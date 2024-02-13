Поздравление с золотой свадьбой: я буду жить в сердце твоем, пока будет восходить солнце за нашим окном…

В семейной жизни 50-я годовщина, прожитая вместе, считается золотой. Это большой отрезок времени, в течение которого, можно сказать, супружеская пара “дышит вместе”. В это время принято поздравлять “молодых” с “золотой свадьбой”. Искренние поздравления с годовщиной свадьбы — в нашем материале.

Усе життя, тримаючись за руки, Пліч-о-пліч йти, не знати перешкод. Ловити погляд, стукіт серця чути… Мені не треба більших нагород.

Так писала поэтесса Яна Королева.

Люди, прожившие вместе столько времени, действительно не нуждаются в больших наградах, кроме того, чтобы это время продлить как можно дольше. А их родные, близкие и друзья не должны оставаться в стороне и сделать все для того, чтобы эта “свадьба” запомнилась.

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Поздравления с золотой свадьбой своими словами

Поздравляю с 50-летием совместной жизни, с золотой годовщиной свадьбы. Пусть сегодня дети, внуки, соседи, друзья, родственники искренне радуются вам и вместе с вами празднуют это знаменательное событие — праздник вашей верной любви. Поэтому желаю, чтобы следующие 50 лет принесли вам еще больше радости и счастья, чем оставшиеся позади. Вы наша гордость и радость. С праздником вас, наши родные. Любите друг друга и радуйте нас своим светом и теплом!

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От всей души поздравляю вас с выдающимся событием в вашей жизни, с золотой свадьбой, со счастливым 50-летием вашей семьи. Пусть ваш дом остается уютным и теплым, пусть любовь будет до конца взаимной и искренней, пусть в доме царит достаток и благополучие. Желаю всегда оставаться друг для друга настоящим золотом.

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Дорогие наши юбиляры, сегодня мы поздравляем вас с годовщиной — золотой свадьбой! Мало кому даровано счастье встретить эту юбилейную дату вместе. Вы достойное продолжение друг друга. Вы рядом, рука об руку шли эти годы, вместе строили свою судьбу, создавали семью, обустраивали уютный дом. Через 50 лет вы так же счастливы и красивы, как в первый день. Пусть ваша семейная идиллия не заканчивается до конца ваших дней, а любовь горит все сильнее и пламеннее. Горько!

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С золотой свадьбой вас! Вы — пример, как нужно любить и заботиться друг о друге. Ведь спустя столько лет совместной жизни, ваши глаза также полны любви и счастья, как и в день вашей женитьбы. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и понимания. Чтобы у каждого нового дня были только хорошие и приятные эмоции.

Золотая свадьба — это полувековой юбилей счастливой совместной жизни двух людей, обретших счастье друг с другом! Поздравляем с праздником. Желаем, чтобы ваша душевная близость была примером для подражания. Счастье вам в каждом мгновении, проведенном вместе, радости, здоровья и гордости за детей и внуков. Любите и берегите себя!

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50 лет вместе — это достойно! Вы прошли путь рука об руку, пронесли свои чувства через всю жизнь, вы жили всегда душа в душу, и мы все хотим вас поздравить с годовщиной вашей прекрасной семьи, созданной из любви, заботы и тепла. У вас есть дети, внуки, которые с достоинством несут вашу фамилию в будущее. Будьте здоровы, берегите себя.

Поздравления с годовщиной свадьбы — 10, 20, 30, 40, 50 лет

Поздравляю с годовщиной вашей свадьбы! Пусть любовь кружит голову, взаимопонимание спасает ваш семейный костер, а счастье живет в ваших сердцах. Здоровья, радости, любви! За годовщину свадьбы.

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Что можно пожелать людям, имеющим гораздо больше, чем каждый из нас? Ведь любящее сердце и надежное плечо рядом много лет — это не просто удача, это настоящее счастье. Искренне рады поздравить вас с этим прекрасным днем! Хотим пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы вы смогли поделиться мудростью со своими детьми и внуками.

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Прошло так много лет с тех пор, как ваши влюбленные сердца слились воедино, образовав новую хорошую семью. Пусть счастье, которое годами жило в вашем доме, никогда его не покинет, а радость и веселье, которые наполняли ваши сердца, только умножаются! Пусть судьба подарит вам еще много лет жизни, чтобы смогли, как прежде, радовать друг друга своей любовью!

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С годовщиной свадьбы! Согласия, мира вам, исполнения заветных мечтаний и желаний. Сердцем и душой оставайтесь такими же очаровательными и молодыми. Пусть всегда на жизненной тропинке друзья и дети дарят вам радость, ласку и тепло, согревают любовью и заботой. Пусть Бог в дальнейшем дарует вам сил и терпения, любви и неутомимости во всех добрых делах, чтобы дожить вам и нам до вашего следующего юбилея.

Поздравление с золотой свадьбой — 50 лет

Дожить до золотой свадьбы даровано только избранным, и большое провидение не зря избрало на эту роль виновников праздника, золотых юбиляров! Спросим себя: когда люди доживают до золотой свадьбы? В том случае, когда у них золотое сердце и золотой разум. Эти качества и определили их избранность. От всего сердца поздравляем вас с юбилеем! Дай Бог вам здоровье на много лет и счастливой жизни в окружении детей, внуков и правнуков. Пусть же весело и дружно зазвенят наши бокалы, и мы воскликнем: Да здравствуют наши любимые “золотые молодожены”!

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Почему свадьба называется золотой? Ведь на висках у вас серебро, на глазах бриллиантами сверкают слезы радости, а детский смех ваших правнуков звучит хрустальными колокольчиками. Ваши отношения крепкие, как сталь и нежные как шелк. И только обручальные кольца у вас золотые. Неужели из-за кольца? Нет, дорогие мои юбиляры — сегодня золотыми становятся ваши сердца, сумевшие сохранить любовь и нежность целого полувека. С праздником вас!

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Дорогие юбиляры, вы прожили в любви и согласии целых полвека. Не каждому приходится такое счастье, и, пожалуй, без секрета здесь не обошлось. Не иначе как есть какое-то волшебное заклинание, и вы часто нашептываете его. От всего сердца желаю вам не забывать этого заклинания, дай вам бог здоровья и счастья на многие годы!

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Прошло уже 50 лет, как вы держите друг друга за руки, полвека вы вдвоем встречаете рассветы и проводите закаты. Меняются дни, недели, месяцы, годы, десятилетия, только ваша любовь неизменна. Она как якорь, не только для вас, но и для ваших детей, внуков и правнуков. Вы видели, как у каждого из вас седели волосы, а на лице появлялись новые морщинки, но это рождало у вас только больше нежности друг к другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели и поправлялись, так пусть же теперь ваша семейная жизнь превратится в тихую гавань вашей великой любви!

Надеемся, мы помогли тебе подыскать слова поздравления для самых родных. Сегодня есть много способов сказать благодарные слова. Подыщи те, которые идеально подойдут под событие и смогут передать твои ощущения. Слова, которые мы произносим нашим родным, оказывают большое влияние на них — создай правильное настроение своим близким!

Пусть этот день будет соткан лишь из теплых слов и событий, а приятные воспоминания о нем сохранятся как можно дольше.

Если тебе нужно поздравить свою половину с Днем Святого Валентина — наш материал для тебя.

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