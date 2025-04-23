Поздравление крестной с днем рождения — проявление уважения в стихах и своими словами

Крестная мать — духовная мама в христианской традиции, которая во время таинства крещения принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание крестника(-цы). Принято как крестной, так и крестнику(-це) всегда поздравлять друг друга с праздниками и знаковыми событиями.

В нашем материале мы поделимся с тобой, как поздравить свою “вторую маму” с днем рождения, чтобы через слова выразить свою любовь и уважение. Читай поздравление крестной с днем рождения в стихах и в прозе.

Поздравить свою “духовную маму” с днем рождения можно по-разному. Все зависит от того, какие у тебя отношения с ней, какой у нее характер, какой у нее возраст. Кому-то будет по душе трогательное до слез поздравление, а кто-то настроен повеселиться и выслушать прикольные пожелания.

Что сказать крестной на день рождения своими словами

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Моя фея-крестная, поздравляю вас с днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза никогда не теряли огонек, сердце всегда было полно любви, а сил хватало на выполнение всех планов! Не болейте и давайте себе отдыхать чаще!

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Моя милая, любимая крестная мамочка! Я очень тебя люблю и очень благодарна за то, что ты даришь мне свою заботу, тепло и любовь. Я желаю тебе, чтобы ты никогда не хмурилась, не расстраивалась и тем более не плакала. Пусть добро всегда возвращается бумерангом. Желаю огромного здоровья, нескончаемого счастья и благополучия. C днем рождения!

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Дорога крестная, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, семейного уюта и простого человеческого тепла. Чтобы каждый твой день был полон позитива. Больше душевности, отдыха, идиллии и хорошего настроения. Ты мне, как вторая мама, я безмерно тебя люблю и желаю, чтобы у тебя все было максимально хорошо!

Поздравления с днем рождения крестной в прозе

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С днем рождения, моя крестная! Желаю, чтобы здоровье тебя не подводило, а ты всегда оставалась такой же красивой и жизнерадостной, как сегодня. Ты — моя духовная наставница, всех благ тебе. Пусть невзгоды никогда не придут в твой дом, а везение и удача всегда остаются постоянными жителями! Всего тебе лучшего, а в этот светлый день — отличного настроения!

Поздравления с днем рождения крестной

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Дорога крестная! Поздравляю и желаю быть всегда в хорошем настроении, верить в свои силы, стремиться к воплощению своих мечтаний в реальность. Здоровье крепкого, поддержки от родных, надежного тыла. Желаю цвести и получать цветы.

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Дорогая моя крестная, поздравляю с праздником! Вы — моя духовная наставница и вторая мама. Пусть ваша жизненная лодка будет полна любви, здоровья и счастливо плывет, обходя воронки, крутые берега и отвесные пороги. Люблю и обожаю!

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Моя дорога крестная, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам прекрасного самочувствия, отличного настроения, отличных друзей, любящих родных. Всегда удивляйте нас своим жизнелюбием и позитивом. Наслаждайтесь жизнью в полной мере и просто будьте счастливы!

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Крестная, в ваш день рождения я спешу сказать теплые слова искренней благодарности за вашу теплоту и ласку, понимание и заботу! Пусть небеса слышат каждую молитву и посылают благодать. Пусть все задуманное и запланированное сбудется, а жизнь преподносит вам только положительные новости и эмоции.

Поздравления с днем рождения крестной в стихах

***

Мама крестная моя, с днем рождения!

Я тебе желаю счастья, благ, везения.

Чтобы радостью глаза твои сияли,

И всегда родные окружали.

Пусть в судьбе лишь лучшее случится,

Всем желаниям твоим желаю сбыться,

Никогда не унывать и не хандрить,

Радоваться миру, жизнь любить.

***

Желаю радости и много доброты,

Чтоб ты жила немыслимо счастливо!

Чтобы сбывались все твои мечты,

Чтоб в жизни было много позитива!

Пускай улыбка на лице твоем сияет.

Живи без бед, родная, целый век!

Пусть каждый в этот ясный день узнает,

Что ты чудесный, светлый человек!

***

Моя крестная, примите

В день рождения поздравления.

Пусть судьба вам дарит чаще

Позитивные мгновения.

Будет все пусть словно в сказке:

Дом, работа и семья,

Исполнения всех задумок

От души желаю я.

Не болеть и верить в чудо,

Видеть радость в каждом дне,

Никогда не падать духом,

Быть с удачей на волне.

***

Дорогого человека,

Маму крестную мою,

Поздравляю с днем рождения,

Обнимаю и люблю!

Лишь добра тебе, родная,

Счастья в жизни и тепла,

Будь удачлива, здорова

И по-прежнему мила!

Пусть твой ангел над тобою

Крылья в небе распахнет

И навек тебя укроет

От проблем и от забот.

***

Крестная моя, родная,

С днем рождения тебя!

Будь счастливой самой-самой,

Пусть исполнится мечта!

Чтоб жила и процветала,

Чтоб на все хватало сил,

Чтобы каждый день лишь радость

И удачу приносил!

Ты моя вторая мама,

Всей душой тебя люблю,

Обнимаю и целую

Маму крестную свою!

***

Крёстная, родная, с днем рождения!

И хочу тебе я пожелать

Быть всегда в отличном настроении,

Чтоб сбылось, что можно загадать.

Счастья и улыбок ослепительных,

Будь шикарной и на высоте,

А событий только положительных

И здоровья крепкого тебе!

***

Желаю, крестная, тебе большого счастья!

Желаю тебе мира и любви.

Пусть жизнь наполнят радостные краски,

На все дела пускай Господь благословит.

И в этот светлый праздник, день рождения,

Исполнится пусть всё, что ты ждала.

Желаю в сердце счастья и веселья,

А на душе — лишь света и тепла!

Надеемся, наша подборка с вариантами поздравлений помогла тебе засвидетельствовать свое уважение и любовь крестной.

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