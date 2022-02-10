Сыр и вино — лучшие друзья. Рассказываем, как правильно совмещать эту пару

Сыр и вино — неразлучны в своём сочетании. Они прекрасно дополняют друг друга и усиливают вкус.

Об этом классическом сочетании говорят все сомелье, а в ресторанах часто подают сырную тарелку к вину.

Сегодня мы расскажем о том, как правильно сочетать вино и сыр.

Разновидности сыров

Сначала нужно разобраться, какие существуют виды сыров.

Свежие сыры — рикотта, маскарпоне, шевра, фета, адыгейский.

Вареные прессованные сыры — эменталь, пармиджано режано (пармезан), грюер, конте.

Мягкие сыры с плесневой белой корочкой — камамбер, бри.

Мягкие сыры с мытой корочкой — эпуас, мюнстер, ливаро, таледжио.

Сыры с голубой плесенью — рокфор, горгонзол, дорблю, стилтон.

Копченые сыры — “косичка”, чечил.

Рассольные сыры — моцарелла, брынза, чанах, сулугуни.

Кстати, профессиональная тренер и нутрициолог Анита Луценко рассказала, сколько сыра можно есть в день, чтобы не превышать норму жиров.

В день можно есть 30-40 граммов сыра, ведь это наполовину жиры.

— Особенно на вечеринках любят пить вино и есть только сыр, думая, что это не будет влиять на вес. Будет влиять.

Но чтобы держать тело и здоровье в тонусе, Анита Луценко рекомендует есть сыра не более 40 граммов в день. Его можно добавить в салат, просто съесть кусочек или приготовить запеченные под сыром овощи.

Основные правила сочетания сыра и вина

Белые вина лучше сочетаются с сырами, чем красные. Ведь они не содержат танинов (группа фенольных соединений растительного происхождения — ред.), которые часто в паре с сырами дают горечь.

Также идеальным сочетанием будут сыры и вина из одного региона.

Эти сочетания проверялись веками и не одним поколением.

К невыдержанным винам с хорошей кислотностью лучше подойдут молодые свежие сыры. С комплексными винами лучше сочетаются сыры с длительной выдержкой.

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Свежие сыры и вино

Идеальной парой к свежим сырам будут альбариньо, рислинг или мюскаде. Ведь эти сыры имеют выраженную кислинку, и вина тоже.

Полутвердые сыры и вина

Такие сыры обладают ореховыми нотками, поэтому невероятно вкусным сочетанием будет белое вино, выдержанное в дубовых бочках.

Удачные сочетания: бургундский шардоне, ронский воен, белая риоха.

А если любишь красное, то выбирай аргентинские вина или американский каберне совиньон.

Вареные прессованные сыры

В знакомом нам пармезане есть выраженная соленость. Из-за этого его сложно соединить с вином. Поэтому на помощь нам приходят игристые вина.

Игристые вина, богатые ароматами орехов и сухофруктов, своей кислотностью легко справятся с жирностью сыра.

Итальянские и французские вина в сочетании с пармезаном удовлетворят твои рецепторы и обеспечат удачный вечер.

Мягкие сыры с плесенью

Для этих жирных сыров необходимо подбирать вина с высокой кислотностью. Мы снова можем взять игристые вина.

Если хочешь красного вина, нужно выбирать легкое и не перенасыщенное вкусом.

Мягкие сыры с мытой корочкой

К пикантным ароматным сырам прекрасно подойдут вина из ароматических сортов с остаточным сахаром.

Есть легенда, что любимым сочетанием Наполеона Бонапарта был бургундский эпуас с местным Шамбертеном, красным вином из сорта Пино Нуар.

Ты тоже можешь попробовать такое соединение и оценить вкус известного императора.

Сыр с голубой плесенью

Пикантные сыры с голубой плесенью требуют особого сопровождения.

Спасибо англичанам, ведь именно они открыли мировые сочетания винтажного портвейна и английского стилтона.

Еще одно правило: совмещайте сыр и вино по их интенсивности:

вина крепостью более 14,5% более насыщенные и подойдут к сырам с более интенсивным вкусом;

вина с крепостью менее 12% менее интенсивны и хорошо сочетаются с сырами, имеющими тонкий вкус;

яркие красные вина лучше всего сочетаются с выдержанными сырами.

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