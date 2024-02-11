Поздравления с днем рождения маме: искренние и любящие слова для самой родной

Еще в детском саду помним, как пели “І всміхнеться сонце — матінка моя!”. Это солнце греет нас с детства, в юности и во взрослом возрасте. И хочется, чтобы оно светило долго-долго, а мы разгоняли все тучи вокруг него.

День рождения мамы — праздник семейный. Все самые теплые и искренние слова для нее. Как красиво поздравить маму с Днем рождения — подборка поздравлений в стихах и в прозе в нашем материале.

Поздравление с днем рождения маме в прозе

Родная мамочка! Нет человека ближе и дороже, чем ты. Сегодня твой день рожденья. Мне хочется пожелать тебе долгой жизни, полного понимания и любви, искренней радости! Спасибо тебе за беспокойство, годы бесконечного счастья и душевной теплоты, мудрые советы, стремление всегда понять и прийти на помощь! Пусть все у тебя будет отлично! Береги себя и помни, что мы все тебя очень любим.

Приветствую, мамочка! Пусть твой жизненный колодец будет полноводным, с чистой, прозрачной водой. Черпай из нее здоровье, позитив, удачу. Чувствуй нашу и Божью опеку каждый миг. Ценим и любим.

Мамочка, ты — мой лучик света, который всегда указывает верную дорогу, помогаешь принять правильное решение! Ты всегда умеешь дать совет и поддержать в нужный момент! Поздравляю тебя с твоим большим праздником, пусть в твоей жизни всегда царят добро и гармония! Желаю, чтобы ты была здорова, радовалась каждому мгновению жизни, а в твою дверь постоянно стучали счастье и добро! Очень тебя люблю и ценю! C днем рождения!

С днем рождения, дорогая мама! Пусть не пугают тебя уходящие годы. Лучшей мамы в мире я не знаю! Будь всегда молода душой. Пусть здоровье с каждым годом крепнет, чаще отдыхай. Пусть в твоих глазах полыхает огонь молодости. Пусть сбываются твои мечты.

Дорогая мамочка! Когда-то ты подарила мне этот мир! Тот, который очень сложный, добрый и злой, теплый и холодный — самый разный. Ты узнавала его со мной, мы вместе росли, развивались и взрослели. Ты радовалась всем успехам, которые мы переживали вместе, и огорчалась тем неудачам, которые меня подстерегали. Поэтому праздник твоего рождения так важен и радостен для меня. Мой самый близкий человек! Ты солнышко, излучающее тепло. В этот прекрасный день хочу пожелать тебе крепкого здоровья, искреннего счастья, вечной молодости и красоты. Я тебя очень люблю, самый родной человек! С днем рождения, дорогая мама!

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Дорогая и любимая, наша мамочка! Прими наши поздравления с днем рождения! Прости нас, если мы тебя хоть раз огорчили или обидели словом. Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда любим и дорожим. Ты самый лучший человек в нашей жизни, самый умный и красивый. Ты нас всегда поддержишь, поможешь, даже когда все отвернутся, и искренне радуешься любым нашим успехам. Ты наш лучший друг! У тебя вкуснейший борщ и неповторимые вареники. Спасибо тебе за все, чему ты нас научила! Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, как тебе, больше никому не подчиняются вершины! Конечно же, никогда не болеть, не расстраиваться по пустякам и чаще улыбаться. Мы очень любим твою улыбку! С днем ​​рождения тебя!

Мамочка родная! Пусть твои дни будут яркими, как твои глаза, теплыми, как твое сердце, и чудесными как ты! Любим тебя! C днем рождения!

Мамочка, поздравляю! Желаю крепкого здоровья, позитива, покоя, меньше волнений, хороших людей на долгом жизненном пути. Пусть сбудется все о чем мы молчим, но молимся.

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Поздравление маме в день рождения в стихах

Мама, мамочка, мамуля,

С днем рождения тебя!

Пусть от смеха и веселья

Век блестят твои глаза.

Пусть с улыбкой лучезарной

Каждый день проходит твой,

Радость, счастье и здоровье

Следом ходят за тобой!

********

Спасибо, мама, за мои рассветы,

За то, что я живу, люблю, дышу,

Тебя прекрасней не найти на свете,

Я каждым днём с тобою дорожу.

Спасибо за терпение и ласку,

Ночей бессонных вечный хоровод,

Пусть будет твоя жизнь как сказка,

И, не скупясь, всё доброе несёт.

Спасибо за советы, наставленья,

За крылья, на которых я лечу,

Мамуля, дорогая, с днём рождения!

“Здоровой будь” — я каждый день шепчу.

*******

Желаю быть всегда счастливой.

Доброй, милой, терпеливой.

Быть всегда немного новой,

Жизнерадостной, здоровой.

Быть подольше молодой

И не стариться душой.

*******

Моя мамочка родная,

С днем рождения тебя!

Улыбайся, дорогая.

Береги, прошу, себя.

Пожелать хочу здоровья,

Счастья, силы красоты!

Пусть глаза твои не плачут.

И поменьше суеты!

Будь всегда такой красивой,

Самой нежной и родной!

Обойдут тебя пусть беды,

Зимний ветер, летний зной!

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С днем рождения, моя любимая мамочка!

С днем рождения, моя мама,

Поздравляю от души,

Пожелать хочу здоровья,

Сил, удачи и любви!

Чтоб была всегда здоровой,

Самой лучшей мамой мне,

Позитивной и веселой,

Всех прекрасней на земле!

Чтобы чаще улыбалась,

И счастливою была,

На меня не обижалась,

И еще сто лет жила!

*******

Моя хорошая, родная, дорогая,

Как много слов найдется для тебя!

Тебя я, мама, с днем рожденья поздравляю

И обнимаю ласково, любя!

Желаю тебе лет на свете долгих,

Здоровья крепкого и радостных деньков,

Чтоб никакие жизни злые волны

Твоих не достигали берегов.

Ты для меня дороже всех на свете,

Будь счастлива, мамулечка моя,

Всегда нуждаюсь я в твоем совете

И тайнами делюсь с тобою я.

*******

Спасибо за жизнь, за молитвы, терпенье,

За ласку и веру в меня, за любовь,

За то, что твое, мама, благословенье

Поддержит меня лучше тысячи слов.

Тебя я хочу с днем рожденья поздравить,

Здоровья большого тебе пожелать,

Чтоб ты все мечты, все задумки и планы

Могла бы легко в свою жизнь воплощать.

Мамуля, люблю тебя очень, родная.

Будь счастлива. Радость так красит тебя.

Желаю полета души, вдохновенья,

Тепла и уюта, и в сердце огня!

Надеемся, наша подборка поздравлений поможет тебе поздравить самого родного человека. Поздравляй свою маму, несмотря на то, близко ли ты, далеко ли. Независимо от погоды, настроения, жизненных обстоятельств. Помни, эти минуты неоценимы, потому что не повторяются. Приходит время, и в душе остаются только теплые воспоминания…

Держи еще поздравления для близких с днем рождения в картинках, стихах и прозе.

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