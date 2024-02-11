Вітання з днем народження мамі: щирі та люблячі слова для найріднішої

Ще в дитячому садочку пам’ятаємо, як співали “І всміхнеться сонце — матінка моя!”. Це сонце гріє нас змалечку, в юності та в дорослому віці. І, хочеться, щоб воно світило довго-довго, а ми розганяли всі хмари навколо нього.
День народження мами — свято сімейне. Всі найтепліші та найщиріші слова — для неї. Як красиво привітати маму з днем народження — добірка привітань у віршах та у прозі у нашому матеріалі.
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Бажаю Вам миру, добра, довголіття,Хай вистачить щастя на ціле століття,Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,І радість — на серці, і хліб на столі,Хай доля дарує приємні хвилини,У дружньому колі, у колі родини.Бажаю здоров’я з роси та з води,Бадьорість і радість хай будуть завжди!
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Моя найкраща у світі мамо,Вітаю щиро я тебе.Хай день народження прекраснийТобі лиш щастя принесе.За поміч дякую, кохана,Твою підтримку, доброту.Я довгих літ, рідненька мамо,У Бога лиш тобі прошу.
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Бажаємо Вам довго-довго жити,
Щоб здоров’я у Вас було і хліб,
Щоб Вам пісню щебетали діти,
Внуки й правнуки на сотню літ.
Спасибі, рідненька, за щире тепло,
За людяність Вашу, безмежне добро,
За все Вам спасибі, уклін до землі.
Найдобріша й найкраща матусю рідненька!В цей день ми вклоняємось дуже низенько.За сонечко ясне, за серце прекрасне,За те, що добром зігріваєте нас,За те, що в щасливу і скрутну хвилинуМи можемо всі прихилитись до вас.Хай вас обминають невдачі та грози,Нехай лиш від сміху з’являються сльози,Міцного здоров’я з роси та води,Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
Боже, Отче наш єдиний,Нашу маму збережи,Її кожну мить й годинуУ своїх руках держи.
Обдаруй її здоров’ям,В смутку завжди потішай,В тяжкій праці повсякчасноВсе життя благословляй.
Дай, щоб люба наша ненькаДовгі роки прожила,І здорова, і веселаВсім на радість нам цвіла!
Минули, наче мить, десятки літ,Вони — як дощик по тоненькій шибці,Вони — як ніжний яблуневий цвіт,Вони — як тонкі струни в першій скрипці.Тож хай той цвіт повік не обліта,Нехай струна співає, а не рветься,Хай доля, мамо, не скупиться на літа,Хай Божа благодать панує в серці.Нехай життя квітує буйним цвітом,І день народження приходить знов і знов,А доля хай дарує з кожним роком,Міцне здоров’я, щастя і любов!
Мчать роки, мов сполохані коні.
Як багато Ви встигли зробить,
Вже й пороша покрила Вам скроні,
А життя не стоїть ні на мить.
З днем народження Вас щиро вітаємо,
Зичим щастя, здоров’я й добра,
Усіх благ у Вашім домі бажаємо
І дожити Вам років до ста.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Сподіваємось, наша добірка привітань допоможе тобі привітати найріднішу людину. Вітай свою матусю, не зважаючи на те, чи близько ти, чи далеко. Незалежно від погоди, настрою, життєвих обставин. Пам’ятай, ці хвилини неоціненні, бо не повторюються. Приходить час, і в душі лишаються лиш теплі спогади…
Тримай ще привітання для близьких з днем народження у картинках, віршах і прозі.
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