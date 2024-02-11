Поздравления с днем рождения маме: искренние и любящие слова для самой родной

Еще в детском саду помним, как пели “І всміхнеться сонце — матінка моя!”. Это солнце греет нас с детства, в юности и во взрослом возрасте. И хочется, чтобы оно светило долго-долго, а мы разгоняли все тучи вокруг него.
День рождения мамы — праздник семейный. Все самые теплые и искренние слова для нее. Как красиво поздравить маму с Днем рождения — подборка поздравлений в стихах и в прозе в нашем материале.
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Мама, мамочка, мамуля,
С днем рождения тебя!
Пусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза.
Пусть с улыбкой лучезарной
Каждый день проходит твой,
Радость, счастье и здоровье
Следом ходят за тобой!
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Спасибо, мама, за мои рассветы,
За то, что я живу, люблю, дышу,
Тебя прекрасней не найти на свете,
Я каждым днём с тобою дорожу.
Спасибо за терпение и ласку,
Ночей бессонных вечный хоровод,
Пусть будет твоя жизнь как сказка,
И, не скупясь, всё доброе несёт.
Спасибо за советы, наставленья,
За крылья, на которых я лечу,
Мамуля, дорогая, с днём рождения!
“Здоровой будь” — я каждый день шепчу.
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Желаю быть всегда счастливой.
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Моя мамочка родная,С днем рождения тебя!Улыбайся, дорогая.Береги, прошу, себя.
Пожелать хочу здоровья,Счастья, силы красоты!Пусть глаза твои не плачут.И поменьше суеты!
Будь всегда такой красивой,Самой нежной и родной!Обойдут тебя пусть беды,Зимний ветер, летний зной!
С днем рождения, моя мама,Поздравляю от души,Пожелать хочу здоровья,Сил, удачи и любви!
Чтоб была всегда здоровой,Самой лучшей мамой мне,Позитивной и веселой,Всех прекрасней на земле!
Чтобы чаще улыбалась,И счастливою была,На меня не обижалась,И еще сто лет жила!
Моя хорошая, родная, дорогая,Как много слов найдется для тебя!Тебя я, мама, с днем рожденья поздравляюИ обнимаю ласково, любя!
Желаю тебе лет на свете долгих,Здоровья крепкого и радостных деньков,Чтоб никакие жизни злые волныТвоих не достигали берегов.
Ты для меня дороже всех на свете,Будь счастлива, мамулечка моя,Всегда нуждаюсь я в твоем советеИ тайнами делюсь с тобою я.
Спасибо за жизнь, за молитвы, терпенье,За ласку и веру в меня, за любовь,За то, что твое, мама, благословеньеПоддержит меня лучше тысячи слов.
Тебя я хочу с днем рожденья поздравить,Здоровья большого тебе пожелать,Чтоб ты все мечты, все задумки и планыМогла бы легко в свою жизнь воплощать.
Мамуля, люблю тебя очень, родная.Будь счастлива. Радость так красит тебя.Желаю полета души, вдохновенья,Тепла и уюта, и в сердце огня!
Надеемся, наша подборка поздравлений поможет тебе поздравить самого родного человека. Поздравляй свою маму, несмотря на то, близко ли ты, далеко ли. Независимо от погоды, настроения, жизненных обстоятельств. Помни, эти минуты неоценимы, потому что не повторяются. Приходит время, и в душе остаются только теплые воспоминания…
Держи еще поздравления для близких с днем рождения в картинках, стихах и прозе.
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