Сыр и вино — лучшие друзья. Рассказываем, как правильно совмещать эту пару

Сыр и вино — неразлучны в своём сочетании. Они прекрасно дополняют друг друга и усиливают вкус.
Об этом классическом сочетании говорят все сомелье, а в ресторанах часто подают сырную тарелку к вину.
Сегодня мы расскажем о том, как правильно сочетать вино и сыр.
Сначала нужно разобраться, какие существуют виды сыров.
Свежие сыры — рикотта, маскарпоне, шевра, фета, адыгейский.
Вареные прессованные сыры — эменталь, пармиджано режано (пармезан), грюер, конте.
Мягкие сыры с плесневой белой корочкой — камамбер, бри.
Мягкие сыры с мытой корочкой — эпуас, мюнстер, ливаро, таледжио.
Сыры с голубой плесенью — рокфор, горгонзол, дорблю, стилтон.
Копченые сыры — “косичка”, чечил.
Рассольные сыры — моцарелла, брынза, чанах, сулугуни.
Кстати, профессиональная тренер и нутрициолог Анита Луценко рассказала, сколько сыра можно есть в день, чтобы не превышать норму жиров.
В день можно есть 30-40 граммов сыра, ведь это наполовину жиры.
В день можно есть 30-40 граммов сыра, ведь это наполовину жиры.
— Особенно на вечеринках любят пить вино и есть только сыр, думая, что это не будет влиять на вес. Будет влиять.
Но чтобы держать тело и здоровье в тонусе, Анита Луценко рекомендует есть сыра не более 40 граммов в день. Его можно добавить в салат, просто съесть кусочек или приготовить запеченные под сыром овощи.
Белые вина лучше сочетаются с сырами, чем красные. Ведь они не содержат танинов (группа фенольных соединений растительного происхождения — ред.), которые часто в паре с сырами дают горечь.
Также идеальным сочетанием будут сыры и вина из одного региона.
Также идеальным сочетанием будут сыры и вина из одного региона.
Эти сочетания проверялись веками и не одним поколением.
К невыдержанным винам с хорошей кислотностью лучше подойдут молодые свежие сыры. С комплексными винами лучше сочетаются сыры с длительной выдержкой.
Идеальной парой к свежим сырам будут альбариньо, рислинг или мюскаде. Ведь эти сыры имеют выраженную кислинку, и вина тоже.
Такие сыры обладают ореховыми нотками, поэтому невероятно вкусным сочетанием будет белое вино, выдержанное в дубовых бочках.
Удачные сочетания: бургундский шардоне, ронский воен, белая риоха.
Удачные сочетания: бургундский шардоне, ронский воен, белая риоха.
А если любишь красное, то выбирай аргентинские вина или американский каберне совиньон.
В знакомом нам пармезане есть выраженная соленость. Из-за этого его сложно соединить с вином. Поэтому на помощь нам приходят игристые вина.
Игристые вина, богатые ароматами орехов и сухофруктов, своей кислотностью легко справятся с жирностью сыра.
Игристые вина, богатые ароматами орехов и сухофруктов, своей кислотностью легко справятся с жирностью сыра.
Итальянские и французские вина в сочетании с пармезаном удовлетворят твои рецепторы и обеспечат удачный вечер.
Для этих жирных сыров необходимо подбирать вина с высокой кислотностью. Мы снова можем взять игристые вина.
Если хочешь красного вина, нужно выбирать легкое и не перенасыщенное вкусом.
Если хочешь красного вина, нужно выбирать легкое и не перенасыщенное вкусом.
К пикантным ароматным сырам прекрасно подойдут вина из ароматических сортов с остаточным сахаром.
Есть легенда, что любимым сочетанием Наполеона Бонапарта был бургундский эпуас с местным Шамбертеном, красным вином из сорта Пино Нуар.
Ты тоже можешь попробовать такое соединение и оценить вкус известного императора.
Пикантные сыры с голубой плесенью требуют особого сопровождения.
Спасибо англичанам, ведь именно они открыли мировые сочетания винтажного портвейна и английского стилтона.
Спасибо англичанам, ведь именно они открыли мировые сочетания винтажного портвейна и английского стилтона.
Еще одно правило: совмещайте сыр и вино по их интенсивности:
А еще предлагаем тебе необычный рецепт лосося с игристым вином. Этот рецепт рыбы с шампанским от Евгения Клопотенко станет дополнением в твоей кулинарной книге. Читай о рецепте запеченного лосося с соусом сабайона.