай свою матусю, не зважаючи на те, чи близько ти, чи далеко. Незалежно від погоди, настрою, життєвих обставин. Пам’ятай, ці хвилини неоціненні, бо не повторюються. Приходить час, і в душі лишаються лиш теплі спогади…

Тримай ще привітання для близьких з днем народження у картинках, віршах і прозі.

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